Deutsche Telekom, Avrupa'nın en değerli markası oldu: Mercedes ve BMW'yi geçti

Brand Finance, marka değerini ABD doları cinsinden hesaplayarak dünya genelinde en değerli 500 markayı sıraladı. Apple, marka değerini geçen yıla göre yüzde 74 artırarak 516,6 milyar dolar değeriyle “dünyanın en değerli markası” olarak zirvede yer aldı. Apple’ı sırasıyla Microsoft, Google , Amazon ve Samsung takip etti. Son yıllarda büyük çıkış yakalayan TikTok üç sıra birden yükselerek 7’nci sıraya yerleşme başarısı elde etti.
Avrupa’nın en değerlisi Deutsche Telekom
Avrupa ve ABD'de T-Mobile markasıyla faaliyet gösteren Almanya merkezli telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom, dünyanın en değerli markaları sıralamasında 9’uncu sırada yer alarak ilk 10’daki tek Avrupa şirketi olmayı başardı.
Diğer Avrupalı şirketlere baktığımızda Mercedes-Benz’in 17’nci sırada, Shell’in 23’üncü sırada, Allianz Group’un 28’inci sırada, Porsche'nin 33’üncü sırada, BMW’nin 37’inci sırada ve Volkswagen’in 49’uncu sırada yer aldığını görmekteyiz.
Dünyanın en güçlü markaları arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, “Deutsche Telekom’un marka değeri 2020'den bu yana yüzde 84 artarak bizi dünya genelinde en güçlü telekomünikasyon markası haline getirdi. Bu başarı müşteri odaklı yaklaşımımız ve teknolojideki liderliğimiz sayesinde elde edildi. Geçmişten bugüne olan bu yolculuk, Deutsche Telekom'un sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir geleceğe doğru ilerlediğini gösteriyor. Müşterilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.
Brand Finance, Deutsche Telekom'un marka değerindeki bu artışı olumlu ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlıyor. Grup, ağ kalitesine, dijital teknolojilere ve müşteri hizmetine yaptığı sürdürülebilir yatırımlarla değer kazanmaya devam ediyor. Brand Finance'in ifadelerine göre, Deutsche Telekom'un mükemmel ağ kalitesi hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde müşteri kazanma ve elde tutmada önemli bir rol oynuyor. Uzmanlara göre, inovasyon, müşteri hizmeti, müşteri dostu yaklaşım, para karşılığı değeri ve tavsiye gibi temel marka göstergelerindeki önemli iyileştirmeler, markanın gücünü artırmada kilit bir rol oynuyor. Brand Finance kriterlerine göre markanın puanı 79'dan 83'e, marka derecesi de AA+’dan AAA- derecesine yükseldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.