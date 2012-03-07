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Deutsche Telekom, Almanya'da fiber optik altyapı üzerinde 512Gbps hız rekorunu kırdı

7 yıl
7,4b
1
131
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce bilgisini verdiğimiz 200Gbps hızında fiber kablo üzerinden internet erişimi rekor denemesi sonuçlanmadan bu kez Almanya'dan daha büyük bir rekor denemesi haberi geldi.

Rekor denemesi Almanya'nın en büyük telekom şirketlerinden Deutsche Telekom'un, internet üzerinde yüksek hız çalışmaları yaptığı Optik Olarak Desteklenmiş Yönlendirici Arayüzleri - OSIRIS projesi ekibi ile Telco firmasının T-Labs ekibi ortaklığında yapıldı.

Deneme kapsamında Berlin kentinden Hannover kentine kadar tek bir fiber optik dalga boyu kanalı üzerinden veri, 512Gbps hızında gönderildi ve yine aynı hızda başarıyla alındı. 

Yapılan denemenin amacının operatörlerin, kapasitelerini artırma ve artan ağ kullanımı talebini karşılama konusunda yapacağı çalışmalara yardımcı olmak olarak açıklandı.

Kullanılan altyapı için ise büyük masraflar yapılmadığı belirtiliyor. Günümüzde sıkça kullanılan güncel kablolama teknikleri ve yeni terminal ekipmanları, rekor kırılmasında başrolü oynadı.

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Muco 7 yıl en beğenilen kingo_disco
kingo_disco

Türkiyede olsa fiyatını düşünemiyorum


Fiyatı geç 25GB kota koyarlar,sonra 1mbit'e düşürürler.
kingo_discoTürkiyede olsa fiyatını düşünemiyorumFiyatı geç 25GB kota koyarlar,sonra 1mbit'e düşürürler.
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3 Yanıt Yanıtla +57
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batkent 7 yıl
Türk telekom 1Gb saniye hıza çıksın eşek gibi anırmak geliyo içimden
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akakivanc 7 yıl
512Gbps hızında gönderildi ve yine aynı hızda başarıyla alındı.
sayıda bir yalnıslık yok degilmi.aklım uctu gitti
2 Yanıt Yanıtla +30
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ffaattii07 2 yıl
Dünyanın ne kadar gerisinde olduğumuzu, Kısacası Türkiyenin 9. dünya ülkesi olduğunu bi tekrardan hatırlayalım..
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Hümiyettin 2 yıl
Bunu 4 sene önce yapmışlar ve biz hala AKK'nin kalkması için uğraşıyoruz.
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selamivural 3 yıl
Biz hep 50 cigolaytlık AKK alıyoz, fazlasına gücümüz yetmiyor...
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umut_baris 3 yıl
Bizdekiler de akk kalktı diye seviniyor. Şimdi bizdekiler mi iss yoksa onlarınki mi iss?

Akk yi savunanlara, şu kadar olsun diyenlere zaten birşey demiyorum. Ban yemeyelim durduk yere.


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DH Misafiri 3 yıl
Fiber internet dedikleri saniyede 8GB hızla indirmektir 25Mbps gigabyt değildir! Yani Fiber kablodan gelmiyodur! Fiber kablo diye çakma mavi kablo döşüyolarr her yere Henüz Türkiyede Fiber yok Zaten AKK nı koyacaksan Niye fiber döşediğini idda ediyon onu anlamadım?
Ayrıca Darbe döneminde ekmegi sayı ile veriyolardı Bu ülkede internet Paran var olsa bile sınırlı oluyor buna ğıcık oluyorum! Dünyadaki tek sınırlı internet bizde ne yazık ki!
Bir SSD 550MB ile 450MB hızında okuyup yazıyor! Türkiyede AKK olmıyan 400Mbps hızında yazacak bir internet varsa bana bildirinde o internete geçeyim vallaha parası neyse öderim arkadaş! Net sölüyorum öle bir internet varsa Lütfen mesaj atın! :( canturk_35@hotmail.com
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AMDR 5 yıl
Bağlantım kopmasın diye dua ediyorum doping babamı kandırarak abone yaptın 75tl kitledin teknik servis bile vermiyorsun rezil firma...
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DH Misafiri 5 yıl
512 gbps sadece fiber serverler arasındaki hız kullanıcıya yansıyam değil Superonline İstanbul izmir arası serverlerda da 300 gbps'e kadar çıkılıyor..
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FIMIN 5 yıl
Almanyadan biri indirsin, harddiske yükleyip türkiye ye göndersin. Hen kargoyla daha çabuk gelir, hem daha ucuza :)
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ensar_cakmak 5 yıl
Ttnetin örnek alması lazım
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melihcskn 5 yıl

ensar_cakmak
Ttnetin örnek alması lazım

Umut.avi bu adi firma bu ülkede sadece aylık ücretleri yükseltir
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design.code 5 yıl
Oranın halkı insan da biz domuz muyuz? Yok vallahi gideceğim bu ülkeden
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ffaattii07 5 yıl
Allah belanı versin Ttnet..
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samochu 5 yıl
valla 4.5 saniyede hard disk error verir :O
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