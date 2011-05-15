DirectX 11 destekli ilk tablet Acer'dan: Iconia Tab W500'e yakından bakıyoruz!

AMD tabanlı bilgisayar üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Acer, ilkleri yapmaya devam ediyor. AMD'nin gerçek anlamda "netbook" platformu olmadığı dönemde, V serisi işlemcisini Ferrari One modelinde kullanarak mini-bilgisayar pazarında önemli bir başarıya imza atan firma, benzer bir başarıyı tablet bilgisayar alanında da hedefliyor.

Resmi tanıtımı Ocak ayında yapılan Brazos kod adlı yeni nesil Fusion platformu, netbook'lar ve giriş seviyesi notebook'ları hedef alıyor. AMD'nin resmi dökümanlarına göre, Brazos platformu "tablet bilgisayarlar" için hazırlanan bir çözüm değil. Yeni nesil tablet platformu için 2012'yi işaret eden AMD, yılın kalan kısmı için pazardaki fırsatları kaçırmamak adına,satılmakta olan mevcut Fusion işlemcilerinin 5 Watt TDP değerine (şu an 9W ve 18W'lık modeller mevcut) sahip özel bir versiyonunu hazırlıyor.

Acer'ın tablet bilgisayar stratejisine geri dönmek gerekirse, Tayvan merkezli firma yeni modelleriyle ilgili ilk detayları Kasım ayında New York'ta düzenlediği özel etkinliklte paylaşmıştı. Aynı etkinlik kapsamında AMD Fusion tabanlı tablet bilgisayar hazırladığını da açıklayan Acer, bahsi geçen tabletini pazara sunuyor. "Apple ve HTC" tarzı bir kimlik edinmek isteyen ve bu çerçevede araştırma-geliştirme çalışmalarına daha fazla yoğunlaşacağı belirtilen Acer, bu bağlamda yeni nesil tabletlerine büyük önem veriyor.

Acer'ın yurt dışında kullanıcılarla buluşmaya başlayan, ülkemizde satışına ise Mayıs ayının ilk haftası içerisinde başlanacağı belirtilen AMD Fusion tabanlı yeni tableti Iconia Tab W500'e yakından göz atma fırsatı yakaladık. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğündeki kapasitif çoklu dokunmatik ekranı , 262K renk, 1500:1 karşıtlık, 350 nit parlaklık ve 16:10 en-boy oranına sahip olan tablet bilgisayar, 2GB DDR3 bellek ve 32GB kapasiteli mini-SATA SSD depolama sürücüsü ile geliyor.

W500 ve W501 olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan yeni tablete, AMD'nin Fusion C-50 işlemcisi güç veriyor. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci, Radeon HD 6250 entegre grafik birimi ile geliyor ve 9 Watt güç tüketiyor. DirectX 11 desteği sunan ve 1080p videoların yanı sıra Blu-ray 3D için de donanımsal hızlandırma desteği sunan UVD 3.0 motoruna sahip entegre grafik birimi sayesinde, DirectX 11 destekli ilk tablet olan Acer Iconia Tab, kendi sınıfında gelişmiş grafik ve çoklu ortam özellikleri vaad ediyor.

Sahip olduğu platform itibariyle ARM ve Intel Atom tabanlı tüm platformlardan daha fazla işlem gücü sunan tablet, işletim sistemi olarak Windows 7 ile geliyor. Özellikle tabletler için geliştirilmiş bir işletim sistemi olmasa da, profesyonel kullanıcılar diledikleri ofis uygulamasını Iconia Tab üzerinde çalıştırabilecekler. Ayrıca GPU tabanlı hızlandırma desteği sunan Internet Explorer 9'un kurulmasıyla birlikte, Acer Iconia Tab W500'ün sınıfındaki en iyi tarayıcı performanslarından birisine imza atacağını söylemek mümkün.

