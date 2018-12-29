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Derinin neden yaşlandığı keşfedildi

Yıllar geçtikçe her organımız gibi derimiz de zamana karşı alan yarışta yenik düşer ve yaşlanır. Deriyi inceleyen bilim adamları yaşlanma mekanizmasını ortaya koymayı başardılar.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Derinin neden yaşlandığı keşfedildi
Bebek cildi hepimizin özendiği, alabildiğine yumuşak, nemli ve pürüzsüzdür. Özellikle kadınların ulaşmak istediği bu yumuşaklığın altında yağ hücreleri yatar. Deri altındaki yağ hücreleri ne kadar çoksa derimiz de o denli yumuşak ve genç görünür.

Derimizin altında bulunan fibroblast adındaki hücreler, derimizin diğer dokulara bağlanmasını, enfeksiyonlara karşı savaşmasını ve yağ hücrelerine dönüşerek genç durmasını sağlarlar. California Üniversitesi San Diego Tıp Okulu araştırmacıları yıllar geçtikçe yağ oluşumunun nasıl azaldığını ortaya koyduklarını açıkladılar.

Bilim adamı Richard Gallo, fibroblastların yağ hücrelerine dönüşme yetilerini kaybetmelerinin, cildin görünümünü ve enfeksiyonlara karşı mücadele etme kabiliyetini etkilediğini belirtiyor. Araştırmacılar “dönüştürücü büyüme faktörü beta”nın (TGF-ß) fibroblastların dönüşümüne mani olduğunu tespit etmişler. Bu dönüşüm baskılandığında hücrelerden antimikrobiyel bir ajan olan cathelicidin salgısı da azalıyor ve derinin enfeksiyonlara karşı direnci de azalıyor.

Ayrıca Bkz. "Plastikler, yapıştırıcı madde olmaksızın diğer yüzeylere tutturuldu"

Fareler üzerinde yapılan deneylerde TFG-ß baskılandığında fibroblastların yeniden yağ hücrelerine dönüşmeye başladığı ve cildin genç görünümüne kavuştuğu görülmüş. Benzer etki genetik olarak yapılan değişikliklerde de elde edilmiş.

Bilim adamları, özellikli yağ hücrelerinin oluşumunun zamanla azalmasının arkasındaki biyolojiyi anlamaları halinde kimi zaman ölümcül olan deri hastalıklarının önün geçilebileceğini belirtiyorlar. Öte yandan, bebeklerin savunma mekanizması hakkında da bilgi veren keşfin diğer hastalıkların önüne geçilmesinde de aydınlatıcı olabileceği belirtiliyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181226132847.htm Yorum Yaz
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Pc.programcı 4 ay en beğenilen
Ohooo. Bu iş gelişecek ilerleyecek Türkiye’ye gelecek de biz kullanacağız. 30 yaşındayım olurum 60 yasında. Bu saatten sonra bulunsa ne bulunmasa ne. Bu akşam acayip atar var üstümde
Ohooo. Bu iş gelişecek ilerleyecek Türkiye’ye gelecek de biz kullanacağız. 30 yaşındayım olurum 60 yasında. Bu saatten sonra bulunsa ne bulunmasa ne. Bu akşam ...
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erturkcan2 4 ay
Türkiye'de şöyle bir çalışma yapabilen üniversite var mı? Bu okullar ne işe yarıyor arkadaş
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Tlg3 4 ay
Çözüm de bulunsun ltfn
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PeYLeR. 4 ay
spor ile yaşlanmaya direnmek gayet mümkün. Gerek vücut gerekse yüz kasları( kimse yapmaz nerdeyse) için yapılan spor, genç gözükmeyi ve sağlıklı bir bedene sahip olmayı sağlar. Resimdeki kadın 81 yaşında.[image][![image](https://i.hizliresim.com/DY4203.jpg)](https://hizliresim.com/DY4203)[/image]
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Pc.programcı 4 ay en beğenilen
Ohooo. Bu iş gelişecek ilerleyecek Türkiye’ye gelecek de biz kullanacağız. 30 yaşındayım olurum 60 yasında. Bu saatten sonra bulunsa ne bulunmasa ne. Bu akşam acayip atar var üstümde
1 Yanıt Yanıtla +19
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neytullah1 4 ay Pc.programcı
İşte sorunda burada Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Teknoloji geliştikçe teknolojinin gelişme hızıda artıyor.
Özellikle iletişimin bu kadar basit olması, eskisi gibi savaş şartları vs. yerine bilimin bu kadar desteklenmesi ve büyümesi, normal şartlarıda 100 yıl gerektirecek olayların bir kaç yıl içinde gerçekleşmesine neden oluyor.
Bana kalırsa gelişim 30 yıl sürmez
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