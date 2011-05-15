Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DirectX 11 destekli ilk tablet Acer'dan: Iconia Tab W500'e yakından bakıyoruz!

8 yıl
14b
1
39
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD tabanlı bilgisayar üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Acer, ilkleri yapmaya devam ediyor. AMD'nin gerçek anlamda "netbook" platformu olmadığı dönemde, V serisi işlemcisini Ferrari One modelinde kullanarak mini-bilgisayar pazarında önemli bir başarıya imza atan firma, benzer bir başarıyı tablet bilgisayar alanında da hedefliyor.

DirectX 11 destekli ilk tablet Acer'dan: Iconia Tab W500'e yakından bakıyoruz!
Tam Boyutta Gör

Resmi tanıtımı Ocak ayında yapılan Brazos kod adlı yeni nesil Fusion platformu, netbook'lar ve giriş seviyesi notebook'ları hedef alıyor. AMD'nin resmi dökümanlarına göre, Brazos platformu "tablet bilgisayarlar" için hazırlanan bir çözüm değil. Yeni nesil tablet platformu için 2012'yi işaret eden AMD, yılın kalan kısmı için pazardaki fırsatları kaçırmamak adına,satılmakta olan mevcut Fusion işlemcilerinin 5 Watt TDP değerine (şu an 9W ve 18W'lık modeller mevcut) sahip özel bir versiyonunu hazırlıyor.

DirectX 11 destekli ilk tablet Acer'dan: Iconia Tab W500'e yakından bakıyoruz!
Tam Boyutta Gör

Acer'ın tablet bilgisayar stratejisine geri dönmek gerekirse, Tayvan merkezli firma yeni modelleriyle ilgili ilk detayları Kasım ayında New York'ta düzenlediği özel etkinliklte paylaşmıştı. Aynı etkinlik kapsamında AMD Fusion tabanlı tablet bilgisayar hazırladığını da açıklayan Acer, bahsi geçen tabletini pazara sunuyor. "Apple ve HTC" tarzı bir kimlik edinmek isteyen ve bu çerçevede araştırma-geliştirme çalışmalarına daha fazla yoğunlaşacağı belirtilen Acer, bu bağlamda yeni nesil tabletlerine büyük önem veriyor.

DirectX 11 destekli ilk tablet Acer'dan: Iconia Tab W500'e yakından bakıyoruz!
Tam Boyutta Gör

Acer'ın yurt dışında kullanıcılarla buluşmaya başlayan, ülkemizde satışına ise Mayıs ayının ilk haftası içerisinde başlanacağı belirtilen AMD Fusion tabanlı yeni tableti Iconia Tab W500'e yakından göz atma fırsatı yakaladık. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğündeki kapasitif çoklu dokunmatik ekranı , 262K renk, 1500:1 karşıtlık, 350 nit parlaklık ve 16:10 en-boy oranına sahip olan tablet bilgisayar, 2GB DDR3 bellek ve 32GB kapasiteli mini-SATA SSD depolama sürücüsü ile geliyor.

DirectX 11 destekli ilk tablet Acer'dan: Iconia Tab W500'e yakından bakıyoruz!
Tam Boyutta Gör

W500 ve W501 olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan yeni tablete, AMD'nin Fusion C-50 işlemcisi güç veriyor. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci, Radeon HD 6250 entegre grafik birimi ile geliyor ve 9 Watt güç tüketiyor. DirectX 11 desteği sunan ve 1080p videoların yanı sıra Blu-ray 3D için de donanımsal hızlandırma desteği sunan UVD 3.0 motoruna sahip entegre grafik birimi sayesinde, DirectX 11 destekli ilk tablet olan Acer Iconia Tab, kendi sınıfında gelişmiş grafik ve çoklu ortam özellikleri vaad ediyor.

DirectX 11 destekli ilk tablet Acer'dan: Iconia Tab W500'e yakından bakıyoruz!
Tam Boyutta Gör

Sahip olduğu platform itibariyle ARM ve Intel Atom tabanlı tüm platformlardan daha fazla işlem gücü sunan tablet, işletim sistemi olarak Windows 7 ile geliyor. Özellikle tabletler için geliştirilmiş bir işletim sistemi olmasa da, profesyonel kullanıcılar diledikleri ofis uygulamasını Iconia Tab üzerinde çalıştırabilecekler. Ayrıca GPU tabanlı hızlandırma desteği sunan Internet Explorer 9'un kurulmasıyla birlikte, Acer Iconia Tab W500'ün sınıfındaki en iyi tarayıcı performanslarından birisine imza atacağını söylemek mümkün.

