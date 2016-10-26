Türk YouTube fenomenlerinin Instagram hesapları hack’lendi

Sosyal medya üzerinde binlerce takipçiye sahip ünlü Türk YouTuber’lara yönelik gerçekleştirilen toplu hack saldırısıyla birçok isme ait Instagram hesapları hack’lendi. Berkcan Güven’in profilinin çalınmasıyla başlayan olayları Ömer Şanlı (Ağır Mimar), Burak Şahin (Burak Oyunda), Enes Batur (NDNG) ve Orkun Işıtmak'ın hack’lenmesi takip etti.

Hesabı ele geçiren kişi ya da kişilerin nasıl bir yöntem kullandıkları bilinmiyor ancak edinilen bilgiye göre şifrelerin yanı sıra kayıtlı mail adresleri de kısa süre içerisinde değiştirilmiş durumda. İki aşamalı doğrulama sistemine sahip Instagram’ın tüm bu değişikliklere nasıl izin verdiği henüz aydınlanmadı ancak görüşler sitede ciddi açık olduğu yönünde birleşiyor.

Saldırı diğer ünlü sanatçılara ve siyasetçilere sıçrayabilir

Fenomenlerin hack’lenen profillerindeki tüm fotoğraflar silindi ve akabinde reklam içerikli mesajlar paylaşılmaya başlandı. Üstelik sürekli olarak kullanıcı adı değiştiren ve bir şekilde izini kaybettirmeye çalışan saldırganların kim oldukları ise henüz tespit edilemedi.

Facebook'la iletişime geçmeye çalışan ancak herhangi bir geri dönüş ya da destek alamayan YouTuber’ların hesaplarını nasıl alacakları ise şimdilik tam anlamıyla muamma. Ruhi Çenet ve Murat Engin Ekin (MuratAbiGF) ise aynı durumun kendi başlarına da geleceğini düşünerek güvenlik amacıyla hesaplarını geçici bir süre dondurdular.

Eğer iddialar doğruysa ve sitede kritik güvenlik açığı varsa diğer ünlü sanatçıların ve siyasetçilerin Instagram hesaplarının da çalınması muhtemel görünüyor.