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Dış iskeletler ağır yük kaldıran işçilerin yardımcısı olacak

Yürüme güçlüğe çeken kişiler için geliştirilen ve askeri alanda kullanılan dış iskeletlerin kullanım alanı genişliyor. Lowe's mağazalar zinciri çalışanlarını dış iskeletlerle desteklemeyi planlıyor.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bugüne kadar daha çok engelli bireyler ve askeri personellerin kullanımına sunulan dış iskeletlerden artık ağır yük taşıyan işçiler de faydalanacak. Mobilya ve ev dekorasyon ürünler satışı yapan Lowe's mağazalar zinciri, Virginia Tech ile anlaşarak çalışanlarına dış iskelet sunmaya başladı. Şirket herhangi bir motor barındırmayan ve kişilerin kıyafet giyer gibi giyebileceği kablo ağlarından oluşan dış iskeleti tanıttı.


Karbon fiberden yapılan yapay tendonlar kişiler eğilip doğruldukları zaman iskelet sistemine paralel olarak hareket ederek esniyor/bükülüyor ve ağır malzemelerin daha kolayca taşınabilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca oldukça esnek olan dış iskelet belki de bu ürünü bütün gün giymek zorunda olan depo çalışanlarının rahatça giyebileceği ve hareket edebileceği şekilde tasarlanmış durumda. Şirketin yaptığı açıklamaya göre takım elbiseyle bile oldukça rahat kullanılabiliyor ve kullanıcıyı zorlamıyor.


Şu an için sadece Virginia eyaletindeki bir mağazada bulunan çalışanların kullanımına sunulan dış iskeletin, kullanıcıların vereceği bilgiler doğrultusunda Lowe's şirketinin bütün mağazalarına yayılabileceği düşünülüyor. 
Dış iskeletin kullanımına ait görüntüleri aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz:
 

https://www.engadget.com/2017/05/16/lowes-exoskeletons/ Yorum Yaz
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asdf_13 2 yıl en beğenilen
Önemli olan özel şirketlerin kafa yapısı. İşçisine o aleti alan şirket normalde 20-30kg kaldıran adamın aleti beline takınca 100-150kg altına girmesini bekleyebilir. Ülkemizde kafa yapısı maalesef böyle.
Önemli olan özel şirketlerin kafa yapısı. İşçisine o aleti alan şirket normalde 20-30kg kaldıran adamın aleti beline takınca 100-150kg altına girmesini bekleyeb...
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Kerim5100 2 yıl
Aman ülkemize gelmesin bu sömürülen işçi ekipmandan sebep öldü ye getirilir sonra...
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kasova 2 yıl
Türkiyedeki şirketlerin bunu uygulayacağını sanmıyorum, malum adam akıllı bir iş güvenliği yasamız bile yokken. Uygulayanlar ise işçilerden daha fazla yük taşımalarını isterler.
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WB 2 yıl
Aklima alien geldi, aksam bi covenant yapim
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asdf_13 2 yıl en beğenilen
Önemli olan özel şirketlerin kafa yapısı. İşçisine o aleti alan şirket normalde 20-30kg kaldıran adamın aleti beline takınca 100-150kg altına girmesini bekleyebilir. Ülkemizde kafa yapısı maalesef böyle.
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