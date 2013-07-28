Dell'den ultrabook tasarımında yüksek performanslı mobil iş istasyonu

Son dönemde daha çok ultrabook modelleriyle gündeme gelen Dell, profesyoneller için sunduğu Precision serisi dizüstü bilgisayar ailesine, ultra yüksek çözünürlük desteği sunan yeni bir seçenek daha ekledi. Farklı iş kollarında görev yapan mühendisler, grafikerler ve görsel sanatçılar gibi profesyonellerin hedeflendiği Precision M3800 isimli yeni dizüstü bilgisayar modeli, sadece 18mm olan kasa kalınlığı ile günümüzün en ince ultrabook modellerini aratmazken, güçlü donanımı ile çok daha fazlasını vaad ediyor.

Dikkat çeken en önemli teknik detayı, 3200 x 1800 piksel ekran çözünürlüğü olan Dell Precision M3800, Intel'in Haswell kod adını taşıyan 4.nesil mobil Core işlemci ailesinin yüksek performanslı i7 modelleri ile konfigüre edilebiliyor. Yüksek performans ve ultrabook estetiğinin bir arada sunulduğu dizüstü bilgisayara 16GB DDR3 RAM eşlik ederken, grafik kartı olaraksa Nvidia'nın yeni nesil Quadro seçeneklerine yer veriliyor. Söz konusu profesyonel bir sistem olunca ve büyük proje dosya parçaları ile çalışmak öncelik halini alacağından sistemde depolama birimine de ayrı önem gösterilmiş. Dell Precision M3800, İsteğe göre 1TB mekanik disk ya da 512GB kapasiteli SSD depolama sürücüsü ile alınabilcek.

Dell'in XPS serisi güncel ultrabook modellerinden alışık olduğumuz tasarımın karşımıza çıktığı Precision M3800, sahip olduğu donanıma paralel olarak aynı incelikteki ultrabook'lardan biraz daha ağır bir profil çiziyor. Açıklanan bilgilere göre 2.04 Kg ağırlığında olan sistem, kasasında metal kullanılmasına karşın bu donanım seviyesi ile birlikte kendisinden daha zayıf çeşitli dizüstü bilgisayarlardan hafif olmayı da başarıyor. Yakın gelecekte satışa sunulacak Dell Precision M3800'ün fiyatı ise şu an için bilinmiyor.



