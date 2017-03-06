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Her yıl 1.7 milyon çocuk çevre kirliliği yüzünden hayatını kaybediyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) araştırmasına göre artan çevre kirliliği her yıl milyonlarca çocuğun yaşamını yitirmesine neden oluyor. Raporda yer alan veriler gelecek için alarm niteliği taşıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization: WHO) tarafından bugün yayınlanan rapor, çevre kirliliğinin çocukların sağlığı üzerindeki negatif etkisini gözler önüne seriyor. Elde edilen verilere göre her yıl 5 yaşın altındaki 1.7 milyon çocuk, kirliliğin neden olduğu hastalıklar yüzünden hayata tutunamıyor.
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Hava kirliliği, yetersiz temizlik ve kirli su en fazla tehdit oluşturan tehlikelerin başında geliyor. Öyle ki 575 bin çocuk hava kirliliği ve pasif içicilikten ortaya çıkan solunum hastalıklarından yaşamını yitiriyor. 360 bin çocuk yetersiz temizlik ve temiz suya erişim sıkıntısından doğan ishal yüzünden hayatını kaybediyor. 200 bin çocuk ise sivrisineklerin neden olduğu sıtma hastalığından ölüyor.

Çocuklar anne karnında çevre kirliliği ile tanışıyor

Çevre kirliliğinin çocuklara çok daha fazla zarar verdiğini ifade eden Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Margaret Chan, çocuklarda gelişen organların ve bağışıklık sisteminin kirli hava ve suya karşı savunmasız kaldığını söylüyor. 5 yaşını geçen çocuklarda ise kalıcı etkiler gözlemleniyor. Örneğin pasif içiciliğe maruz kalanlarda astım gibi kronik solunum hastalıklarının yanı sıra akciğer iltihaplanması ihtimali katbekat artıyor.

İklim değişikliğini de risk başlıkları arasında sıralayan WHO, sıcaklığın ve karbondioksit oranının artmasıyla polen sayısının arttığını, buna bağlı olarak astım rahatsızlığının ortaya çıktığını belirtiyor. 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 11 ila yüzde 14'lük bölümünde astım bağlantılı şikayetlerin fazlalığına dikkat çekiliyor.

Yere çöp atanlardan fabrikalara kadar geniş çaplı düzenlemeler gerekiyor 

Diğer taraftan giderek artan elektronik atıklar yüzünden ortaya çıkan toksinlerin çocuk gelişimine etkisi oldukça fazla. Önümüzdeki yıl 50 milyon tona ulaşması beklenen atıkların akciğer hasarı, zeka geriliği ve kanser gibi hastalıklara yol açtığı biliniyor. Çocukların henüz anne karnından itibaren çevre kirliliğine maruz kaldığını söyleyen uzmanlar, mutlaka hijenik koşulların sağlanmasını ve hükümetlerin geri dönüşüme önem vermelerini tavsiye ediyor.
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Ülkemizde de artan çevre ve hava kirliliği göz önüne alındığında gelecek nesiller için vakit kaybetmeden harekete geçilmesi gerekiyor. Yere -çekirdek kabuğu, izmarit gibi- çöp atanlardan fabrikaların doğaya saldıkları atıklara kadar denetimlerin artırılması, insanların bilinçlendirilmesi ve yaptırımların ağırlaştırılması daha sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıyor.

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/pollution-child-death/en/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
yere çöp atanlara yapmak istediğim
2 Yanıt Yanıtla +8
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sniper23 2 yıl
Ne yazık ki hava ve çevre kirliliği özellikle Marmara bölgesinin bir gerçeği.
Kocaeli / Gebze etrafında yeşillik yerlere (köylere) gidince, her ağacın altında bir sürü çöp olduğunu görebilirsiniz (piknikçiler). Otlarından üstüne takılmış plastik poşetler, ağaç altındaki çöpler vs.
Şu vatanseverliğimizi bir de ülkemizdeki doğaya gösterebilsek çok iyi olacak.
Ne yazık ki hava ve çevre kirliliği özellikle Marmara bölgesinin bir gerçeği.Kocaeli / Gebze etrafında yeşillik yerlere (köylere) gidince, her ağacın altın...
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Astforum 1 yıl
Hay bu plastiği bulanın...
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Goalkeeper13 2 yıl
ben yere çöp atmıyorum hatta apartmanımızın girişinde geri dönüşüm çöpü var özel atıyor herkes
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DH Misafiri 2 yıl
ödevime çok katkısı oldu.
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1 2 yıl
Ve her yıl ortalama 12 milyon çocuk da açlıktan ölüyor
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SDLGranada 2 yıl
Çevreye ve Çevre Mühendisliği ne önem vermeliyiz.Bu en önemli konulardan biri.Yoksa yaşanabilir bir çevre yani dünya kalmayacak.
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kadirirdem 2 yıl
Özellikle Çin ve Hindistan gibi Üretimin çok yoğun olduğu bölgelerde oluyor.
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Nervo 2 yıl
Ülkemizde "Çevre Mühendisliğine" ne kadar önem veriliyor lütfen araştırın. Özelde iş bulmaları, devletteki atamaları hatta verilen eğitimi araştırın ve dışarıdaki adıyla Enviromental Engineering ne denli farklı görürsünüz.
Gelişmekte olan ülkelerde bu mesleğe verilmeyen önem dünyanın sonunu getirecek.
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sniper23 2 yıl
Ne yazık ki hava ve çevre kirliliği özellikle Marmara bölgesinin bir gerçeği.
Kocaeli / Gebze etrafında yeşillik yerlere (köylere) gidince, her ağacın altında bir sürü çöp olduğunu görebilirsiniz (piknikçiler). Otlarından üstüne takılmış plastik poşetler, ağaç altındaki çöpler vs.
Şu vatanseverliğimizi bir de ülkemizdeki doğaya gösterebilsek çok iyi olacak.
Yanıtla +4
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Kygo2 2 yıl
Rakamlar ortada, yarın o rakamlardan birinin biz veya bir yakınımız olmaması için çok geç olmadan herkes bilinçlenmeli devlette bence yaptırım uygulamalı yoksa çevreyi kirtletmeyin demeyle birşey olduğu yok.
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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
yere çöp atanlara yapmak istediğim
2 Yanıt Yanıtla +8
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DeanWinchester. 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
yere çöp atanlara yapmak istediğim


Abi o mesaj sayısı ne hile gibi maşallah
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Samed Bey 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
yere çöp atanlara yapmak istediğim


Hahahahahaha.
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çevre kirliliği, hava kirliliği ve
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