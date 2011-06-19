Dell'in Tegra 2'li tableti Streak 7'de 100$'a varan fiyat indirimi yapıldı

Kızaklı klavyeye sahip yeni bir tablet üzerinde çalışan Dell, Nvidia'nın Tegra 2 platformundan güç alan 7-inç boyutundaki tablet bilgisayarı Streak 7'nin sadece WiFi destekli modelinde fiyat indirimine gitti. Lansman fiyatı 399.99$ olan tablet, 50 dolarlık indirim ile 349.99$ seviyesinden satın alınabiliyor. Dell'in yaptığı resmi indirime ek olarak bir indirim de Amazon'dan geldi ve tabletin fiyatı 298$ seviyesine çekildi.

Google'n Android 2.2 işletim sistemini kullanan tablet bilgisayar 800 x 480 piksel çözünürlüğünde, darbeye ve çizilmeye karşı Gorilla Glass ekrana sahip. 16GB depolama kapasitesi sunan tablet, 5MP çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak görüntülü konuşmaya ek olanak tanımak için 1.3MP çözünürlüğünde ikinci bir kamerayı da bünyesinde barındırıyor. WiFi, GPS ve Bluetooth gibi özelliklere de sahip olan tablet, çift çekirdekli tabletler arasında yeni fiyatıyla satın alınabilirliği en yüksek modellerden biri olmuş durumda.