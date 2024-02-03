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    Robotik dış iskelet kontrolü için yenilikçi bir “yama” geliştirdi

    Araştırmacılar, robotik dış iskeletler gibi kullanım alanları bulunan giyilebilir bir yama geliştirdi. Cilde yapılan bu yama kaslardan gelen sinyalleri algılayarak dış iskelet kontrolünü geliştiriyor.
    Robotik dış iskelet kontrolü için yenilikçi bir “yama” geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nden mühendisler, insan-makine etkileşimi ile sağlık hizmetlerine ilişkin teknolojileri ilerletme potansiyeline sahip olması planlanan giyilebilir bir yama geliştirdi. Bir yara bandı gibi, gerilebilir mikroiğneli yapışkan yama (SNAP) cildinize yapışıyor ve kaslardan gelen sinyalleri algılıyor. Testlerde insanlar bunu robotik dış iskeletleri daha iyi kontrol etmek için kullandılar.

    Gelişmiş mikroiğneler

    Mevcut mikroiğne elektrotları, tutarlı cilt arayüzü için gerekli esneklik ve güvenilirlikten mahrum olup, vücut hareketi sırasında uzun süreli, yüksek kaliteli elektrofizyolojik (EP) algılamayı zorlaştırmakta. Araştırmacılar bu sorunları ortadan kaldırmak için esnek yapıdaki SNAP’i geliştirdiler. SNAP sayesinde cilt hazırlı olmadan farklı cilt koşullarında uzun süreli ve güvenilir uygulamalar yapılabiliyor.

    Robotik dış iskelet kontrolü için yenilikçi bir “yama” geliştirdi Tam Boyutta Gör
    SNAP, her biri bir inçin yüzde birinden daha kısa, altın kaplamalı silikondan oluşan yaklaşık 144 küçük iğneden oluşuyor. İğneler rahatsızlık yaratabilse de, bu mikroiğneler sadece cildin yüzeyine nüfuz ederek ağrı reseptörlerini atlayarak uzun süreli kullanım sırasında rahatlık sağlıyor. Bu tip yamalar bir hafta boyunca takılsa bile ciltte bir tahriş oluşturmuyor.

    Bilindiği üzere insan vücudunda sürekli bir elektriksel aktivite bulunuyor. Geleneksel jel elektrotlar bu elektromiyografi (EMG) sinyallerini izleyebilse de hareket esnasında kayma veya kuruma gibi zorluklar nedeniyle güvenilir olmayan veriler sağlayabiliyor.

    Robotik dış iskelet kontrolü için yenilikçi bir “yama” geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Araştırma ekibi çalışmalarında bedensel entegrasyonu taklit eden bir EMG sensörü geliştirmeyi amaçladı. Esnek bir polimer tabandan inşa edilen SNAP cihazları, ultra ince metalden yapılmış esneyebilir serpantin teller ve dahili piller barındırıyor. Araştırmacılara göre, dikkat çekici derecede esnek olan bu yamalar, koşu bandında spor ve çömelme gibi şiddetli aktiviteler sırasında bile EMG verilerini doğru bir şekilde yakalamayı başarıyor.

    Sonuçlar oldukça etkileyici

    Robotik dış iskelet kontrolü için yenilikçi bir “yama” geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, KAIST'deki laboratuvarlarında SNAP cihazlarının potansiyel uygulamalarını keşfetmek için deneyler gerçekleştirdiler. Deneklere, bel desteği sağlayan robotik taşıma ekipmanlarının yardımıyla ağır yük kaldırma görevi verildi. Bazı katılımcılar kalça kaslarının üzerine SNAP bantları taktı. Bu bantlar kaldırma sırasında kas bükülmesini algıladığında, robotik sırt çantalarına yardımcı olmaları için kablosuz olarak sinyal göndererek kas gücü kullanımını ortalama yüzde 18 oranında azalttı.

    Araştırmacılar, gerçek dünyada uygulanmadan önce yamaların çeşitli dış iskelet makineleriyle entegre edilmesi için devam eden araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurguladılar. Bununla birlikte, bu ilerlemeler, bu tür teknolojinin günlük görevleri önemli ölçüde iyileştirebileceği bir geleceğe işaret ediyor. Çalışma ekibi, SNAP'ların sürekli sağlık izleme, nörolojik araştırma ve giyilebilir insan-makine arayüzü (HMI) gibi güvenilir EP algılama gerektiren uygulamalar üzerinde geniş bir etki yaratacağını söylüyor.

    Kaynakça https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.adk5260 https://www.colorado.edu/today/2024/01/31/engineers-unveil-new-patch-help-people-control-robotic-exoskeletons https://interestingengineering.com/innovation/researchers-unveil-wearable-patch-for-enhanced-robotic-exoskeleton-control
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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