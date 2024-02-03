Robotik dış iskelet kontrolü için yenilikçi bir “yama” geliştirdi

Mevcut mikroiğne elektrotları, tutarlı cilt arayüzü için gerekli esneklik ve güvenilirlikten mahrum olup, vücut hareketi sırasında uzun süreli, yüksek kaliteli elektrofizyolojik (EP) algılamayı zorlaştırmakta. Araştırmacılar bu sorunları ortadan kaldırmak için esnek yapıdaki SNAP’i geliştirdiler. SNAP sayesinde cilt hazırlı olmadan farklı cilt koşullarında uzun süreli ve güvenilir uygulamalar yapılabiliyor.
Bilindiği üzere insan vücudunda sürekli bir elektriksel aktivite bulunuyor. Geleneksel jel elektrotlar bu elektromiyografi (EMG) sinyallerini izleyebilse de hareket esnasında kayma veya kuruma gibi zorluklar nedeniyle güvenilir olmayan veriler sağlayabiliyor.
Sonuçlar oldukça etkileyici
Araştırmacılar, gerçek dünyada uygulanmadan önce yamaların çeşitli dış iskelet makineleriyle entegre edilmesi için devam eden araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurguladılar. Bununla birlikte, bu ilerlemeler, bu tür teknolojinin günlük görevleri önemli ölçüde iyileştirebileceği bir geleceğe işaret ediyor. Çalışma ekibi, SNAP'ların sürekli sağlık izleme, nörolojik araştırma ve giyilebilir insan-makine arayüzü (HMI) gibi güvenilir EP algılama gerektiren uygulamalar üzerinde geniş bir etki yaratacağını söylüyor.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.