Dell'in iddialı mobil iş istasyonu Precision M3800, Türkiye'de

Dell gerçekleştirdiği özel bir lansman ile ultrabook sınıfı kasa içerisinde 3200 x 1800 piksel ekran çözünürlüğü, üst seviye işlemci ve ekran kartlarıyla donattığı mobil iş istasyonu Precision M3800, ultrabook sınıfı Latitude serisi yeni bilgisayarları ve Windows 8.1'li tableti Venue Pro'nun Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni bilgisayarlara ilişkin merak edilen detayları, Dell Kurumsal Ürün Müdürü Burak Ereren ile konuştuk.

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