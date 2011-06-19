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Dell'in Tegra 2'li tableti Streak 7'de 100$'a varan fiyat indirimi yapıldı

7 yıl
13,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'in Tegra 2'li tableti Streak 7'de 100$'a varan fiyat indirimi yapıldı
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Kızaklı klavyeye sahip yeni bir tablet üzerinde çalışan Dell, Nvidia'nın Tegra 2 platformundan güç alan 7-inç boyutundaki tablet bilgisayarı Streak 7'nin sadece WiFi destekli modelinde fiyat indirimine gitti. Lansman fiyatı 399.99$ olan tablet, 50 dolarlık indirim ile 349.99$ seviyesinden satın alınabiliyor. Dell'in yaptığı resmi indirime ek olarak bir indirim de Amazon'dan geldi ve tabletin fiyatı 298$ seviyesine çekildi. 
Google'n Android 2.2 işletim sistemini kullanan tablet bilgisayar 800 x 480 piksel çözünürlüğünde, darbeye ve çizilmeye karşı Gorilla Glass ekrana sahip. 16GB depolama kapasitesi sunan tablet, 5MP çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak görüntülü konuşmaya ek olanak tanımak için 1.3MP çözünürlüğünde ikinci bir kamerayı da bünyesinde barındırıyor. WiFi, GPS ve Bluetooth gibi özelliklere de sahip olan tablet, çift çekirdekli tabletler arasında yeni fiyatıyla satın alınabilirliği en yüksek modellerden biri olmuş durumda. 
Dell'in Tegra 2'li tableti Streak 7'de 100$'a varan fiyat indirimi yapıldı
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tosun1 7 yıl
turkiyede satılmAYA başladı
digitalmarket.com.tr/...
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osmanefeozkan 7 yıl
galaxy tab 10.1 Türkiyey gelene kadar onada bir indirim yaparlar heralde. 1200 tl civarına girse kapışılır gibime geliyor
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alibotan 7 yıl
galaxy tab wifi teknosalarda 650 tl fiyata gidiyor. hemde bundan daha yüksek teknolojiyle. ben bunu alacağıma galaxy tab alırım...

sahoron
Daha yüksek teknoloji derken?

bende tam bunu sorayım dedım sen yazmıssın :D hakkatten daha yüksek teknoloji derken? tek çekirdek daha yüksek teknoloji mi oluyor?
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patrain 7 yıl
şu an 1500 lira olan tabletlerde ne var sankı yeni diye değerinden oldukça fazlaya satıyorlar ben iki yıl sonra görücem 1500 liralık tabletler ne kadara satılacak telefon gibi herkesin elinde görücez artık.
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sahoron 7 yıl
Daha yüksek teknoloji derken?
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s_demirci_53 7 yıl
galaxy tab wifi teknosalarda 650 tl fiyata gidiyor. hemde bundan daha yüksek teknolojiyle. ben bunu alacağıma galaxy tab alırım...
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Rainbow6 7 yıl
Daha durun ne indirmler gelecek tablet piyasasi ateslendi artik bi cok marka guclu tabletler uretiyor .. tabletlerde yakinda netbook gibi olacak bence ...viewsonicde de indirimler var
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