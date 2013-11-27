Dell'in iddialı mobil iş istasyonu Precision M3800, Türkiye'de

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dell gerçekleştirdiği özel bir lansman ile ultrabook sınıfı kasa içerisinde 3200 x 1800 piksel ekran çözünürlüğü, üst seviye işlemci ve ekran kartlarıyla donattığı mobil iş istasyonu Precision M3800, ultrabook sınıfı Latitude serisi yeni bilgisayarları ve Windows 8.1'li tableti Venue Pro'nun Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni bilgisayarlara ilişkin merak edilen detayları, Dell Kurumsal Ürün Müdürü Burak Ereren ile konuştuk.
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Sorusu olan varsa buradan cevaplarım.
İlk defa M3800'ün reklamını izlediğimde, bir sonraki bilgisayarım bu olmalı demiştim ancak daha sonra Macbook Pro Retina ile M3800 arasında çok kararsız kaldım. Geliştirdiğim uygulamalar Windows ortamında olduğundan M3800'e karar verdim. QHD olan modelinden aldım.
Cihaz gerçekten çok şık. Açılma kapanma hızı vb. çok hızlı. Cihazı beklemiyorsunuz, o sizi bekliyor. Ben alırken özellikle mat ekran mı diye sormuştum ve bana yansımasız parlak ekran olduğunu söylediler. Ama ne yazık ki parlıyor. Macbook Pro Retina'da parlak ekran ama bundan daha az palıyor.
Dell'i tercih etmemdeki bir sebepte 3 yıl boyunca yerinde ve ertesi iş günü garantisi olmasıydı. Ben elektronik cihazlar konusunda şanssızım. Hakikaten de 1 ay geçmeden ekranımda bir ölü piksel oldu ve ertesi günü yeni bir ekran ile değiştirdiler.
QHD kesinlikle Windows'un başa çıkamadığı bir konu. Bir çok program uyum göstermiyor. Hatta geçen haftaya kadar Photoshop kullanacağım zamanlar ekran çözünürlüğümü 3200x1800'den 1920x1080 e düşürüp kullanmak zorunda kalmıştım. Neyse ki Photoshop CC 2014 sürümü ile bunu düzelttiler.
Ekran kalitesi bir çok ekrana göre çok çok iyi ama Macbook Pro Retina ile kıyaslayınca arada baya fark olduğunu görüyorsunuz. Özellikle 45 dereceden fazla bir açıdan bakınca beyaz renkler sarı olmaya başlıyor. Bu kadar para verdiğiniz ve Dell'in en üst düzey dizüstü bilgisayarında bu gibi sorunlar canınızı sıkmıyor değil.
Oyun performansı çok iyi değil. Ben Call Of Duty Ghosts'u denedim. 1920x1080 çözünürlükte takılmadan oynayabildim ancak bilgisayarın fanları deliye döndü ve çok ısındı. Hatta her an kilitlenecek diye korkarak oynadım.
Photoshop vb. programlarda performans çok iyi. Bu cihaz aslında CAD/CAM için tasarlanmış. Ancak ben daha çok yazılım geliştirmek ve fotoğraf işlemek için kullanıyorum. Bana şimdilik yetiyor.
Dokunmatik ekran hiç bir işe yaramıyor. Üstelik parmak izi kalıyor. Dolayısı ile alacak olanlara tavsiyem dokunmatik almayın, hatta QHD bile almanıza gerek yok çünkü Windows çok iyi desteklemiyor.
Bir de notebook'un üst yüzeyi, yani klavyenin yanlarındaki boş alanlar, plastik yada silikon benzeri bir dokusu var. Dışarıdan çok şık görünüyor, hatta Macbook Pro Retina kullanan bir arkadaşım ilk gördüğünde bayıldı ancak koyu renk olduğundan üzerine düşen her toz tanesi görünüyor ve ne yazık ki silikon yapısı nedeniyle kolay temizlenmiyor. Daha sonra ekranı kapadığınızda ise bu tozların bir kısmı ekrana yapışıyor ve bir sonraki açışınızda ekranınızı temizlemek durumunda kalıyorsunuz. Tabi benim kadar titiz birisi değilseniz bunu sorun etmezsiniz. Ben tek bir parmak izine bile tahammül edemiyorum.
Sormak istediğiniz bir şey olursa cevaplarım..