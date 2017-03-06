Her yıl 1.7 milyon çocuk çevre kirliliği yüzünden hayatını kaybediyor

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization: WHO) tarafından bugün yayınlanan rapor, çevre kirliliğinin çocukların sağlığı üzerindeki negatif etkisini gözler önüne seriyor. Elde edilen verilere göre her yıl 5 yaşın altındaki 1.7 milyon çocuk, kirliliğin neden olduğu hastalıklar yüzünden hayata tutunamıyor.

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Hava kirliliği, yetersiz temizlik ve kirli su en fazla tehdit oluşturan tehlikelerin başında geliyor. Öyle ki 575 bin çocuk hava kirliliği ve pasif içicilikten ortaya çıkan solunum hastalıklarından yaşamını yitiriyor. 360 bin çocuk yetersiz temizlik ve temiz suya erişim sıkıntısından doğan ishal yüzünden hayatını kaybediyor. 200 bin çocuk ise sivrisineklerin neden olduğu sıtma hastalığından ölüyor.

Çocuklar anne karnında çevre kirliliği ile tanışıyor

İklim değişikliğini de risk başlıkları arasında sıralayan WHO, sıcaklığın ve karbondioksit oranının artmasıyla polen sayısının arttığını, buna bağlı olarak astım rahatsızlığının ortaya çıktığını belirtiyor. 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 11 ila yüzde 14'lük bölümünde astım bağlantılı şikayetlerin fazlalığına dikkat çekiliyor.

Yere çöp atanlardan fabrikalara kadar geniş çaplı düzenlemeler gerekiyor

Diğer taraftan giderek artan elektronik atıklar yüzünden ortaya çıkan toksinlerin çocuk gelişimine etkisi oldukça fazla. Önümüzdeki yıl 50 milyon tona ulaşması beklenen atıkların akciğer hasarı, zeka geriliği ve kanser gibi hastalıklara yol açtığı biliniyor. Çocukların henüz anne karnından itibaren çevre kirliliğine maruz kaldığını söyleyen uzmanlar, mutlaka hijenik koşulların sağlanmasını ve hükümetlerin geri dönüşüme önem vermelerini tavsiye ediyor.

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Ülkemizde de artan çevre ve hava kirliliği göz önüne alındığında gelecek nesiller için vakit kaybetmeden harekete geçilmesi gerekiyor. Yere -çekirdek kabuğu, izmarit gibi- çöp atanlardan fabrikaların doğaya saldıkları atıklara kadar denetimlerin artırılması, insanların bilinçlendirilmesi ve yaptırımların ağırlaştırılması daha sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıyor.

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/pollution-child-death/en/

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Çevre kirliliğinin çocuklara çok daha fazla zarar verdiğini ifade eden Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Margaret Chan, çocuklarda gelişen organların ve bağışıklık sisteminin kirli hava ve suya karşı savunmasız kaldığını söylüyor. 5 yaşını geçen çocuklarda isegözlemleniyor. Örneğinmaruz kalanlarda astım gibi kronik solunum hastalıklarının yanı sıra akciğer iltihaplanması ihtimali katbekat artıyor.