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Dell'in iddialı mobil iş istasyonu Precision M3800, Türkiye'de

5 yıl
15,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell gerçekleştirdiği özel bir lansman ile ultrabook sınıfı kasa içerisinde 3200 x 1800 piksel ekran çözünürlüğü, üst seviye işlemci ve ekran kartlarıyla donattığı mobil iş istasyonu Precision M3800, ultrabook sınıfı Latitude serisi yeni bilgisayarları ve Windows 8.1'li tableti Venue Pro'nun Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni bilgisayarlara ilişkin merak edilen detayları, Dell Kurumsal Ürün Müdürü Burak Ereren ile konuştuk.
 

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curufperlit 5 yıl en beğenilen
Fiyati 10 bin falandir sanirim.dell turkiye apple dan beter 1500 dolarlık model ulkemizde 3000$.bundada vergi var demi.inspiron dayamaya devam
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DH Misafiri 4 yıl
Saltuğ bey ben de bu bilgisayardan almayı düşünüyorum. Siz 2014 den beri kullanıyorsanız şimdiki yorumunuzu da paylaşırmısınız. CAD işleri için almayı düşünüyorum ve kalan zamanlarda COD mw3 gibi oyunları oynamak istiyorum. Tavsiyeleriniz nelerdir. SSD ye sahip olması da tercih sebeplerimizden biri. Bizleri bilgilendirirseniz çok seviniriz.
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carman 5 yıl
bu ğrğnğ kovalıyordum ve baktım geleceği yok bıraktım takibi merak edip geri döndüm ama sanırsam halen gelmemiş
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saltug 4 yıl
Dell M3800 kullanıcısıyım.

Sorusu olan varsa buradan cevaplarım.

İlk defa M3800'ün reklamını izlediğimde, bir sonraki bilgisayarım bu olmalı demiştim ancak daha sonra Macbook Pro Retina ile M3800 arasında çok kararsız kaldım. Geliştirdiğim uygulamalar Windows ortamında olduğundan M3800'e karar verdim. QHD olan modelinden aldım.

Cihaz gerçekten çok şık. Açılma kapanma hızı vb. çok hızlı. Cihazı beklemiyorsunuz, o sizi bekliyor. Ben alırken özellikle mat ekran mı diye sormuştum ve bana yansımasız parlak ekran olduğunu söylediler. Ama ne yazık ki parlıyor. Macbook Pro Retina'da parlak ekran ama bundan daha az palıyor.

Dell'i tercih etmemdeki bir sebepte 3 yıl boyunca yerinde ve ertesi iş günü garantisi olmasıydı. Ben elektronik cihazlar konusunda şanssızım. Hakikaten de 1 ay geçmeden ekranımda bir ölü piksel oldu ve ertesi günü yeni bir ekran ile değiştirdiler.

QHD kesinlikle Windows'un başa çıkamadığı bir konu. Bir çok program uyum göstermiyor. Hatta geçen haftaya kadar Photoshop kullanacağım zamanlar ekran çözünürlüğümü 3200x1800'den 1920x1080 e düşürüp kullanmak zorunda kalmıştım. Neyse ki Photoshop CC 2014 sürümü ile bunu düzelttiler.

Ekran kalitesi bir çok ekrana göre çok çok iyi ama Macbook Pro Retina ile kıyaslayınca arada baya fark olduğunu görüyorsunuz. Özellikle 45 dereceden fazla bir açıdan bakınca beyaz renkler sarı olmaya başlıyor. Bu kadar para verdiğiniz ve Dell'in en üst düzey dizüstü bilgisayarında bu gibi sorunlar canınızı sıkmıyor değil.

Oyun performansı çok iyi değil. Ben Call Of Duty Ghosts'u denedim. 1920x1080 çözünürlükte takılmadan oynayabildim ancak bilgisayarın fanları deliye döndü ve çok ısındı. Hatta her an kilitlenecek diye korkarak oynadım.

Photoshop vb. programlarda performans çok iyi. Bu cihaz aslında CAD/CAM için tasarlanmış. Ancak ben daha çok yazılım geliştirmek ve fotoğraf işlemek için kullanıyorum. Bana şimdilik yetiyor.

Dokunmatik ekran hiç bir işe yaramıyor. Üstelik parmak izi kalıyor. Dolayısı ile alacak olanlara tavsiyem dokunmatik almayın, hatta QHD bile almanıza gerek yok çünkü Windows çok iyi desteklemiyor.

Bir de notebook'un üst yüzeyi, yani klavyenin yanlarındaki boş alanlar, plastik yada silikon benzeri bir dokusu var. Dışarıdan çok şık görünüyor, hatta Macbook Pro Retina kullanan bir arkadaşım ilk gördüğünde bayıldı ancak koyu renk olduğundan üzerine düşen her toz tanesi görünüyor ve ne yazık ki silikon yapısı nedeniyle kolay temizlenmiyor. Daha sonra ekranı kapadığınızda ise bu tozların bir kısmı ekrana yapışıyor ve bir sonraki açışınızda ekranınızı temizlemek durumunda kalıyorsunuz. Tabi benim kadar titiz birisi değilseniz bunu sorun etmezsiniz. Ben tek bir parmak izine bile tahammül edemiyorum.

Sormak istediğiniz bir şey olursa cevaplarım..
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DH Misafiri 5 yıl
gelmiyecek sanırım boşuna konuşmuş
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DH Misafiri 5 yıl
ne zaman gelir ülkemize ?
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saltug 5 yıl
Tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de de piyasaya çıkması beklenen bu ürünün geçen hafta tanıtımı yapıldı ve Dell'in Türkiye web sitesinde yayınlanmaya başlandı ama hiç bir bayide ürün yok, kimse fiyatını bilmiyor. Yıl sonu ve bir bilgisayar almam gerekiyor. Gidip başka bir ürün alacağım, daha fazla bekleyemeyeceğim. Bunca yıllık Dell müşterisi olarak ne alacağımı da bilmiyorum ama bu ürün Mac'ten pahalı olursa Dell benim için bitecek gibi görünüyor.
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fortunasuper 5 yıl
ekran kartı ney,işlemcisi ney?karadenizli işi olmuş bu video
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DH Misafiri 5 yıl
Türkiye yapısı kurumsal değil ki ürünlerle olmuyor
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DH Misafiri 5 yıl
11:26-11:38'de amca "ben yaptım"la "biz yaptık" arasında gitmiş gelmiş :-)
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drfree1 5 yıl
Pili degisen tablet guzelmis
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ulubatlısinan 5 yıl
Dell adamı dell'irtir...
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