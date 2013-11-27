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Doctor Who: Legacy oyunu iOS ve Android'de

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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Doctor Who: Legacy oyunu iOS ve Android'de
Fenomen Doctor Who dizinin 50. yılını doldurması münasebetiyle Tiny Rebel Games puzzle macera tarzında bir oyunu Android ve iOS platformları için yayınladı.

Oyunda konu zaman içerisinde yolculuk yaparak korkunç bir savaş çıkarmak için olayları değiştirmeye çalışan eski bir düşmanınızın peşine ekibinizle birlikte düşmeniz konu ediliyor. Bu macerada Daleks, Weeping Angels, The Silence, Headless Monks, Peg Dolls ve Spoonheads gibi pek çok dümanla karşılaşacaksınız. Yanınızda ise Clara, Rory, Amy, River gibi pek çok müttefikiniz özel güçleri ile yer alacak. 

Oyun aksiyondan ziyade bir puzzle oyunu. Bu bakımdan her seviyede karşınıza çıkan düşmanlarınızı yenmek için aynı renkteki topları biraraya getirmeniz ve güç toplamanız gerekiyor. Oyun sıra tabanlı. Topları yok ettikçe özel güçler de ortaya çıkıyor ve düşmanlara karşı kullanabiliyorsunuz. 

Oyunda karakterler ve atmosfer diziden aynen yansıtılmış. Şu anda 6 ve 7. sezonlar oynanabiliyor. Gelecek yıl ise 5. sezon yayınlanacak. Aralık ayı boyunca ise yeni bir bölüm ve karakter her gün oyuna eklenecek ve ücretsiz olacak. 




Doctor Who: Legacy oyunu iOS ve Android'de


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psychomax13 5 yıl
ben çok sevdim. Mutlaka denemelisiniz. İlk başlarda sizi bağlamayabilir ama biraz zaman verip devam ederseniz gerçekten çok iyi olduğunu anlayacaksınız.
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Bu oyunu da yükleyemiyorum ah Atrix ah
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