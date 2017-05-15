Toyota, gönüllülerle birlikte uçan otomobil üzerinde çalışıyor.

Uçan otomobil teknolojileri üzerinde çalışan şirketlerden birisi olan Toyota Motors, gelen bilgiler doğrultusunda projesini bir grup gönüllü çalışana emanet etmiş. Bir yarışmayı kazanarak şirkete giren Tsubasa Nakamura önderliğinde çalışmalarını sürdüren grup, 2012 senesinden beri teknolojiye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor ve hatta kendilerine ait bir isimleri bile var: Cartivator.

Nikkei Asian Review ile yapılan bir röportajda bahsi geçen grup, 30 kişiden biraz daha kalabalık ve çalışmalarını destekleyen tek isim Toyota Motors değil. Grubun çalışmalarına Tokushima Üniversitesi’nde makine mühendisliği dersleri veren Doçent Doktor Masafumi Miwa ve online oyun yapımcısı GungHo Online Entertainment’ın kurucusu olan Taizo Son da destek veriyor.

Tamamen gönüllü olarak çalışmalarından ötürü aldıkları bağış grup için son derece önemli. Bu konuda gruba yardımcı olan Toyota, çalışmalara 353.000 dolar bağışta bulunacak.

İlk prototip yolda

Grup, insanlı test sürüşlerinde kullanılacak prototipin gelecek sene hazır olacağını düşünüyor. Bunun yanı sıra 2020 senesinde uçan aracın tamamlanacağı, yani Olimpiyatlar’a yetişeceği de tahmin ediliyor.

Geride bıraktığımız Nisan ayında Monako’da düzenlenen Top Marques etkinliğinde dünyanın ilk satışa hazır uçan arabası sergilenmişti. AeroMobil tarafından üretilen Flying Car isimli uçan otomobil, şirket tarafından iddia edilene göre üç dakikadan kısa sürede uçuş moduna geçebiliyor. Araç yolda 700 km veya havada 750 km (maksimum hızının yüzde 75’i ile) katedebiliyor.

http://www.ibtimes.co.uk/toyota-motor-finances-flying-car-project-its-young-employees-are-voluntarily-working-1621549