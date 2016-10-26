Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerde internete erişim sağlanamıyor

Haber Editörü
Edinilen bilgilere göre ülkemizin doğusundaki illerde bugün saat 10:30 itibariyle internet bağlantılarında problemler yaşandığı, birkaç saat önce ise erişimin tamamen koptuğu ifade ediliyor.
Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıfurfa, Mardin, Batman, Siirt, Van, Elazığ, Kilis ve Tunceli’nin de aralarında bulunduğu Doğu ve Güneydoğu'daki birçok il genelinde sabit hatlardan ve mobil operatörlerden internete bağlanmak mümkün değil.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmediği için yaşanan problemin detayları da belirsizliğini koruyor. Uzmanlara göre altyapıda yaşanacak muhtemel sıkıntıların yanı sıra güvenlik amacıyla da erişimin kısıtlanmış olabileceği dile getiriliyor.
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Şuanda Üniversiteye daha yeni geldi İnternet ama o da çok yavaş. Üniversite yüksek ihtimalle şuanda doğrudan ulakbimden uydu üzerinden almaya başladı. Çünkü saat 2ye kadar net yoktu. Hatta şuanda mobil operatörlerinin hiç birinde İnternet bağlantısı yok.
Ne demek istedin hiç anlamadım. Yani hükümet gerektiğinde daha kapsamlı olarak kesebilsin mi diyorsunuz yoksa bu kesintilerin önüne mi geçsin?
En azından bir eczacı olarak internet olmadan reçete karşılanamayacağını söyleyebirim.