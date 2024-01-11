Pet şişelerden gerçekten temiz “su” içtiğinize emin misiniz?

Plastik içiyoruz
Görüntüleme çözümü, bilim insanlarının mikrometreden ya da insan saçının yedide biri genişliğinden daha küçük olan "nanoplastik" parçacıkların tek tek profilini çıkarmasına olanak sağladı. Araştırma ekibi ortalama bir litre şişelenmiş suyun şaşırtıcı miktarda plastik içerdiğini keşfetti; yaklaşık 240.000 parçacık. Bu sayı, 2018 yılında yapılan ve ortalama bir şişenin 325 mikro parçacık içerdiğini gösteren çalışmadan yüzlerce kat daha fazla.
Plastik malzemelerle ilgili en büyük sorun tıpkı insan derisi gibi sürekli olarak dökülüyor olmaları. Dolayısıyla plastik kaplar da yediğimiz ve içtiğimiz yiyeceğe veya suya görünmez parçacıklar bırakıyor. En nihayetinde bu mikroplastikler hem insan vücudunun hem de çevrenin bir parçası haline geliyor.
Mikroplastiklerin insan sağlığı için oluşturduğu tehlikeler ise halen araştırılmakta. Çalışmanın yazarlarından biri olan Wei Min'e göre, nanoplastik parçacıklar eninde sonunda mikroplastiklerin şu anda neden olduğu zarardan daha tehlikeli olacak.
Düşünülenden çok daha fazla parçacık tespit edildi
Araştırmacılar, üç tür şişelenmiş su örneğinden yedi farklı plastik molekül türünü tanımlamak için makine öğrenimi algoritmalarından da yararlandılar. Tespit edilen parçacıkların yüzde 90’ı nanoplastikti; geri kalanı ise mikroplastikti. Yaygın olanlardan biri polietilen tereftalat ya da PET idi. Bu şaşırtıcı değildi, çünkü pek çok su şişesi bu plastikten yapılıyor. Muhtemelen şişe sıkıldığında ya da ısıya maruz kaldığında dökülen parçalar suya karışıyor.
Son olarak biraz daha rahatsız edici bir bilgi daha verelim: Araştırmacıların araştırdığı yedi plastik türü, örneklerde buldukları tüm nanopartiküllerin yalnızca yaklaşık %10'unu oluşturuyor; geri kalanların ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok. Eğer hepsi nanoplastikse, bu litre başına on milyonlarca olabileceği anlamına geliyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/101478-study-reveals-bottled-water-contains-exponentially-more-plastic.html https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2300582121 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.