Doğa Koleji ve Encyclopaedia Britannica işbirliği ile Britannica Türkiye'de tamamen dijitalleşiyor

Gerçekleştirdiği yenilikçi eğitim proje ve uygulamaları ile Türkiye'nin en önde gelen Eğitim Kurumlarından Doğa Okulları ile dünyanın en tanınmış eğitim yayıncısı Britannica işbirliği ile, tüm Doğa Koleji öğrenci ve öğretmenleri 21. Yüzyıl Eğitim trendlerinin tümüne sahip olacaklar. Öğrenciler tüm çevrimiçi içeriklere hem evlerinden hem de okullarından bilgisayarları ile ulaşabilecekler. Akıllı tahta uygulamaları, hızlı internet altyapısı ve diğer çevrimiçi uygulamaları ile desteklenen proje sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada örnek teşkil edecek bir e-öğrenme modeli olarak dikkat çekiyor.

Doğa Koleji ve Britannica arasındaki işbirliğinin kapsamı 18 Temmuz 2012 Çarşamba günü İngiliz Başkonsolosluğu bahçesinde düzenlenen bir lansmanla paylaşıldı. Toplantıya Doğa Koleji Genel Müdür Yardımcısı Bünyamin Çelikten, Britannica EMEA Managing Direktörü Ian Grant, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Britannica'nın 244 yıl sonra saygın basılı nüshasının yayınlanmasını durduracağını ilan etmesinin ardından üç ay sonra başlatılan eğitim girişimi ile aileleri geçmiş yıllarda Britannica ile büyüyen Türk öğrencilerin bu yayıncıyı dijital çağda yeniden keşfetmeleri bekleniyor.

Dünyanın en tanınmış eğitim yayıncısı Encyclopædia Britannica'nın Türkiye'de bütünüyle dijitalleşmesinden binlerce öğrenci ve öğretmen yararlanacak. Britannica, okul, yüksekokul ve üniversitelerde sınıflarda kullanılacak gerek Türkçe ve gerekse İngilizce dillerinde yüksek kalitede dijital içerik sunacağı ilk Türkçe projesini piyasaya sürüyor. Britannica bu proje ile okullar için 21. Yüzyıl dijital kaynakları, öğrenciler için güvenli e-Öğrenme ortamları ve öğretmenler için kapsamlı eğitim ve geliştirme programları sunmak suretiyle Türk eğitimcilerinin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi umut ediyor.

Bu projeye Türkiye'de ilk katılacak olanlar arasında Doğa Koleji kampüsleri bulunuyor. Eylül ayından itibaren, Doğa Koleji'nin 25.000 öğrencisi ve öğretmeninin, Britannica Online School Edition, Image Quest (2,5 milyondan fazla eğitim imgesinden oluşan veritabanı) ve Britannica Pathways: Science (bilimsel yanılgılarla mücadele etmek üzere tasarlanmış sınıfa dayalı benzersiz bir kaynak) de dahil olmak üzere Britannica'nın eğitim kaynaklarına erişimi olacak.

Britannica eğitimcileri yaz boyunca kaynakları 52 okulun ağına dâhil etmek ve öğretmenlerin öğrencilerine ilham vermek ve akademik başarılarını geliştirmek için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlamak amacıyla Doğa Koleji öğretmenleri ile birlikte çalışacaklar.

Britannica Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Caroline Kennard: “Britannica'nın Türkiye'deki mirası ile inanılmaz derecede gurur duyuyoruz ve pek çok Türk evinde kapladığı özel yere hayran kalmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu. "Basılı setin sonlandırılacağını ilan ettiğimizden bu yana Türkiye'deki eğitime yönelik taahhüdümüzü tekrarlıyor ve öğretim stillerinin yüksek kalitesi, teknolojinin benimsenmesi ve öğrencilerin yüksek heyecan ve ilgi düzeylerinden cesaret aldığımız yüzlerce okulla yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza ve gelecekteki Türk öğrenci nesillerine ilham vermeye devam edebilmeyi umuyoruz."