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    Deutsche Telekom, Avrupa'nın en değerli markası oldu: Mercedes ve BMW'yi geçti

    Marka değerlendirmesi ve marka analizleriyle ses getiren araştırma enstitülerinden Brand Finance, dünyanın en değerli 100 markasını açıkladı. Avrupa'nın en değerli markası Deutsche Telekom oldu.
    Deutsche Telekom, Avrupa'nın en değerli markası oldu Tam Boyutta Gör
    Londra merkezli global araştırma enstitüsü Brand Finance, İsviçre'nin Davos kentinde gerçekleştirilen 54. Dünya Ekonomik Forumu’nda "Brand Finance Global 500 2024" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Dünyanın en değerli markaları belli oldu.

    Brand Finance, marka değerini ABD doları cinsinden hesaplayarak dünya genelinde en değerli 500 markayı sıraladı. Apple, marka değerini geçen yıla göre yüzde 74 artırarak 516,6 milyar dolar değeriyle “dünyanın en değerli markası” olarak zirvede yer aldı. Apple’ı sırasıyla Microsoft, Google , Amazon ve Samsung takip etti. Son yıllarda büyük çıkış yakalayan TikTok üç sıra birden yükselerek 7’nci sıraya yerleşme başarısı elde etti.

    Avrupa’nın en değerlisi Deutsche Telekom

    Avrupa ve ABD'de T-Mobile markasıyla faaliyet gösteren Almanya merkezli telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom, dünyanın en değerli markaları sıralamasında 9’uncu sırada yer alarak ilk 10’daki tek Avrupa şirketi olmayı başardı.

    Diğer Avrupalı şirketlere baktığımızda Mercedes-Benz’in 17’nci sırada, Shell’in 23’üncü sırada, Allianz Group’un 28’inci sırada, Porsche'nin 33’üncü sırada, BMW’nin 37’inci sırada ve Volkswagen’in 49’uncu sırada yer aldığını görmekteyiz.

    Dünyanın en güçlü markaları arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, “Deutsche Telekom’un marka değeri 2020'den bu yana yüzde 84 artarak bizi dünya genelinde en güçlü telekomünikasyon markası haline getirdi. Bu başarı müşteri odaklı yaklaşımımız ve teknolojideki liderliğimiz sayesinde elde edildi. Geçmişten bugüne olan bu yolculuk, Deutsche Telekom'un sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir geleceğe doğru ilerlediğini gösteriyor. Müşterilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

    Deutsche Telekom, Avrupa'nın en değerli markası oldu Tam Boyutta Gör
    Deutsche Telekom, marka değerini önceki yıla göre yüzde 16,51 oranında artırarak 73,3 milyar dolar değere ulaştı. Şirketin marka değeri 2020'den bu yana yüzde 84 arttı. Dünya genelinde en değerli dördüncü telekomünikasyon markası oldu

    Brand Finance, Deutsche Telekom'un marka değerindeki bu artışı olumlu ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlıyor. Grup, ağ kalitesine, dijital teknolojilere ve müşteri hizmetine yaptığı sürdürülebilir yatırımlarla değer kazanmaya devam ediyor. Brand Finance'in ifadelerine göre, Deutsche Telekom'un mükemmel ağ kalitesi hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde müşteri kazanma ve elde tutmada önemli bir rol oynuyor. Uzmanlara göre, inovasyon, müşteri hizmeti, müşteri dostu yaklaşım, para karşılığı değeri ve tavsiye gibi temel marka göstergelerindeki önemli iyileştirmeler, markanın gücünü artırmada kilit bir rol oynuyor. Brand Finance kriterlerine göre markanın puanı 79'dan 83'e, marka derecesi de AA+’dan AAA- derecesine yükseldi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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