DirectX 11 destekli ilk tablet Acer'dan: Iconia Tab W500'e yakından bakıyoruz!
Tam Boyutta Gör

Windows 7 işletim sistemi için kuşkusuz en büyük dezavantaj, standart arabiriminin çoklu dokunmatik kullanım için optimize edilmemiş olması. Bunu da dikkate alan Acer, kendi geliştirdiği Ring isimli özel grafik arabirim sayesinde kullanıcıların pek çok Windows uygulamasına hızlı ve kolay bir biçimde erişmesini sağlıyor. Beş parmakla ekrana aynı anda dokunulduğunda devreye giren bu özellik ile kullanım verimliliğini arttırmayı hedefleyen Acer, Adobe Flash için de GPU tabanlı donanımsal hızlandırmaya dikkat çekiyor.

DirectX 11 destekli ilk tablet Acer'dan: Iconia Tab W500'e yakından bakıyoruz!
Tam Boyutta Gör

"Ben yine de dokunmatik ekranla Windows " kullanamam diyenler için özel bir klavye de tasarlayan Acer, Iconia Tab W500'ün aynı zamanda bir netbook olarak kullanılabilmesini de mümkün kılmış. Tabi bu noktada taşınabilirlik özelliklerinden bahsetmekte de fayda var. 3 hücreli pil ile 970 gram ağırlığında olan Iconia Tab W500, kuşkusuz en hafif tabletlerden birisi değil zira aynı ekran boyutuna sahip olan ARM tabanlı tabletlerin genellikle 800 gram hatta biraz daha düşük bir seviyede olduğunu görüyoruz.

DirectX 11 destekli ilk tablet Acer'dan: Iconia Tab W500'e yakından bakıyoruz!
Tam Boyutta Gör

Ağırlığı itibariyle neredeyse netbook seviyesinde olan tabletin harici klavyesi ise 610 gram ağırlığında. Yani tablet ve klavyesini bir araya getirdiğimizde 1580 gramlık bir ağırlıktan söz edebiliriz. Tabi bu noktada klavyeyi daha kullanışlı bir hale getirmek isteyen Acer, üzerine ekstra USB portları koyma yoluna gitmiş. Ancak neredeyse bir başka tablet ağırlığında olan harici klavye, aynı zamanda ekstra pil içerseydi ve kullanım süresine katkı sağlasaydı daha iyi olur diye düşünmeden de edemiyoruz.

DirectX 11 destekli ilk tablet Acer'dan: Iconia Tab W500'e yakından bakıyoruz!
Tam Boyutta Gör

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Acer Iconia Tab W500'ün aynı zamanda W501 versiyonu da bulunuyor. İki model arasındaki temel farkı ise 3G desteği oluşturuyor. Merak edenler için 3G destekli modelde, 3G modülü olarak Huawei'nin EM770W çözümüne yer verildiğini de belirtelim. HSDPA üzerinden 7.2Mbps hız sunan modül için talep edildiği takdirde 21Mbps'lik daha hızlı bir çözüm sunulabildiğini de belirtelim. Bunun dışında her iki tablet te Bluetooth 3.0, 802.11n WiFi, Ethernet bağlantı özellikleriyle geliyor.

DirectX 11 destekli ilk tablet Acer'dan: Iconia Tab W500'e yakından bakıyoruz!
Tam Boyutta Gör

Üzerinde biri 1280 x 1024 diğeri ise 640 x 480 piksel çözünürlüğünde iki kamera bulunan tablet bilgisayar, Acer Video Conference yöneticisi ile görüntülü konuşma yeteneklerini arttırıyor. G-Sensörü ve ortam ışık sensörü ile donatılan tablet bilgisayarda çok formatlı kart okuyucusun da yer veriliyor. LCD monitörler ve HDTV'ler ile bağlantı için üzerinde HDMI portu da bulunan Iconia Tab W500'de iki adet entegre hoparlör bulunuyor ve Dolby Advanced Audio ses teknolojisine de destek sunuluyor.

