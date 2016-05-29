Dizüstü modellerinde dünyanın en yüksek tazeleme hızı

Computex 2016 fuarının yaklaşması ile birlikte, üreticilerin en önemli kozları da ortalığa saçılmaya başladı. Bunların bazıları, sektöründe rekorlara imza atacak kapasitede. Fuarın önemli isimlerinden Asus’un yeni ROG dizüstü serisi bunlar arasında.

Firma, dizüstü sektöründe bir rekora imza atıyor ve 120Hz tazeleme hızlarını ROG serisine getiriyor. Geleneksel dizüstü panellerinden neredeyse iki kat daha fazla tazeleme hızlarına sahip yeni ROG serisi, oyunlarda çok daha akıcı bir tecrübe sunmayı amaçlıyor.

Yeni Asus ROG serisi, 15 ve 17 inçlik boyutlarda karşımıza çıkacak. Ekran çözünürlüğünün Full HD olduğu tahmin ediliyor zira 4K paneller 60Hz tazeleme hızına sahip. Bu bakımdan 4K çözünürlük seçeneği sunulsa bile, 60Hz tazeleme hızı ile gelecek. Masaüstü monitör tarafında 144Hz tazeleme hızlarını görebiliyorduk. Dizüstü pazarı da, aradaki farkı oldukça kapatmış olacak.

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Asus, yeni serisinde Advanced Hyper-Viewing Angle (AHVA) paneller kullanıyor. En iyi görüntü kalitesi ve farklı açılardan en iyi kontrast oranını sunabilen panel, ayrıca Nvidia G-Sync ile de tam uyumlu olarak çalışıyor. Yani yeni Asus ROG serisinde Nvidia G-Sync desteği de mevcut. Oyun severleri heyecanlandıracak olan yeni serinin detayları Computex 2016 fuarında belli olacak.