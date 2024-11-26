Volkswagen CEO'su: "Toparlanmak için en az bir fabrika kapatılmalı"

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Volkswagen Grubu, Almanya’daki fabrikalarını kapatma yolunda tarihi bir kararla karşı karşıya. Volkswagen marka CEO'su Thomas Schaefer, şirketin içinde bulunduğu durumun zorluğunu ortaya koyan bir röportaj verdi.

Schaefer, Alman gazetesi Welt am Sonntag ile yaptığı röportajda şirketin yeniden yapılanma sürecinin üç ila dört yıl süreceğini ön gördüklerini ve bu hedefe ulaşmanın önemli kesintiler yapılmadan mümkün olmayacağını söyledi.

"En az bir fabrika kapatmamız gerek"

Tam Boyutta Gör Şirketin kapasitesini azaltması ve "yeni gerçeklere uyum sağlaması" gerektiğini açık bir dille ifade eden Schaefer, şu anki duruma bakıldığında en az bir fabrikanın kapanması gerektiğini vurguladı.

Kapatılması gündemde olan iki Alman fabrikası bulunuyor. Bunlardan biri Osnabrück'teki büyük tesis. Bu fabrika, 2024 yılı sonunda üretimi sona erecek olan Porsche 718 Cayman ve Boxster modellerini üretiyor. Ayrıca Volkswagen T-Roc Cabriolet de burada üretiliyor, ancak bu modelin üretimi de 2025’te son bulacak.

İkinci tesis ise Dresden’deki Şeffaf Fabrika (Transparent Factory). Daha küçük çaplı bir tesis olan bu fabrika, ID.3 modelini üretiyor. Ancak Dresden, Zwickau’daki birincil ID.3 üretim tesisine kıyasla düşük hacimli bir üretim kapasitesine sahip.

Aralık ayında greve gidilebilir

Fabrika kapanışlarının işten çıkarmalarla birlikte gelmesi bekleniyor. Schaefer'e göre doğal iş gücü kaybı ve erken emeklilik paketleri şirketi kurtarmaya yetmeyecek. Şirkette kalan çalışanlar, yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri dahil, maaş kesintileriyle karşı karşıya kalacak. Reuters’e göre, yönetim kurulu maaşlarında yılın başından bu yana zaten %5’lik bir kesinti yapılmış durumda.

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Volkswagen, 87 yıllık tarihinde Almanya’da hiç fabrika kapatmadı. Bu olasılık ilk gündeme geldiğinden beri, yerel sendikalar ve şirketin iş konseyinin liderleri herhangi bir kapanışı engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu çabalar kapsamında, otomobil üreticisi bir veya daha fazla tesisi kapatma kararı alırsa, Aralık ayında greve gidilmesi planlanıyor.

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Volkswagen CEO'su: Toparlanmak için en az bir fabrika kapatılmalı