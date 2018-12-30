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Deniz yosunu yiyen mikro organizmalar sürdürülebilir bioplastik üretti

İsrailli bilim insanları deniz yosunuyla beslenen bir mikro organizma sayesinde doğada tamamen çözünebilen bioplastik ürettiler. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Deniz yosunu yiyen mikro organizmalar sürdürülebilir bioplastik üretti

Dünyamızı çevreleyen deniz ve okyanuslar için plastik atıklar büyük bir sorun teşkil ediyor. Denizde çözünebilen bioplastiklerin geliştirilmesinin sebeplerinden biri de gün geçtikçe büyüyen bu sorun. Ancak insan yapımı bioplastikler de maalesef tamamen çevre dostu değil. İşte bu yüzden İsrailli bilim insanları, denizde yaşayan mikro organizmaların ürettiği bir tür bioplastik geliştirmiş durumda.

Doğada çözünen plastikler petrolün aksine bakteri türevi ya da bitkisel içerik ihtiva ediyorlar. Ne yazık ki hammadde görevi gören söz konusu içerik için temiz su ve toprağa ihtiyaç var. Bu iki doğal kaynak ise maalesef dünyamızda bolca bulunmuyor.

Kaynak kıtlığının farkında olan Tel Aviv Üniversitesinde görevli araştırmacılar yönlerini deniz maruluna çevirmişler. Deniz marulu ile beslenen Haloferax mediterranei adlı tek hücreli mikro organizmalar, ziyafet sonrası polihidroksivalerat (PHA) ismi verilen bioplastik bir polimer üretmiş. Bu polimer ise doğada tamamen çözünebilir özellikte ve toksik atık oluşturmuyor.

Farklı alternatifler de yolda

Dr. Alexander Golberg ve Prof. Michael Gozin liderliğindeki ekip şimdi de farklı özellikler de bioplastik üretmek için diğer bakteri ve yosun türlerine yönelmiş durumdalar. Golberg’e göre bu tür plastik halihazırda üretilebiliyor, ancak tarım arazisi ve temiz su ihtiyacı karşılanabilirse. Bilim insanı, buldukları yöntem ile sınırlı su kaynaklarına sahip İsrail, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde petrol bazlı plastik yerine doğada çözünebilir plastik üretilebileceğinin altını çiziyor. 


https://www.aftau.org/news-page-environment--ecology?&storyid4703=2427&ncs4703=3 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 4 ay
Vay be... Denizlerde yosun kalmışmıydı. Artık okyanuslarda yosunlardan ve planktonlardan çok plastik var.
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