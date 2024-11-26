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    Volkswagen CEO'su: "Toparlanmak için en az bir fabrika kapatılmalı"

    Üç ila dört yıl içerisinde yeniden yapılanma sürecini tamamlamayı planlayan Volkswagen Grubu yöneticileri fabrika kapatmadan ve maaşlarda kesinti yapmadan bunun olamayacağını düşünüyor.

    Volkswagen Grubu, Almanya’daki fabrikalarını kapatma yolunda tarihi bir kararla karşı karşıya. Volkswagen marka CEO'su Thomas Schaefer, şirketin içinde bulunduğu durumun zorluğunu ortaya koyan bir röportaj verdi.

    Schaefer, Alman gazetesi Welt am Sonntag ile yaptığı röportajda şirketin yeniden yapılanma sürecinin üç ila dört yıl süreceğini ön gördüklerini ve bu hedefe ulaşmanın önemli kesintiler yapılmadan mümkün olmayacağını söyledi.

    "En az bir fabrika kapatmamız gerek"

    Volkswagen CEO'su: Toparlanmak için en az bir fabrika kapatılmalı Tam Boyutta Gör
    Şirketin kapasitesini azaltması ve "yeni gerçeklere uyum sağlaması" gerektiğini açık bir dille ifade eden Schaefer, şu anki duruma bakıldığında en az bir fabrikanın kapanması gerektiğini vurguladı.

    Kapatılması gündemde olan iki Alman fabrikası bulunuyor. Bunlardan biri Osnabrück'teki büyük tesis. Bu fabrika, 2024 yılı sonunda üretimi sona erecek olan Porsche 718 Cayman ve Boxster modellerini üretiyor. Ayrıca Volkswagen T-Roc Cabriolet de burada üretiliyor, ancak bu modelin üretimi de 2025’te son bulacak.

    İkinci tesis ise Dresden’deki Şeffaf Fabrika (Transparent Factory). Daha küçük çaplı bir tesis olan bu fabrika, ID.3 modelini üretiyor. Ancak Dresden, Zwickau’daki birincil ID.3 üretim tesisine kıyasla düşük hacimli bir üretim kapasitesine sahip.

    Aralık ayında greve gidilebilir

    Fabrika kapanışlarının işten çıkarmalarla birlikte gelmesi bekleniyor. Schaefer'e göre doğal iş gücü kaybı ve erken emeklilik paketleri şirketi kurtarmaya yetmeyecek. Şirkette kalan çalışanlar, yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri dahil, maaş kesintileriyle karşı karşıya kalacak. Reuters’e göre, yönetim kurulu maaşlarında yılın başından bu yana zaten %5’lik bir kesinti yapılmış durumda.

    Volkswagen, 87 yıllık tarihinde Almanya’da hiç fabrika kapatmadı. Bu olasılık ilk gündeme geldiğinden beri, yerel sendikalar ve şirketin iş konseyinin liderleri herhangi bir kapanışı engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu çabalar kapsamında, otomobil üreticisi bir veya daha fazla tesisi kapatma kararı alırsa, Aralık ayında greve gidilmesi planlanıyor.

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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