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Dizüstü modellerinde dünyanın en yüksek tazeleme hızı

Donanım sektörünün yanında oyun sektörünün de merakla beklediği en önemli fuar olan Tayvan’daki Computex 2016, rekorlara imza atan modellere ev sahipliği yapacak.
2 yıl
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11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2016 fuarının yaklaşması ile birlikte, üreticilerin en önemli kozları da ortalığa saçılmaya başladı. Bunların bazıları, sektöründe rekorlara imza atacak kapasitede. Fuarın önemli isimlerinden Asus’un yeni ROG dizüstü serisi bunlar arasında.

Firma, dizüstü sektöründe bir rekora imza atıyor ve 120Hz tazeleme hızlarını ROG serisine getiriyor. Geleneksel dizüstü panellerinden neredeyse iki kat daha fazla tazeleme hızlarına sahip yeni ROG serisi, oyunlarda çok daha akıcı bir tecrübe sunmayı amaçlıyor.

Yeni Asus ROG serisi, 15 ve 17 inçlik boyutlarda karşımıza çıkacak. Ekran çözünürlüğünün Full HD olduğu tahmin ediliyor zira 4K paneller 60Hz tazeleme hızına sahip. Bu bakımdan 4K çözünürlük seçeneği sunulsa bile, 60Hz tazeleme hızı ile gelecek. Masaüstü monitör tarafında 144Hz tazeleme hızlarını görebiliyorduk. Dizüstü pazarı da, aradaki farkı oldukça kapatmış olacak.

Ayrıca Bkz. "Şimdi de GeForce GTX 1080 Ti sesleri"

Asus, yeni serisinde Advanced Hyper-Viewing Angle (AHVA) paneller kullanıyor. En iyi görüntü kalitesi ve farklı açılardan en iyi kontrast oranını sunabilen panel, ayrıca Nvidia G-Sync ile de tam uyumlu olarak çalışıyor. Yani yeni Asus ROG serisinde Nvidia G-Sync desteği de mevcut. Oyun severleri heyecanlandıracak olan yeni serinin detayları Computex 2016 fuarında belli olacak. 

 

http://wccftech.com/asus-unveil-rog-laptop-worlds-fastest-refresh-rate/ Yorum Yaz
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Masaüstü tarafında 144Hz monitörleri hakkıyla kullanabilmek için çoğu oyunda o monitörün çözünürlüğünde 144FPS verebilen ekran kartı kullanmak lazım, doğru değil mi?
Masaüstü tarafında 144Hz monitörleri hakkıyla kullanabilmek için çoğu oyunda o monitörün çözünürlüğünde 144FPS verebilen ekran kartı kullanmak lazım, doğru deği...
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Drakoid 2 yıl
Neresi en yuksek? Nerede hangi rekora imza atmis? Benim 5 yillik SamsungNP700G7C bilgisayarimda da 120hz tazeleme hizi var.
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istila 2 yıl
youtu.be/...
Asus rog gl752vl güzel bir oyun bilgisayarı bunu tavsiye ederim 5000 - 5500 tl
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MrKemal17 2 yıl
Drakoid
Neresi en yuksek? Nerede hangi rekora imza atmis? Benim 5 yillik SamsungNP700G7C bilgisayarimda da 120hz tazeleme hizi var.

Tamam en yüksek 120HZ işte. Asus da 5 yıl sonra sektördekş en yüksek değere ulaşmış :D
Tabi haberi yazan editörün ilk defa gibi lanse etmesi yanlış olmuş.
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CoreXXX 2 yıl
eski türlü crt monitörler 85 hz idi. standart LCD ledler ise 60 hz dir. ancak özel versiyonlar ve 3 d destekli monitörler 120hz ve üzeri verir. şahsen ben asus vg248 kullanıyorum 144hz 1920x1080 ve çok memnunum. ancak 4k çıkarsa bu hızlarda değiştiririm
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stalker(1979) 2 yıl
Full hd tarafında zaten 120 hz ler var diye biliyorum. 4k çözünürlükte 120 hz versinler o zaman yenilik derim.
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deoksiriboz1001 2 yıl
yeni çıkacak 1080m ekran kartları için gayet iyi olacaktır.
980m bile çoğu oyunu ayarlar yüksekte iken 144 fps den yukarıda oynatabiliyor.
üst seviye oyuncu laptoplarında standart olmalı artık bu
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Opus Diabolicum 2 yıl
Drakoid
Neresi en yuksek? Nerede hangi rekora imza atmis? Benim 5 yillik SamsungNP700G7C bilgisayarimda da 120hz tazeleme hizi var.

Valla tam da bunu yazmaya geldim. Kime göre neye göre lan? Adamı hasta etmeyin.
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Drakoid 2 yıl
Neresi en yuksek? Nerede hangi rekora imza atmis? Benim 5 yillik SamsungNP700G7C bilgisayarimda da 120hz tazeleme hizi var.
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Emre Kocakaya 2 yıl
asus rog g74sx modelini 3 yildir kullaniyorum,2 yil daha kullanirim sanirim,ancak 2 yil sonra alinabilir fiyatlara duser o zaman degistiririm artik.
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OznBzt 2 yıl
zaten vardı yeni bişey değil ki
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Masaüstü tarafında 144Hz monitörleri hakkıyla kullanabilmek için çoğu oyunda o monitörün çözünürlüğünde 144FPS verebilen ekran kartı kullanmak lazım, doğru değil mi?
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