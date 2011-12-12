Digitimes: İlk bileşenler hazır; yeni iPad 3-4 ay içerisinde satışa sunuluyor

Yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde kullanıcıların beklemeye başladığı 3.Nesil iPad hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın endüstriyel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yeni iPad önümüzdeki 3-4 ay içerisinde (yani geçtiğimiz iki yıldaki gibi Mart-Nisan döneminde) kullanıcıların ellerinde olacak.

Bileşen üreticilerin 3.Nesil iPad için hazırladıkları parçaların tedariğine başladığını ve yaklaşık 3-4 ay sonra yeni iPad'in raflardaki yerini alacağını ifade eden Digitimes, iPad 2'nin üretim kapasitesinin ise bu çeyrekte 14-15 milyonda olacağını; ancak 2012'nin ilk çeyreğiyle birlikte bu hacmin 4-5 milyona düşürüleceğini belirtiyor. Aynı dönemde 9,5-9,8 milyon yeni iPad üretimi beklendiğini de sözlerimize ekleyelim.

Diğer taraftan Çin merkezli Commercial Times'da analizi yayınlanan Citigroup analistlerinden Kevin Chang ise, Foxconn Electronics'in yeni iPad'in montajına Ocak ayında başlayacağını ve Şubat ayından itibaren üretim hacminin hızlı bir artış göstereceğini söylüyor.