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Digitimes : Intel Atom platformu mobil segmente kayarken, netbook pazarı daralıyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in Medfield tabanlı Atom işlemcileri akıllı telefonlarda daha fazla kendisine yer bulmaya başlarken, platformun asıl kullanım alanı olan 10.1 inçlik netbook pazarında ise küçülme yaşanıyor.

2008 yılının başlarında internet, ofis, ağ işlemleri gibi hızlı uygulamalar için düşük maliyetli dizüstü bilgisayar sunmak amacıyla Intel'in öncülüğünde başlayan netbook akımı, ilk iki yıl başarılı satışlar yaparak pek çok üretici firmayı bu segment içine çekti. Ancak 2010 sonrası iPad ile başlayan tablet akımı netbook ürünlerine olan ilgiyi azalttı ve yaklaşan sonun da habercisi oldu.

Endüstriden gelen bilgilere göre netbook pazarının en iyi iki oyuncusu Asus ve Acer, üretimi sonlandırmak üzere. 

Asus patronu Jerry Shen, tablet ve notebook satışlarının etkisiyle Atom tabanlı işlemci kullanan Eee PC modellerinde talep azalması yaşadıklarını ve bu modellerin üretimini durduracaklarını, 10 inçlik cihaz pazarını da Transformer serisi modellerle takviye edeceklerini açıkladı. Envanterdeki tüm ürünler bittiğinde Asus sektörden çekilecek.

Acer da mevcut modellerin satışına devam eden ancak yeni serilerle ilgili hiç bir plan yapmayan diğer bir firma. Bu durgunluk, firmanın sektörden çekileceğine yoruluyor. MSI da benzer durgunluk yaşayan firmalardan.

Kaynaklar, mobil segmentin Atom işlemcileri benimsese de, netbook ürünlerinin yokluğunda oluşan boşluğu muhtemelen dolduramayacağını tahmin ediyor. 

Grafikler bir dönem Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Ortadoğu bölgelerinde netbook talebinin artacağını öngörse de, tablet segmentinin hızlı yükselişi ve hükümet birimlerinin tablet ürünlerine yönelmesi, netbook talebinin hızlı bir düşüşe girmesine neden oldu. 

Segmentin bilişim sektöründen çıkışını hızlandıran başka bir sebep de Windows 8 ile birlikte lisans ücreti, yüksek çözünürlüklü ve dokunmatik ekranların maliyetleri gibi faktörlerin netbook satıcılarını standart fiyat seviyesinin üzerinde bir seviyede konumlanmaya zorlaması. Firmalar bu nedenle Windows 8 jenerasyonuna katılmadan önce netbook üretim bandını terk etmek zorunda kalacak.

Netbook satışlarının azalması da en çok orijinal tasarım üreticileri Pegatron ve Compal'ı etkileyecek.

Kaynaklar netbooklarda kullanılan Atom işlemcilerin 4. çeyrekte yüzde 50 azalacağını ve 2013 yılında D serisi işlemcilerin piyasadan kalkacağını öngörüyor.

http://www.digitimes.com/news/a20120903PD208.html Yorum Yaz
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elmek6 6 yıl
Atom islemci zaten Netbook'u rezil etti.
Baska islemci olsaydi bu bilgisayarda cok sevebilirdim.
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nurettinaz 6 yıl
İyi de bunu habe ryapmaya ne gerek var onu anlamadım ben zaten tabletler yaygınlaşmaya başladığında bunu yazmıştım ve aylardırda ultrabookların yok olacağını ve işlemcilerinin tabletlerin benim için bir üst düzeyi olacak segmente(bknz. ausus transformer, windows surface, yeni sony tablet, vb.) dahil edileceğini düşünüyorum ve hher fırsatta buradan yazıyorum ileride haber olursa şaşırmam.
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cagataykoroglu 6 yıl
aslında intel in b815 i başarılı. 650 liraya b815 laptop bulunabiliyor. üstelik amd nin e-450 sinden daha iyi performans veriyor. ama daha çok tablet-netbook melezlerine yönelmeleri lazım.
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demirparcasi 6 yıl
Tabletlerin, ultrabookların yükselişi, notebook fiyatların düşüş ana etkenler ayrıca pek de konuşulmayan başka bir etken var. Intel'in Atom işlemci performansı çok az iyileştirmesi. İlk çıktığından bu yana Atom işlemcilerinde %30 - %40 kadar performans artışı oldu. Bu artış çok az çünkü aynı dönemde diğer işlemci türlerindeki artış çok daha yüksekti. Eğer Intel Atom'a daha fazla destek olsaydı yine satışı düşerdi ama hala cazip olabilirlerdi. Şimdi ise çok gereksizler.
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Barbaroscakir 6 yıl
Beş Kuruş etmez.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Netbook kadar gereksiz birşey daha olamaz zaten.. Tabletler ve Macbook air özentileri sağolsun bu pazarı daralttı :)
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