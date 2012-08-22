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Digitimes : Tablet satışları 3. çeyrekte notebook satışlarını geçebilir

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İki yıldır satış trendinde rekor yükselişler kaydeden tablet pazarı, özellikle dizüstü pazarından pay çalmaya devam ediyor. Tahminler, 3. çeyrekte tablet satışlarının dizüstü satışlarını geçeceği yönünde.

Digitimes tarafından endüstri kaynaklarına dayanarak verilen haberde, 2012 yılı 3. çeyrekte yeni modellerin de piyasaya çıkmasıyla tablet satış rakamları, dizüstü satış rakamlarını geride bırakacak. 

Dizüstü modellerine göre fiyat avantajına sahip tabletlerin özellikle beyaz versiyonları, tüketici açısından da oldukça ilgi görüyor. Üçüncü çeyrekte 20-30 milyon arasında satılacak orta seviye tabletler, Ultrabook satışlarını da olumsuz etkileyecek. 

Tayvan kaynaklı panel üreticileri de akıllı telefon ve tablet modelleri için sipariş edilen ekran sayısında da yükseliş yaşandığını kaydediyor. Windows 8 ile birlikte dizüstü panel tedariğinde de artış yaşanması beklenirken, sayının yine de tablet panellerinin gerisinde kalacak.

Kaynaklar ayrıca akıllı telefon satışlarının da dizüstü satışını etkilediği kanısında. Özellikle yeni nesil iPhone'un Eylül ayında çıkacağı beklentisinin artması, dizüstü üreticilerinin stratejilerini yeniden düşünmesine neden oluyor.

http://www.digitimes.com/news/a20120821PD217.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
Hep söyledim böyle günlerin geleceğini forumdaki bir çok arkadaş klavye şart dediler ve bill gates ağzı ile konuştular alın bakın satış rakamları bile beni destekliyor. Çağ mobil çağ ve artık insanlar dışarıda daha çok vakit geçirdiğinden taşınabilirlik ön planda.
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