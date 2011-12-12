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Digitimes: İlk bileşenler hazır; yeni iPad 3-4 ay içerisinde satışa sunuluyor

7 yıl
26,2b
1
52
iPad
Shady
Haber Editörü
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Yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde kullanıcıların beklemeye başladığı 3.Nesil iPad hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın endüstriyel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yeni iPad önümüzdeki 3-4 ay içerisinde (yani geçtiğimiz iki yıldaki gibi Mart-Nisan döneminde) kullanıcıların ellerinde olacak.

Bileşen üreticilerin 3.Nesil iPad için hazırladıkları parçaların tedariğine başladığını ve yaklaşık 3-4 ay sonra yeni iPad'in raflardaki yerini alacağını ifade eden Digitimes, iPad 2'nin üretim kapasitesinin ise bu çeyrekte 14-15 milyonda olacağını; ancak 2012'nin ilk çeyreğiyle birlikte bu hacmin 4-5 milyona düşürüleceğini belirtiyor. Aynı dönemde 9,5-9,8 milyon yeni iPad üretimi beklendiğini de sözlerimize ekleyelim.

Diğer taraftan Çin merkezli Commercial Times'da analizi yayınlanan Citigroup analistlerinden Kevin Chang ise, Foxconn Electronics'in yeni iPad'in montajına Ocak ayında başlayacağını ve Şubat ayından itibaren üretim hacminin hızlı bir artış göstereceğini söylüyor.


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4Crumby 7 yıl en beğenilen
Bence bu haberin yapilmasi lazim turkiyede asgari ucretle calisip butun hayatini bu aletlere harcayan tipler var (dikkat edin tip diyorum cunku bunun hic bi turlu mantikli aciklamasi olmaz!) Bu adamlar 4 ay sonraya anca biriktirirler bu aletin parasini iste simdiden baslayin biriktirmeye diyolar :)
Bence bu haberin yapilmasi lazim turkiyede asgari ucretle calisip butun hayatini bu aletlere harcayan tipler var (dikkat edin tip diyorum cunku bunun hic bi tur...
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ganeja 7 yıl
Valla merak ettim...1 saattir ipadi dik tutup forumda dolaşıyorüm..ama bir problem yok...acaba 1 yıldır görmedığimiz bır şeyi arakadas almak üzere kontrol ederken 5 dk.da mı keşfetti dedim...eğer öyleysede bravo vallahi...yani dik kullanimda tabii çözünürlük değişıyor tabii ama benim gözüm algıllamıyor...ortalama kullanicıyımdır belki ondandır ..neyse fazlada uzatmaya gerek yok...arkadas almamiş zaten...
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Ekara7Tepe 7 yıl
Bence İpad 2 degil baska bsy kullanmmissinizdir??
Bu zamana kadar cogu apple urununu kullandim ilk defa bukadar az kusurlu bi cihaz...İpad 2...

Bence bidaha deneyin bakarsiniz sizin gozlerde sorun vardir:)
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panelci 7 yıl
Digitimes'a kalsak günde 150bin adet ip5 üretiliyordu ekranida 4,3tü:) artık güvenesi gelmiyor insanın.
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teksalih 7 yıl
ne boş bir alettir İpad dik tuttuğuzuda karekterler bozuluyor yatay tutunca okuanbilir oluyor?
milyarlık alette böyle saçmalık olmaz
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The Last Beerbender 7 yıl
teksalih

ne boş bir alettir İpad dik tuttuğuzuda karekterler bozuluyor yatay tutunca okuanbilir oluyor?

milyarlık alette böyle saçmalık olmaz


iPad kullandığınıza ya da denediğinize emin misiniz? Nereden böyle bir izlenime kapıldınız?
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DH Misafiri 7 yıl
her ne kadar iphonea çok karşı biri olsam da gerek ipad gerekse macbook air ile orijinalliğini gösteriyor. bi ipadden önceki tabletlere bakın bir ipadden sonraki modellere bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız.
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_AMADEUS_ 7 yıl
İpad2 nin fiyatının düşmesi açısından iyi bir gelişme olur. Çok radikal değişiklikler olmaz ise ipad2 ile yoluma devam ederim, sadece işlemci ve siri gibi özellikler eklenirse 4. nesili beklemeyi düşünüyorum.
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siyahtemas 7 yıl
Zaten 3D olmazsa, ipad2 herşeye yetiyor da artıyor bile... Çözünürlük artışı hiçbir anlam ifade etmez 10" te...
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koraygokhan 7 yıl
siyahtemas

Zaten 3D olmazsa, ipad2 herşeye yetiyor da artıyor bile... Çözünürlük artışı hiçbir anlam ifade etmez 10" te...


iphone 4 ile gelen retina display çıkmadan öncede bu söylemler vardı.. bu kadar kaliteli görüntüye telefonda ne gerek var diye =)
şimdi herkes retine display muadili ürün çıkartiyor
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Centauri 7 yıl siyahtemas
siyahtemas

Zaten 3D olmazsa, ipad2 herşeye yetiyor da artıyor bile... Çözünürlük artışı hiçbir anlam ifade etmez 10" te...


10" te cozunurluk artisi, 3.5" tekinden cok daha fazla anlam ifade eder.
iPad i asil fonksiyonu icin yani okumak icin kullaniyorsaniz, olabilecek en buyuk gelisme yuskek cozunurluk
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eldblo 7 yıl
bence de ipad 2s çıkar
ipad 3 e 3D görüntüyle gelmesi daha iyi bir reklem olur
düşünsenize ipad 3D ne reklam ama :D
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hayk24 7 yıl
en mantiklisi teknolojinin hep 1 yil gerisiden gitmek fiyatlar neredeyse yariya düsüyor ... sonucta okadar ilerleme varki fazla hizli islemciye ve bir kac ufak degisikliye 2 kati para vermek mantikli degil
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halitozbasli 7 yıl
Yeni ipad3 için gerekli teknolojik alt yapıya bence henüz ulaşılmadı. Buda muhtemelen ipad2s olur ipad2 nin updated versiyon yani. Şu lipo veya lifo2 piller hala istikrarlı düzeylere gelmedi yoksa cok hafif ve yüksek amper üretebiliyorlar.
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m.t.y. 7 yıl
ekran çözünürlüğünü artırmak, işlemciyi güçlendirmek gibi update ler her zaman pil perf. olumsuz etkileyen durumlar.
öncelikle pil işine çözüm bulunmalı.
hücre sayısı daha fazla olan yeni nesil pillere yönelinmeli.
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Hergele10 7 yıl
Pil süresini arttırsınlar.
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