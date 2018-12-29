Derinin neden yaşlandığı keşfedildi

Bebek cildi hepimizin özendiği, alabildiğine yumuşak, nemli ve pürüzsüzdür. Özellikle kadınların ulaşmak istediği bu yumuşaklığın altında yağ hücreleri yatar. Deri altındaki yağ hücreleri ne kadar çoksa derimiz de o denli yumuşak ve genç görünür.



Derimizin altında bulunan fibroblast adındaki hücreler, derimizin diğer dokulara bağlanmasını, enfeksiyonlara karşı savaşmasını ve yağ hücrelerine dönüşerek genç durmasını sağlarlar. California Üniversitesi San Diego Tıp Okulu araştırmacıları yıllar geçtikçe yağ oluşumunun nasıl azaldığını ortaya koyduklarını açıkladılar.



Bilim adamı Richard Gallo, fibroblastların yağ hücrelerine dönüşme yetilerini kaybetmelerinin, cildin görünümünü ve enfeksiyonlara karşı mücadele etme kabiliyetini etkilediğini belirtiyor. Araştırmacılar “dönüştürücü büyüme faktörü beta”nın (TGF-ß) fibroblastların dönüşümüne mani olduğunu tespit etmişler. Bu dönüşüm baskılandığında hücrelerden antimikrobiyel bir ajan olan cathelicidin salgısı da azalıyor ve derinin enfeksiyonlara karşı direnci de azalıyor.



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Fareler üzerinde yapılan deneylerde TFG-ß baskılandığında fibroblastların yeniden yağ hücrelerine dönüşmeye başladığı ve cildin genç görünümüne kavuştuğu görülmüş. Benzer etki genetik olarak yapılan değişikliklerde de elde edilmiş. Bilim adamıfibroblastların yağ hücrelerine dönüşme yetilerini kaybetmelerinin, cildin görünümünü ve enfeksiyonlara karşı mücadele etme kabiliyetini etkilediğini belirtiyor. Araştırmacılar “”nın () fibroblastların dönüşümüne mani olduğunu tespit etmişler. Bu dönüşüm baskılandığında hücrelerden antimikrobiyel bir ajan olansalgısı da azalıyor ve derinin enfeksiyonlara karşı direnci de azalıyor.üzerinde yapılan deneylerde TFG-ß baskılandığında fibroblastların yeniden yağ hücrelerine dönüşmeye başladığı ve cildin genç görünümüne kavuştuğu görülmüş. Benzer etki genetik olarak yapılan değişikliklerde de elde edilmiş.



Bilim adamları, özellikli yağ hücrelerinin oluşumunun zamanla azalmasının arkasındaki biyolojiyi anlamaları halinde kimi zaman ölümcül olan deri hastalıklarının önün geçilebileceğini belirtiyorlar. Öte yandan, bebeklerin savunma mekanizması hakkında da bilgi veren keşfin diğer hastalıkların önüne geçilmesinde de aydınlatıcı olabileceği belirtiliyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181226132847.htm