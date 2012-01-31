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DigiTimes : Akıllı telefon üreticileri iPhone'a olan talebi görmek için 2012 ikinci çeyreği bekliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,3b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 4. çeyrekte sattığı 37 milyon iPhone ile aynı dönemde yüzde 23.9 pay elde ederek dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna yükselen Apple'ın başarısı rakiplerini farklı bir strateji izlemeye sevketti.

DigiTimes tarafından Tayvanlı bileşen üreticilerine dayanarak verilen bilgide 2011 yılını rekor satışla kapatan Apple'ın, 2012 ilk çeyrekte de yüksek bir satış grafiği elde etmesi bekleniyor. Bu bakımdan Samsung, HTC ve LG gibi Android devleri bekle ve gör politikası izleme kararı aldı.

Android üreticileri iPhone 4S ile doğrudan rekabete girmemek için 2012 ikinci çeyrekte yeni akıllı telefon modellerini piyasaya sürecek.

Önceki modellerin satış grafiklerine göre iPhone 4S 2012 ilk çeyrekte beklenen satış rekorunu kıracak. Ardından ise grafikte düşüş başlayacak. Android devlerinin de piyasaya girme tarihi düşüşün başladığı döneme denk gelecek.

Bu strateji için Şubat sonunda yapılacak Mobil Dünya Kongresi MWC 2012 biçilmiş kaftan. Samsung, HTC, Nokia ve LG gibi firmalar fuarda tanıttıkları yeni ürünlerini 2012 ikinci çeyrekte piyasaya sürmeye başlayacak.

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4Crumby 7 yıl en beğenilen Macintosh34
Macintosh34
Editörü niçin "Apple yüceltici" haber yapmakla suçluyorsunuz?? Editör, yabancı bir kaynaktan haberi derlemiştir. Bu nedenle taraflı bir haber yapmış olması söz konusu değildir.
Ayrıca; haberin ne orjinalinde ne de Türkçe derlemesinde Android'i küçümseyen bir ibare yoktur. Sadece üreticilerin daha iyi satış grafiği yapabilmeleri için taktik değiştirdiklerinden bahsedilmiştir. Son olarak ne bu Android kullanıcılarının Apple düşmanlığı? Apple'ın eksikliklerinin bilindiği kadar Android'in de eksiklikleri biliniyor...

Nick mesaj uyumu :D
Macintosh34Editörü niçin "Apple yüceltici" haber yapmakla suçluyorsunuz?? Editör, yabancı bir kaynaktan haberi derlemiştir. Bu nedenle taraflı...
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DH Misafiri 7 yıl
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ErTuFx 7 yıl
Herzaman android isletim sistemli telefonlari öven ben artik iphone'nin Dünyanin en iyi akilli telefonu olduguna kannat getirdim zaten rakiplerinin kabuklarinda iphone ne cikaracak ne yapacak ve nasil bir yol haritasi cizecegiz mantigindan belli degilmi? inad etmemek gerek Dünyanin en iyi akilli telefonu su an icin iphone iphone iphone.
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Erasmus78 7 yıl
Vipracing
Bu orantı ile bundan sonraki iPhone modeli (iPhone 5 ?) 50 milyonu bile geçebilir.Dehşetli bir rakkam gerçekten.Apple ın kendi tahminlerini vazgeçtim hayallerinin de ötesine geçmiş olduğunu düşünüyorum.Sonuçta bu iş Nokia dışında herkese yaradı.

