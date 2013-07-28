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Dell'den ultrabook tasarımında yüksek performanslı mobil iş istasyonu

5 yıl
818
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15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'den ultrabook tasarımında yüksek performanslı mobil iş istasyonu
Son dönemde daha çok ultrabook modelleriyle gündeme gelen Dell, profesyoneller için sunduğu Precision serisi dizüstü bilgisayar ailesine, ultra yüksek çözünürlük desteği sunan yeni bir seçenek daha ekledi.  Farklı iş kollarında görev yapan mühendisler, grafikerler ve görsel sanatçılar  gibi profesyonellerin hedeflendiği Precision M3800 isimli yeni dizüstü bilgisayar modeli, sadece 18mm olan kasa kalınlığı ile günümüzün en ince ultrabook modellerini aratmazken, güçlü donanımı ile çok daha fazlasını vaad ediyor.
Dikkat çeken en önemli teknik detayı, 3200 x 1800 piksel ekran çözünürlüğü olan Dell Precision M3800, Intel'in Haswell kod adını taşıyan 4.nesil mobil Core işlemci ailesinin yüksek performanslı i7 modelleri ile konfigüre edilebiliyor. Yüksek performans ve ultrabook estetiğinin bir arada sunulduğu dizüstü bilgisayara 16GB DDR3 RAM eşlik ederken, grafik kartı olaraksa Nvidia'nın yeni nesil Quadro seçeneklerine yer veriliyor. Söz konusu profesyonel bir sistem olunca ve büyük proje dosya parçaları ile çalışmak öncelik halini alacağından sistemde depolama birimine de ayrı önem gösterilmiş. Dell Precision M3800, İsteğe göre 1TB mekanik disk ya da 512GB kapasiteli SSD depolama sürücüsü ile alınabilcek. 
Dell'in XPS serisi güncel ultrabook modellerinden alışık olduğumuz tasarımın karşımıza çıktığı Precision M3800, sahip olduğu donanıma paralel olarak aynı incelikteki ultrabook'lardan biraz daha ağır bir profil çiziyor. Açıklanan bilgilere göre 2.04 Kg ağırlığında olan sistem, kasasında metal kullanılmasına karşın bu donanım seviyesi ile birlikte kendisinden daha zayıf çeşitli dizüstü bilgisayarlardan hafif olmayı da başarıyor. Yakın gelecekte satışa sunulacak Dell Precision M3800'ün fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 


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Guest 5 yıl en beğenilen MultiCore
melih9478
parayı basan alacak her zamanki gibi


bunları üretenler her yıl milyarlarca dolar ar-ge'yi hayır işlemek için yapmıyorlar.
melih9478parayı basan alacak her zamanki gibibunları üretenler her yıl milyarlarca dolar ar-ge'yi hayır işlemek i...
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MultiCore 5 yıl
GTX61
melih9478
parayı basan alacak her zamanki gibi


bunları üretenler her yıl milyarlarca dolar ar-ge'yi hayır işlemek için yapmıyorlar.

alan da hayrına almıyo zaten fazlasını veriyo alırken
GTX61melih9478parayı basan alacak her zamanki gibibunları üretenler her yıl milyarlarca dola...
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bahattintopaloglu 5 yıl
mesincır
Bu konu verildi zaten
forum.donanimhaber.com/...

Arkadaşım, vrdiğin bağlantıda 2000$ diyor.
Bu makina 2000 dolar olsun piyasada yok satar
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HeavyClocker 5 yıl
Build your Notebook ya da Customize seçeneği olursa ve fiyatı 2500 dolar veya altı olursa almayı düşünürüm.Açıkcası hoşuma gitti.
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doctor5945 5 yıl
512 ssd 512 Euro + kasa ve donanım malıyetı ekran kalıtesı 5000 tl temız dıyorum
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cp1369 5 yıl
20.000 tl yi hazirlayin.
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exclusive 5 yıl
Kac kurusmus bu?
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Gl4dius 5 yıl
512 gb ssd olması güzel olmuş bence 128 gb sdd koyuyorlar filan bazen insan ne yapacağını şaşrıyıor :D teknolojinin bu şekilde gelişmesi ve üst seviye bu tür bilgisayarların üretilmeside ülkemizde alım gücü biraz daha artarsa çok daha güzel olacak en azından bu tür bilgisayarla erişim imkanımız daha kolay olacak.
video filan işlemiyorum ama yada öyle çok ağır programlar kullanmıyorum insan bilgisayarının hızlı ve güzel olmasını istiyor :D
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AERN 5 yıl
Bilgi için teşekkürler. Artık SSD daha yaygın olacak eğer sadece SSD kullanılırsa belki daha da ince tasarımlar elde edilebilir.
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CAPTAİN.ATX 5 yıl
Fiyatıda sistem özelliğine göre yüksek olacaktır ama tasarımını çok beğendim sade güzel bir tasarım
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MultiCore 5 yıl
parayı basan alacak her zamanki gibi
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Guest 5 yıl MultiCore
melih9478
parayı basan alacak her zamanki gibi


bunları üretenler her yıl milyarlarca dolar ar-ge'yi hayır işlemek için yapmıyorlar.
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Stansflower 5 yıl
1 TB SSD :)
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Psydia 5 yıl
Hele sukur soyle bir laptop cikabildi piyasaya. İnsallah full hd dokunmatik ekranli 8 gb ramli i7 islemcili ultrabooklar da cikar, gecen sene bu ozelliklerde 1 tane bile ultrabook yoktu.
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