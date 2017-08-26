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Dış iskeletler beyin felcine çözüm olabilir

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, halk arasında beyin felci olarak bilinen serebral palsi hastalığına sahip kişilere hareket özgürlüğü sağlamak için dış iskeletleri test edecek.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dış iskeletler beyin felcine çözüm olabilir
 

Son zamanlarda ağırlıklı olarak askeri alan üzerinde ilerlediğini gördüğümüz dış iskeletlerin yaygın olarak üretilir ve kullanılır hale gelmesi, yürüme ve hareket güçlüğü çeken insanlar için büyük önem taşıyor. Bu amaç doğrultusunda çalışan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü de bu teknolojiyi ilk kez doğrudan çocukların üzerinde test etmek adına yeni bir çalışma başlattı. Araştırmacılar halk arasında beyin felci olarak da bilinen ve serebral palsi hastalığına sahip olan çocukların daha kolay yürümelerini sağlamak için bacağa yerleştirilen robotik dış iskeletleri denemeye başladı. 


Çocuklara Yürürken Destek Oluyor 

Vücut hareketlerini ve kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen serebral palsinin ne yazık ki tamamen tedavisi mümkün değil. Üstelik serebral palsiye sahip olan bireylerin neredeyse yarısı yetişkinlikte yürüme becerisini tamamen kaybediyor. Araştırmacıların test ettikleri dış iskeletler ise kontrolü çocuklardan tamamen devralmadan sadece onların kas faaliyetlerinin destekliyor ve yürümelerini kolaylaştırır. Uzmanlar araştırma boyunca çok fazla test gerektiğini söylüyor ancak sonucunda belki de binlerce çocuğa hareket özgürlüğü sağlayacak olan çalışma da ilk sonuçlar umut verici. 


Test boyunca dış iskeleti kullanan yedi çocuktan altısında; çömelme, yürüyüş ve diz uzantılarında iyileşme görülürken çocukların yürüme esnasında diz açılarının yaklaşık 13 derece daha genişlediği gözlemlendi. Araştırmada yer alan çocukların kendi başına (birtakım problemler yaşasa da başkasından destek almadan) yürüyebilen çocuklar yer alırken Nörolojik Rehabilitasyon ve Araştırma Programı Direktörü Bruce Dobkin, dış iskeletlerin ciddi yürüme güçlüğüne sahip olan çocuklarda işe yarayıp yaramayacağından emin olmadıklarını dile getirdi. 


Bununla birlikte araştırmacılar, dış iskelet işe yaradığı takdirde çocukların ömür boyu bu iskeletleri kullanmak zorunda olmayacağını uzun süreli kullanım sonrasında dış iskelete ihtiyaç duymadan da çocukların rahatça yürüyebileceğini düşünüyor.

https://www.engadget.com/2017/08/24/robotic-exoskeletons-improve-mobility-kids-cerebral-palsy/ Yorum Yaz
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seref35 1 yıl en beğenilen edi_büdü
why_living

beynin bayatlamasi = alzeimer
beynin icine mor led döşesek -mor led bayatlamayi önledigi icin - alzeimer a faydasi olmaz mi ? beyin bedava

nick entry uyumu
why_livingbeynin bayatlamasi = alzeimerbeynin icine mor led döşesek -mor led bayatlamayi önledigi icin - alzeimer a faydasi olmaz...
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arel.gr 1 yıl
kurşun-asit sıvısı ne ki ?
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edi_büdü 1 yıl

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edi_büdü 1 yıl
beynin bayatlamasi = alzeimer
beynin icine mor led döşesek -mor led bayatlamayi önledigi icin - alzeimer a faydasi olmaz mi ? beyin bedava
1 Yanıt Yanıtla
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seref35 1 yıl edi_büdü
why_living

beynin bayatlamasi = alzeimer
beynin icine mor led döşesek -mor led bayatlamayi önledigi icin - alzeimer a faydasi olmaz mi ? beyin bedava

nick entry uyumu
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