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Google kullanıcılara depresyon testi sunuyor

Google, ABD'de depresyonla ilgili arama yapan internet kullanıcılarının sahip oldukları depresyonun şiddetini öğrenebilmesi için klinik olarak onaylanmış bir depresyon testi sunacak.
1 yıl
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Diğer
Furkan Babur
Yazar
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Google kullanıcılara depresyon testi sunuyor
 

Uzmanlara göre ABD'deki her beş kişiden biri hayatının bir döneminde klinik depresyon rahatsızlığını yaşıyor. Kişilerin hayatını ciddi şekilde etkileyen klinik depresyon karşısında insanların profesyonel destek almaları için geçirdikleri ortalama süre ise 6-8 yıl. Tüm bu veriler ışığında kişileri profesyonel destek almaya teşvik etmek isteyen Google, ABD'de yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Google'ın blog yazısında açıkladığı uygulamaya göre internet devi kullanıcılarının depresyon seviyesini test edecek. 


Klinik Olarak Onaylanmış Depresyon Testi

İnternet kullanıcıları "depresyon" ya da "klinik depresyon" gibi ifadeleri Google'da aradığı zaman ekranın üst kısmında kullanıcıların, klinik depresyona sahip olup olmadıklarını kontrol etmeleri için bir depresyon testi yer alacak. Kullanıcılar teste başlamak isterlerse klinik olarak onaylanmış PHQ-9 olarak adlandırılan ve kişilerin depresyon düzeyini gösteren skorlar veren bir test penceresi açılacak. Kişiler bu test sayesinde hem depresyon seviyelerini yaklaşık olarak öğrenecek hem de profesyonel tedavi için daha istekli hale gelecek. Google bu uygulama ve sonuçların değerlendirilmesi için ABD'de nörolojik hastalıklar ile ilgili çalışmalar yürüten NAMI ile birlikte çalışacak. 


Tabi Google, kullanıcıların samimi cevap vermeleri ve kendilerini güvende hissetmeleri için test esnasında paylaşılan "hassas ve özel" bilgilerin kesinlikle kayıt altına alınmayacağını belirtiyor. Aslında bu çalışma Google'ın sağlık alanında yaptığı ilk çalışma değil. İnternet kullanıcılarının Google'da yaptığı her 20 aramadan birinin sağlıkla ilgili olduğunu açıklayan şirket daha önce vücut kitle indeksini hesaplamaya başlamış ve grip, bademcik, baş ağrısı gibi bir dizi yaygın rahatsızlık için belirtiler ve tedaviden oluşan "bilgi paneli" bölümü oluşturmuştu.


http://money.cnn.com/2017/08/24/technology/google-depression-questionnaire/index.html Yorum Yaz
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EzioAuditore_ 1 yıl en beğenilen
nhs.uk/...
Teste ulaşmak için mobilden girmeniz ve ABD'de olmanız gerekiyor ama aynısı bu sitede mevcut.
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alemburda34 1 yıl
Forum sayfasinda siyasetle ilgili konu acarak yada acilmis konulara dahil olarak depresyon testine baslayabilirsiniz.
Ornek: Mesela ben bu mesaji atmak icin dh sunucularini 30 sndir bekledigime gore bende stres testine tabi tutuluyorum.
(Ilkinde hata vermeside cabasi)
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EzioAuditore_ 1 yıl en beğenilen
nhs.uk/...
Teste ulaşmak için mobilden girmeniz ve ABD'de olmanız gerekiyor ama aynısı bu sitede mevcut.
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