DirectX 11 destekli ilk tablet Acer'dan: Iconia Tab W500'e yakından bakıyoruz!
Tam Boyutta Gör

Peki Acer Iconia Tab W500'ün pil ömrü nedir ? Firma tarafından açıklanan resmi rakamlara göre tablet, 3260 mAh (36Wh) kapasiteli 3 hücreli pili ile 6 saate kadar internette gezinme olanağı sunuyor veya 4 saate kadar HD video oynatabiliyor. Çok sayıda yazılımın kurulu olarak geldiği Acer Iconia Tab W500'ün kutu içeriğinde standart olarak USB kablosu, şarj cihazı, kılıf ve hızlı başlangıç kılavuzuna yer veriliyor. Mayıs ayında sadece Teknosa üzerinden satışa sunulacak Iconia Tab W500'ün fiyatı ise açıklanmadı.

DirectX 11 destekli ilk tablet Acer'dan: Iconia Tab W500'e yakından bakıyoruz!
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mesido 7 yıl
avrupadaki fiyatı 600 EURO.(fnac.com)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Böyle bir cihazda ben en önce şarja bakarım ve hd bir video izlerken 4 saat gitmesi berbat en az 10 saat olmalı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkSidesOfMe 7 yıl
windowslu tabet alınmaz[>:]
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
arkadaş ürünü forum istanbulda herkes görüp deneyebilir.....bugun yaptığım incelemeye göre kullandığım samsung galxy tab den çook daha iyi ve kaliteli ...ve fiyatı 1200 tl ...ama bu modelde 3 g desteği yok malesef..... bunun yanısıra ekranın büyük ve ayrılabilir olması çok iyi...ayrıca işletim sistemi olarak windows 7 ile birlikte sunuluyor.... örnek vereyim şirket için de sürekli hareketli biriyseniz wifi sayesinde maillertiniz outlook tan takip edebilirsiniz..veya diğer tüm uygulamalara kısadan erişebilirsiniz. windows olması düper ...bunun yanısıra parmaklarım sığmaz falan diye dert etmeyin acer in w 7 için geliştirdiği yazılım gerçekten süper yani dokunmatik ekranda dilediğiniz zaman klavyenin kullanılması çok rahat ve ayrıcaaa...şunuda söyliyeyim kapasitif ekran olması süper olmuş...........gerçi daha erken ama lg nin buna benzer bir modeli var .....2012 için onu beklemek lazım ....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ykaraca 8 yıl
Açikçasi ben begendim. Daha da geliserek devam edecek bu cihazlar. Acele etmiyorum,takipteyim. [:-D]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 8 yıl
9 w diyor yaa 5 e inecekmiş oha diyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Güzel bir inceleme olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 8 yıl
Alet güzele benziyor ancak bence en zayıf noktası üzerinde kurulu gelen işletim sistemi. Maalesef Windows 7'den bile bahsediyor olsak Windows'ların dokunmatik ekran özellikleri Android ve iOS'un yanından bile geçemeyecek kadar zayıf.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ebehram 8 yıl
Mükemmel bir ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
A.Nadir 8 yıl
acer iyi ilerliyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 8 yıl
Sonunda beklediğim tarz tabletler çıkmaya başladı. Hem güzel bir işlemci ile windows deneyimi sağlayacak, ki bu ölü atom işlemciler gibi değil gerçek anlamda işinizi görecek bir windows olacak. Hemde android ile günlük eğlence, internet vs seviyesinde değişik deneyimler size sunabilecek. Birde şarj olayını çözerlerse tamamdır. Açıkcası 2012 yi bekleyeceğim tablet için. Yeni nesil amd tablet işlemcileri ile, w8 ve android dual-boot uyumlu tabletlere göz diktim. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VenomS 8 yıl
vallahi ben opsiyon olarak tabletin alt kısmına eklenebilen pil yada yazıdada yazdığı gibi klavyenin altına en azından 95W'lık bir ekstra pil isterdim o zaman benim için alınacaklar listesine eklenirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elguug 8 yıl
Bence asus transformer "takıleybıl/çıkaleybıl klavye" konseptinde daha başarılı olmuş :) Onu beklicem açıkcası..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14008 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, acer ve
6 etiket daha ön inceleme windows 7 3g 32gb ilk bakış amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -18- 8 yıl Acer Liquid E Ferrari video inceleme 8 yıl Samsung Corby 2 video inceleme 8 yıl Röportaj: Toshiba'nın gözlük gerektirmeyen 3D TV'leri ve Tegra 2'li Tablet bilgisayarını konuştuk 8 yıl Güncel: PowerColor HD 6950 Vortex II "Ekstra Soğuk" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim