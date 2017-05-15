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Toyota, gönüllülerle birlikte uçan otomobil üzerinde çalışıyor

Toyota Motors, Tsubasa Nakamura’nın liderliğinde olan bir grup gönüllüyle uçan otomobil teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Grup, 2020 senesine kadar otomobili üretmeyi hedefliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Uçan otomobil teknolojileri üzerinde çalışan şirketlerden birisi olan Toyota Motors, gelen bilgiler doğrultusunda projesini bir grup gönüllü çalışana emanet etmiş. Bir yarışmayı kazanarak şirkete giren Tsubasa Nakamura önderliğinde çalışmalarını sürdüren grup, 2012 senesinden beri teknolojiye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor ve hatta kendilerine ait bir isimleri bile var: Cartivator.

Nikkei Asian Review ile yapılan bir röportajda bahsi geçen grup, 30 kişiden biraz daha kalabalık ve çalışmalarını destekleyen tek isim Toyota Motors değil. Grubun çalışmalarına Tokushima Üniversitesi’nde makine mühendisliği dersleri veren Doçent Doktor Masafumi Miwa ve online oyun yapımcısı GungHo Online Entertainment’ın kurucusu olan Taizo Son da destek veriyor.

Tamamen gönüllü olarak çalışmalarından ötürü aldıkları bağış grup için son derece önemli. Bu konuda gruba yardımcı olan Toyota, çalışmalara 353.000 dolar bağışta bulunacak.

İlk prototip yolda

Grup, insanlı test sürüşlerinde kullanılacak prototipin gelecek sene hazır olacağını düşünüyor. Bunun yanı sıra 2020 senesinde uçan aracın tamamlanacağı, yani Olimpiyatlar’a yetişeceği de tahmin ediliyor.

Geride bıraktığımız Nisan ayında Monako’da düzenlenen Top Marques etkinliğinde dünyanın ilk satışa hazır uçan arabası sergilenmişti. AeroMobil tarafından üretilen Flying Car isimli uçan otomobil, şirket tarafından iddia edilene göre üç dakikadan kısa sürede uçuş moduna geçebiliyor. Araç yolda 700 km veya havada 750 km (maksimum hızının yüzde 75’i ile) katedebiliyor.

 

http://www.ibtimes.co.uk/toyota-motor-finances-flying-car-project-its-young-employees-are-voluntarily-working-1621549 Yorum Yaz
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selahattın ısık 2 yıl en beğenilen
Toyota, gönüllülerle birlikte uçan otomobil üzerinde çalışıyor.


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GetSomeRest 2 yıl
takımın başında tsubasa varsa gol olur
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hacı.basat 2 yıl
Uçan arabalarla ilgili haberlerde üründe dikey iniş kalkış olup olmadığına bakıyor herkes, bu yoksa zaten muadilleri 30 yıl önce de vardı ve kullanışsız oldukları için seri üretime geçemediler. Toyota bu konuda ayrıntılı bir açıklama vermeliydi, tek cümleyle geçiştirilmemeliydi, verdiyse ve haberde yoksa onu bilemem.
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ilkerinanç 2 yıl
tsubasa nakamura demek.ilginç.
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Golf.7 2 yıl
Uçan otomobilde bir çift 1.4 D-4D 90 hp dizel motor kullanırlarsa harbiden jet olur artık
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Amd64x2 2 yıl
o zaman biz vergi düzenlenmesine şimdiden başlamamız lazım gayet çetrefilli bir konu. menzil vergisi, irtifa vergisi, basınç vergisi, iniş vergisi (kalkış ücretsiz) otomatik pilotun vergisi sigortası vs vs konu derin.
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RaptorFX 2 yıl
Şuan uçmak için ya pervane sistemi ya da hava yakıt karışımını yakan sıcak havayı kanat altına vererek yükselmeyi sağlayan motor sistemleri mevcut ki iki si de oldukça fazla yer kaplıyor. Pervane sistemi küçük ve fazla sayıda pervaneyle belki biraz daha düzgün hale gelebilir. Tabi bu sefer de pervane motorlarının ağırlıkları problem olacaktır.
Dikey - iniş kalkış teknolojisinin henüz yeterince ilerlememesi uçan arabalar üzerindeki en önemli olumsuzluk bence. İlk buradan yola çıkılırsa zaten gerisi çok da sorun olmayacaktır. Yoksa pist kalkışlı uçaklar gibi mesafeye muhtaç olduktan sonra yarın bile bir sürü araç yapılabilir ancak kim nerede nasıl kullanır...
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kadirirdem 2 yıl
Elektrikte öncü Tesla,Bakalım bunda kim olacak...
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eulogy 2 yıl
Başlık doğru. Kalben uçan otomobil isteyen arkadaşların, uçan mobile sevdalı sürücülerin manevi destekleriyle uçan arabayı yapmayı amaçlamış. Szilerin sevgileriyle...
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Araba tipleri jetgilere benzemek zorunda mı toyota corolla gibi arabanızın tipinde yapsanıza şunu bide az şekli olsun jöleli falan
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Bilkentli mühendis 2 yıl
ağır csb
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