Windows 7 işletim sistemi için kuşkusuz en büyük dezavantaj, standart arabiriminin çoklu dokunmatik kullanım için optimize edilmemiş olması. Bunu da dikkate alan Acer, kendi geliştirdiği Ring isimli özel grafik arabirim sayesinde kullanıcıların pek çok Windows uygulamasına hızlı ve kolay bir biçimde erişmesini sağlıyor. Beş parmakla ekrana aynı anda dokunulduğunda devreye giren bu özellik ile kullanım verimliliğini arttırmayı hedefleyen Acer, Adobe Flash için de GPU tabanlı donanımsal hızlandırmaya dikkat çekiyor.

"Ben yine de dokunmatik ekranla Windows " kullanamam diyenler için özel bir klavye de tasarlayan Acer, Iconia Tab W500'ün aynı zamanda bir netbook olarak kullanılabilmesini de mümkün kılmış. Tabi bu noktada taşınabilirlik özelliklerinden bahsetmekte de fayda var. 3 hücreli pil ile 970 gram ağırlığında olan Iconia Tab W500, kuşkusuz en hafif tabletlerden birisi değil zira aynı ekran boyutuna sahip olan ARM tabanlı tabletlerin genellikle 800 gram hatta biraz daha düşük bir seviyede olduğunu görüyoruz.

Ağırlığı itibariyle neredeyse netbook seviyesinde olan tabletin harici klavyesi ise 610 gram ağırlığında. Yani tablet ve klavyesini bir araya getirdiğimizde 1580 gramlık bir ağırlıktan söz edebiliriz. Tabi bu noktada klavyeyi daha kullanışlı bir hale getirmek isteyen Acer, üzerine ekstra USB portları koyma yoluna gitmiş. Ancak neredeyse bir başka tablet ağırlığında olan harici klavye, aynı zamanda ekstra pil içerseydi ve kullanım süresine katkı sağlasaydı daha iyi olur diye düşünmeden de edemiyoruz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Acer Iconia Tab W500'ün aynı zamanda W501 versiyonu da bulunuyor. İki model arasındaki temel farkı ise 3G desteği oluşturuyor. Merak edenler için 3G destekli modelde, 3G modülü olarak Huawei'nin EM770W çözümüne yer verildiğini de belirtelim. HSDPA üzerinden 7.2Mbps hız sunan modül için talep edildiği takdirde 21Mbps'lik daha hızlı bir çözüm sunulabildiğini de belirtelim. Bunun dışında her iki tablet te Bluetooth 3.0, 802.11n WiFi, Ethernet bağlantı özellikleriyle geliyor.

Üzerinde biri 1280 x 1024 diğeri ise 640 x 480 piksel çözünürlüğünde iki kamera bulunan tablet bilgisayar, Acer Video Conference yöneticisi ile görüntülü konuşma yeteneklerini arttırıyor. G-Sensörü ve ortam ışık sensörü ile donatılan tablet bilgisayarda çok formatlı kart okuyucusun da yer veriliyor. LCD monitörler ve HDTV'ler ile bağlantı için üzerinde HDMI portu da bulunan Iconia Tab W500'de iki adet entegre hoparlör bulunuyor ve Dolby Advanced Audio ses teknolojisine de destek sunuluyor.

Peki Acer Iconia Tab W500'ün pil ömrü nedir ? Firma tarafından açıklanan resmi rakamlara göre tablet, 3260 mAh (36Wh) kapasiteli 3 hücreli pili ile 6 saate kadar internette gezinme olanağı sunuyor veya 4 saate kadar HD video oynatabiliyor. Çok sayıda yazılımın kurulu olarak geldiği Acer Iconia Tab W500'ün kutu içeriğinde standart olarak USB kablosu, şarj cihazı, kılıf ve hızlı başlangıç kılavuzuna yer veriliyor. Mayıs ayında sadece Teknosa üzerinden satışa sunulacak Iconia Tab W500'ün fiyatı ise açıklanmadı.