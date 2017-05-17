Dış iskeletler ağır yük kaldıran işçilerin yardımcısı olacak

Bugüne kadar daha çok engelli bireyler ve askeri personellerin kullanımına sunulan dış iskeletlerden artık ağır yük taşıyan işçiler de faydalanacak. Mobilya ve ev dekorasyon ürünler satışı yapan Lowe's mağazalar zinciri, Virginia Tech ile anlaşarak çalışanlarına dış iskelet sunmaya başladı. Şirket herhangi bir motor barındırmayan ve kişilerin kıyafet giyer gibi giyebileceği kablo ağlarından oluşan dış iskeleti tanıttı.





Karbon fiberden yapılan yapay tendonlar kişiler eğilip doğruldukları zaman iskelet sistemine paralel olarak hareket ederek esniyor/bükülüyor ve ağır malzemelerin daha kolayca taşınabilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca oldukça esnek olan dış iskelet belki de bu ürünü bütün gün giymek zorunda olan depo çalışanlarının rahatça giyebileceği ve hareket edebileceği şekilde tasarlanmış durumda. Şirketin yaptığı açıklamaya göre takım elbiseyle bile oldukça rahat kullanılabiliyor ve kullanıcıyı zorlamıyor.





Şu an için sadece Virginia eyaletindeki bir mağazada bulunan çalışanların kullanımına sunulan dış iskeletin, kullanıcıların vereceği bilgiler doğrultusunda Lowe's şirketinin bütün mağazalarına yayılabileceği düşünülüyor.

Dış iskeletin kullanımına ait görüntüleri aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz: