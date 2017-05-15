Toyota, gönüllülerle birlikte uçan otomobil üzerinde çalışıyor.

Nikkei Asian Review ile yapılan bir röportajda bahsi geçen grup, 30 kişiden biraz daha kalabalık ve çalışmalarını destekleyen tek isim Toyota Motors değil. Grubun çalışmalarına Tokushima Üniversitesi’nde makine mühendisliği dersleri veren Doçent Doktor Masafumi Miwa ve online oyun yapımcısı GungHo Online Entertainment’ın kurucusu olan Taizo Son da destek veriyor.
Tamamen gönüllü olarak çalışmalarından ötürü aldıkları bağış grup için son derece önemli. Bu konuda gruba yardımcı olan Toyota, çalışmalara 353.000 dolar bağışta bulunacak.
İlk prototip yolda
Grup, insanlı test sürüşlerinde kullanılacak prototipin gelecek sene hazır olacağını düşünüyor. Bunun yanı sıra 2020 senesinde uçan aracın tamamlanacağı, yani Olimpiyatlar’a yetişeceği de tahmin ediliyor.
Geride bıraktığımız Nisan ayında Monako’da düzenlenen Top Marques etkinliğinde dünyanın ilk satışa hazır uçan arabası sergilenmişti. AeroMobil tarafından üretilen Flying Car isimli uçan otomobil, şirket tarafından iddia edilene göre üç dakikadan kısa sürede uçuş moduna geçebiliyor. Araç yolda 700 km veya havada 750 km (maksimum hızının yüzde 75’i ile) katedebiliyor.
http://www.ibtimes.co.uk/toyota-motor-finances-flying-car-project-its-young-employees-are-voluntarily-working-1621549 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dikey - iniş kalkış teknolojisinin henüz yeterince ilerlememesi uçan arabalar üzerindeki en önemli olumsuzluk bence. İlk buradan yola çıkılırsa zaten gerisi çok da sorun olmayacaktır. Yoksa pist kalkışlı uçaklar gibi mesafeye muhtaç olduktan sonra yarın bile bir sürü araç yapılabilir ancak kim nerede nasıl kullanır...
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