Apple satışları her yıl bir önceki yıla göre yaklaşık %80-%90 daha falza satıyor. Bu hesapla seneye aynı çeyrekte yaklaşık olarak 60 milyon civarında iPhone satılacağını öngörebiliriz rahatlıkla.
Hatta iPhone 4S beklentilerin çok altında çıktığı halde bu oranı yakaladı ise beklentiler paralelinde çıkacak olan bir iPhone 5 ile %80-90 baremi fazlası ile aşıp 70-80 milyon aralığına vurabilir diyorum ben. Tabii tedarikte bir sıkıntı yaşanmaz ise. Zira Tim Cook'un; "Üretebilseydik 37 milyondan çok daha fazlasını satabilirdik" şeklinde bir açıklaması var.
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Vipracing 7 yıl
Bu orantı ile bundan sonraki iPhone modeli (iPhone 5 ?) 50 milyonu bile geçebilir.Dehşetli bir rakkam gerçekten.Apple ın kendi tahminlerini vazgeçtim hayallerinin de ötesine geçmiş olduğunu düşünüyorum.Sonuçta bu iş Nokia dışında herkese yaradı.
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ismail9416 7 yıl
Turkıyeye ılk androıd telefonu getıren general mobıle dstl1 ıdı. cıft ıslemcılı cıft sım kart ama general mobılede ıyı olacagından degılde belkı satar dıye getırdı alanlar bın pısman o zamanlar destek nerde.
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artcraft35 7 yıl
bu işler böyledir apple 4si sundu satışları yükseldi galaxy s2 ve diğer cihazlar düşüş yaşadı, gs s3 çıktığında da 4s düşüşe geçicektir htc sony lg ve nokia da yeni ürünlerini piyasaya sunduğunda 4s daha da düşecek ve bu, bu şekilde sürüp gidecektir
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halitozbasli 7 yıl
Yine iphone, androit kapısması.. Androit üreten firmalar bile 4s in modası gecsin biz yeni modelleri sonra piyasaya sürelim diye beklerken siz burda neyi tartısıyorsunuz.. Benim telefona overclock cekmeye vaktim yok. Bana stabil bir sistem lazım diyen iphone alır. Gerisi androit bu iş bukadar basit
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D3XTER 7 yıl halitozbasli
halitozbasli

Yine iphone, androit kapısması.. Androit üreten firmalar bile 4s in modası gecsin biz yeni modelleri sonra piyasaya sürelim diye beklerken siz burda neyi tartısıyorsunuz.. Benim telefona overclock cekmeye vaktim yok. Bana stabil bir sistem lazım diyen iphone alır. Gerisi androit bu iş bukadar basit

iPhone al, JB yap. Sonra o çok övdüğün stabilite uçup gitsin. Appboy Logic
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mehmetoguzderin 7 yıl
Android kullandigim halde telefon olarak WP7.75A , tablet olarak ise iPad 3 olarak degistirmek istiyorum cihazlarimi. Android gercekten stabil degil ve RAM - Sistem canavari. Virusler de cikmaya basladi.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Sugar_klavyeci olsun Centuari olsun Erasmus78 olsun Mertgraph_1978 anlatıyor ama hala bazı "mobil uzmanları!" anlamakta hala güçlük çekiyor.

Ne yalan söyleyim İPhone dan sonra telefon seçimim yine İPhone olacak yine. Çünkü, android'de fiyat ve çeşitlilik dışında özel kılan birşey yok benim için.

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Macintosh34 7 yıl
Editörü niçin "Apple yüceltici" haber yapmakla suçluyorsunuz?? Editör, yabancı bir kaynaktan haberi derlemiştir. Bu nedenle taraflı bir haber yapmış olması söz konusu değildir.
Ayrıca; haberin ne orjinalinde ne de Türkçe derlemesinde Android'i küçümseyen bir ibare yoktur. Sadece üreticilerin daha iyi satış grafiği yapabilmeleri için taktik değiştirdiklerinden bahsedilmiştir. Son olarak ne bu Android kullanıcılarının Apple düşmanlığı? Apple'ın eksikliklerinin bilindiği kadar Android'in de eksiklikleri biliniyor...
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4Crumby 7 yıl Macintosh34
Macintosh34
Editörü niçin "Apple yüceltici" haber yapmakla suçluyorsunuz?? Editör, yabancı bir kaynaktan haberi derlemiştir. Bu nedenle taraflı bir haber yapmış olması söz konusu değildir.
Ayrıca; haberin ne orjinalinde ne de Türkçe derlemesinde Android'i küçümseyen bir ibare yoktur. Sadece üreticilerin daha iyi satış grafiği yapabilmeleri için taktik değiştirdiklerinden bahsedilmiştir. Son olarak ne bu Android kullanıcılarının Apple düşmanlığı? Apple'ın eksikliklerinin bilindiği kadar Android'in de eksiklikleri biliniyor...

Nick mesaj uyumu :D
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Kaçak dövüşüyo yani:D:D
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South Korea 7 yıl
Kim ne derse desin ilklerin telefonu LG Mobile

LG Mobile
ilk çift çekirdek işlemcili android
ilk 3d android
ilk 700 nit parlak ekran android
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