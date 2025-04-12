Eski rüzgar türbini kanatları süper dayanıklı plastiğe dönüştürüldü

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Rüzgar enerjisi çevre dostu bir çözüm olabilir, ancak bu dev türbinlerin ömrünü tamamlamış kanatları başlı başına bir çevresel sorun yaratıyor. Washington Eyalet Üniversitesi’nden (WSU) araştırmacılar, bu soruna yenilikçi bir çözüm geliştirdi: eski rüzgar türbini kanatlarını daha güçlü ve dayanıklı plastik malzemelere dönüştürmek.

Rüzgar türbini kanatları, onlarca yıl boyunca aşırı hava koşullarına dayanabilmeleri için cam elyaf takviyeli polimer (GFRP) gibi son derece dayanıklı malzemelerden üretiliyor. Ancak bu malzemelerin geri dönüştürülmesi, özellikle 1990'larda üretilmiş türbinlerde, oldukça zorlu ve maliyetli bir süreç gerektiriyor.

Daha güçlü ve daha sert plastik üretilebiliyor

Tam Boyutta Gör WSU'dan araştırma ekibi, bu dayanıklı yapının dezavantajlarını avantaja çevirdi. Yeni yöntemde eski türbin kanatları önce küçük bloklara kesiliyor, ardından parçalanarak küçük kırıntılar haline getiriliyor. Bu kırıntılar, düşük toksisiteye sahip organik bir tuz olan çinko asetat içeren basınçlı ve süper ısıtılmış suda iki saat boyunca bekletiliyor.

Türkiye, rüzgar ve güneş enerjisinde yerli kömürü geride bıraktı 2 gün önce eklendi

Bu işlem sonucunda cam elyafları ve reçineler büyük ölçüde korunarak geri kazanılıyor. Elde edilen bu malzemeler, erimiş termoplastikler (örneğin süt şişelerinde kullanılan türden) ve naylon ile birleştirilerek yüksek kaliteli, son derece dayanıklı plastik kompozitler elde ediliyor. Araştırmacıların belirttiğine göre, geri dönüştürülen bu naylon plastikler, orijinaline kıyasla üç kat daha güçlü ve sekiz kat daha sert.

Yöntemin çevresel sürdürülebilirliğe katkısı bununla da sınırlı değil. Kullanılan çinko asetat tekrar filtrelenip geri kazanılabiliyor. Ayrıca bu teknik, gıda kapları, kırtasiye ürünleri ve oyuncaklarda yaygın olarak kullanılan polipropilen gibi diğer plastiklere de uygulanabiliyor.

Araştırmacıların bir sonraki hedefi, bu yöntemin basınç gereksinimlerini azaltarak daha geniş ölçekte uygulanabilir hale getirilmesi ve potansiyel olarak geri dönüştürülebilir yeni rüzgar türbini kanatlarının üretilmesi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Rüzgar türbini kanatları süper dayanıklı plastiğe dönüştürüldü