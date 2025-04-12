Eski rüzgar türbini kanatları süper dayanıklı plastiğe dönüştürüldü

Rüzgar türbini kanatları, onlarca yıl boyunca aşırı hava koşullarına dayanabilmeleri için cam elyaf takviyeli polimer (GFRP) gibi son derece dayanıklı malzemelerden üretiliyor. Ancak bu malzemelerin geri dönüştürülmesi, özellikle 1990'larda üretilmiş türbinlerde, oldukça zorlu ve maliyetli bir süreç gerektiriyor.
Daha güçlü ve daha sert plastik üretilebiliyor
Bu işlem sonucunda cam elyafları ve reçineler büyük ölçüde korunarak geri kazanılıyor. Elde edilen bu malzemeler, erimiş termoplastikler (örneğin süt şişelerinde kullanılan türden) ve naylon ile birleştirilerek yüksek kaliteli, son derece dayanıklı plastik kompozitler elde ediliyor. Araştırmacıların belirttiğine göre, geri dönüştürülen bu naylon plastikler, orijinaline kıyasla üç kat daha güçlü ve sekiz kat daha sert.
Yöntemin çevresel sürdürülebilirliğe katkısı bununla da sınırlı değil. Kullanılan çinko asetat tekrar filtrelenip geri kazanılabiliyor. Ayrıca bu teknik, gıda kapları, kırtasiye ürünleri ve oyuncaklarda yaygın olarak kullanılan polipropilen gibi diğer plastiklere de uygulanabiliyor.
Araştırmacıların bir sonraki hedefi, bu yöntemin basınç gereksinimlerini azaltarak daha geniş ölçekte uygulanabilir hale getirilmesi ve potansiyel olarak geri dönüştürülebilir yeni rüzgar türbini kanatlarının üretilmesi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç
Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir