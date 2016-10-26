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Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerde internete erişim sağlanamıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan birçok ilde sabah saat 10:30'dan bu yana internete erişim sıkıntısı yaşanıyor. Şu sıralar sabit ve mobil hatlardan bağlantı sağlanamıyor.
2 yıl
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42
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Edinilen bilgilere göre ülkemizin doğusundaki illerde bugün saat 10:30 itibariyle internet bağlantılarında problemler yaşandığı, birkaç saat önce ise erişimin tamamen koptuğu ifade ediliyor.
Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıfurfa, Mardin, Batman, Siirt, Van, Elazığ, Kilis ve Tunceli’nin de aralarında bulunduğu Doğu ve Güneydoğu'daki birçok il genelinde sabit hatlardan ve mobil operatörlerden internete bağlanmak mümkün değil.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmediği için yaşanan problemin detayları da belirsizliğini koruyor. Uzmanlara göre altyapıda yaşanacak muhtemel sıkıntıların yanı sıra güvenlik amacıyla da erişimin kısıtlanmış olabileceği dile getiriliyor.

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Gopc@ 2 yıl en beğenilen
İşte cahil bir kafa daha. Doğu illeri denilince aklına ilk Kürt gelen gerici mahlukat. Burada sadece Kürtler yaşamıyor. Burada Türk, Kürt, Azeri ve bir çok milletten insan yaşıyor.
Şuanda Üniversiteye daha yeni geldi İnternet ama o da çok yavaş. Üniversite yüksek ihtimalle şuanda doğrudan ulakbimden uydu üzerinden almaya başladı. Çünkü saat 2ye kadar net yoktu. Hatta şuanda mobil operatörlerinin hiç birinde İnternet bağlantısı yok.
İşte cahil bir kafa daha. Doğu illeri denilince aklına ilk Kürt gelen gerici mahlukat. Burada sadece Kürtler yaşamıyor. Burada Türk, Kürt, Azeri ve bir çok mill...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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mokinto 2 yıl BigEng
BigEng

Şu internet ne güç ama . Adamlar binlerce kilometre ötedeki bir yeri etkisiz hale bile getirebiliyor ... Cidden kullanmasını bilene en iyi güç haline geldi. Bu konuda çok iyi atılımlar yapılması lazım hükümet tarafından .

Ne demek istedin hiç anlamadım. Yani hükümet gerektiğinde daha kapsamlı olarak kesebilsin mi diyorsunuz yoksa bu kesintilerin önüne mi geçsin?
En azından bir eczacı olarak internet olmadan reçete karşılanamayacağını söyleyebirim.
BigEngŞu internet ne güç ama . Adamlar binlerce kilometre ötedeki bir yeri etkisiz hale bile getirebiliyor ... Cidden kullanmasını bilen...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Guest-C302EA147 2 yıl
Olumlu bir hamle. Kacak elektrik kullanan bolgelerinde komple elektrigini kessinler.
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arifakinti 2 yıl
Bu arada sokaklar caddeler çöpten geçilmiyor belediye çalışmayı durdurdu
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Amosis 2 yıl
Ş.urfa icin konuşuyorum internet bugün saat 14 gibi geldi 3 gündür yoktu sadece akşamları bazen gelip gidiyordu
Suanda bi sıkıntı yok
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tutankenshta 2 yıl
4 gün oldu hala internet yok diyorlar yalan mı?
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arifakinti 2 yıl tutankenshta
tutankenshta
4 gün oldu hala internet yok diyorlar yalan mı?

Doğrudur. Dün akşam gelmiş ve şuan hala yok. Çok kısa gidip geliyor.
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ozon3 2 yıl
burda siradan insanlar internete ihtiyac duyuyor
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arifakinti 2 yıl
Up
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Son olaylarla ilişkisi var galiba.
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1982-utkan 2 yıl
Ulkenin bekasi icin gerekli
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ozon3 2 yıl 1982-utkan
1982-utkan

Ulkenin bekasi icin gerekli

kredi karti kullanmamak ulkenin bekasi icin gerekli ha
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Nostromo- 2 yıl
Devletin milete hizmet amacıyla belediyelere tahsis ettiği iş makinaları ile teröristlere hendek kazarken kabloları koparmış olabilirler
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| OMG! | 2 yıl
Van'da öğretmenim. Neredeyse 2 gündür internet yok. Mağduriyet yaşadığımız noktalar oldu.
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B J K 2 yıl
Hiç açıklamada yok, ilginç.
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internet, kesinti ve
6 etiket daha erişim problemi doğu güneydoğu Diğer Internet Cihan Pehlivan
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