DigiTimes : Akıllı telefon üreticileri iPhone'a olan talebi görmek için 2012 ikinci çeyreği bekliyor

2011 4. çeyrekte sattığı 37 milyon iPhone ile aynı dönemde yüzde 23.9 pay elde ederek dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna yükselen Apple'ın başarısı rakiplerini farklı bir strateji izlemeye sevketti.





DigiTimes tarafından Tayvanlı bileşen üreticilerine dayanarak verilen bilgide 2011 yılını rekor satışla kapatan Apple'ın, 2012 ilk çeyrekte de yüksek bir satış grafiği elde etmesi bekleniyor. Bu bakımdan Samsung, HTC ve LG gibi Android devleri bekle ve gör politikası izleme kararı aldı.





Android üreticileri iPhone 4S ile doğrudan rekabete girmemek için 2012 ikinci çeyrekte yeni akıllı telefon modellerini piyasaya sürecek.





Önceki modellerin satış grafiklerine göre iPhone 4S 2012 ilk çeyrekte beklenen satış rekorunu kıracak. Ardından ise grafikte düşüş başlayacak. Android devlerinin de piyasaya girme tarihi düşüşün başladığı döneme denk gelecek.





Bu strateji için Şubat sonunda yapılacak Mobil Dünya Kongresi MWC 2012 biçilmiş kaftan. Samsung, HTC, Nokia ve LG gibi firmalar fuarda tanıttıkları yeni ürünlerini 2012 ikinci çeyrekte piyasaya sürmeye başlayacak.