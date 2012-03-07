Deutsche Telekom, Almanya'da fiber optik altyapı üzerinde 512Gbps hız rekorunu kırdı

Kısa süre önce bilgisini verdiğimiz 200Gbps hızında fiber kablo üzerinden internet erişimi rekor denemesi sonuçlanmadan bu kez Almanya'dan daha büyük bir rekor denemesi haberi geldi.





Rekor denemesi Almanya'nın en büyük telekom şirketlerinden Deutsche Telekom'un, internet üzerinde yüksek hız çalışmaları yaptığı Optik Olarak Desteklenmiş Yönlendirici Arayüzleri - OSIRIS projesi ekibi ile Telco firmasının T-Labs ekibi ortaklığında yapıldı.





Deneme kapsamında Berlin kentinden Hannover kentine kadar tek bir fiber optik dalga boyu kanalı üzerinden veri, 512Gbps hızında gönderildi ve yine aynı hızda başarıyla alındı.





Yapılan denemenin amacının operatörlerin, kapasitelerini artırma ve artan ağ kullanımı talebini karşılama konusunda yapacağı çalışmalara yardımcı olmak olarak açıklandı.





Kullanılan altyapı için ise büyük masraflar yapılmadığı belirtiliyor. Günümüzde sıkça kullanılan güncel kablolama teknikleri ve yeni terminal ekipmanları, rekor kırılmasında başrolü oynadı.