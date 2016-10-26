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Türk YouTube fenomenlerinin Instagram hesapları hack’lendi

YouTube'un Türk fenomenleri yaşanan son hack olayıyla adeta büyük bir şok yaşadılar. Orkun Işıtmak, Enes Batur ve Burak Şahin gibi isimlerin Instagram hesapları oldukça ilginç bir şekilde hack’lendi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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29
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sosyal medya üzerinde binlerce takipçiye sahip ünlü Türk YouTuber’lara yönelik gerçekleştirilen toplu hack saldırısıyla birçok isme ait Instagram hesapları hack’lendi. Berkcan Güven’in profilinin çalınmasıyla başlayan olayları Ömer Şanlı (Ağır Mimar), Burak Şahin (Burak Oyunda), Enes Batur (NDNG) ve Orkun Işıtmak'ın hack’lenmesi takip etti.
Hesabı ele geçiren kişi ya da kişilerin nasıl bir yöntem kullandıkları bilinmiyor ancak edinilen bilgiye göre şifrelerin yanı sıra kayıtlı mail adresleri de kısa süre içerisinde değiştirilmiş durumda. İki aşamalı doğrulama sistemine sahip Instagram’ın tüm bu değişikliklere nasıl izin verdiği henüz aydınlanmadı ancak görüşler sitede ciddi açık olduğu yönünde birleşiyor.

Saldırı diğer ünlü sanatçılara ve siyasetçilere sıçrayabilir 

Fenomenlerin hack’lenen profillerindeki tüm fotoğraflar silindi ve akabinde reklam içerikli mesajlar paylaşılmaya başlandı. Üstelik sürekli olarak kullanıcı adı değiştiren ve bir şekilde izini kaybettirmeye çalışan saldırganların kim oldukları ise henüz tespit edilemedi.
Facebook'la iletişime geçmeye çalışan ancak herhangi bir geri dönüş ya da destek alamayan YouTuber’ların hesaplarını nasıl alacakları ise şimdilik tam anlamıyla muamma. Ruhi Çenet ve Murat Engin Ekin (MuratAbiGF) ise aynı durumun kendi başlarına da geleceğini düşünerek güvenlik amacıyla hesaplarını geçici bir süre dondurdular.
Eğer iddialar doğruysa ve sitede kritik güvenlik açığı varsa diğer ünlü sanatçıların ve siyasetçilerin Instagram hesaplarının da çalınması muhtemel görünüyor. 

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Mehmet_Ali61 3 yıl en beğenilen
Umarım hesaplarına kavuşamazlar ve youtube'u rahat bırakırlar çöp vidolarla doldu sayelerinde youtube.
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shadowtr 3 yıl
Azalarak bitmeleri dileğiyle...
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Bfg10k 3 yıl
Kimse de dememiş "aga bunlar kim" diye?!
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1 Avatar
mithrilumut 3 yıl
Takip etmediğim insanlar kendileri, fakat umarım yakında alırlar hesaplarını.
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Captain_Ivy 3 yıl
Bunlar kim læ?
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expressimo 3 yıl
Dünün bebeleri bugünün fenomenleri hahaha... Bedavadan ergenlerin bebelerin üstünden para kasmak kolay tabi. O zaman dh ciler olarak basalım parayı bizde açalım böyle kanallar? Teknoloji desen alası var alayımız bu bebeleri cebimizden çıkarırız. Elalem boşuna okul okuyor tabi,bir akıllı sizsiniz ?!? Yemin ediyorum beleşe para kazanmaya yönelik kanallardan bıktım. Hackleyen arkadaştan rica ediyorum yapyap ve master life gibi kanallara da kalıcı bir şekilde el atarsa benden ciddi hayır duası alır .
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Vatikanli Mumin 3 yıl expressimo
Valla ya uyuz oluyorum hepsine, birde cıvık şekilde video başlangıçları var, çocuk saklabanlari
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Bence hiç verilmemesi lazım ama emek var bu işte en azından hakları olarak verilsin.
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okan_cehapelioglu 3 yıl
Bunlar kim
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tutankenshta 3 yıl
Burak Şahin düşmanları toplanmış amma çokmuş... kıskanç troller...
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V4LKyR 3 yıl
Bu veletler kimdir? Ne iş yaparlar?
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wiru5 3 yıl
İyi olmuş bi tarafları kalkmıştı
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Barni Moloztaş 3 yıl
Darısı Enes Batur'un başına
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keskin53 3 yıl
vah vah yazık olmuş
olsun yenisini açar
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instagram, hack ve
8 etiket daha youtuber orkun ışıtmak berkcan güven ömer şanlı ağır mimar sosyal medya Internet Cihan Pehlivan
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