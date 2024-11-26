Volkswagen CEO'su: "Toparlanmak için en az bir fabrika kapatılmalı"

Volkswagen Grubu, Almanya’daki fabrikalarını kapatma yolunda tarihi bir kararla karşı karşıya. Volkswagen marka CEO'su Thomas Schaefer, şirketin içinde bulunduğu durumun zorluğunu ortaya koyan bir röportaj verdi.
Schaefer, Alman gazetesi Welt am Sonntag ile yaptığı röportajda şirketin yeniden yapılanma sürecinin üç ila dört yıl süreceğini ön gördüklerini ve bu hedefe ulaşmanın önemli kesintiler yapılmadan mümkün olmayacağını söyledi.
"En az bir fabrika kapatmamız gerek"
Kapatılması gündemde olan iki Alman fabrikası bulunuyor. Bunlardan biri Osnabrück'teki büyük tesis. Bu fabrika, 2024 yılı sonunda üretimi sona erecek olan Porsche 718 Cayman ve Boxster modellerini üretiyor. Ayrıca Volkswagen T-Roc Cabriolet de burada üretiliyor, ancak bu modelin üretimi de 2025’te son bulacak.
İkinci tesis ise Dresden’deki Şeffaf Fabrika (Transparent Factory). Daha küçük çaplı bir tesis olan bu fabrika, ID.3 modelini üretiyor. Ancak Dresden, Zwickau’daki birincil ID.3 üretim tesisine kıyasla düşük hacimli bir üretim kapasitesine sahip.
Aralık ayında greve gidilebilir
Fabrika kapanışlarının işten çıkarmalarla birlikte gelmesi bekleniyor. Schaefer'e göre doğal iş gücü kaybı ve erken emeklilik paketleri şirketi kurtarmaya yetmeyecek. Şirkette kalan çalışanlar, yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri dahil, maaş kesintileriyle karşı karşıya kalacak. Reuters’e göre, yönetim kurulu maaşlarında yılın başından bu yana zaten %5’lik bir kesinti yapılmış durumda.
Volkswagen, 87 yıllık tarihinde Almanya’da hiç fabrika kapatmadı. Bu olasılık ilk gündeme geldiğinden beri, yerel sendikalar ve şirketin iş konseyinin liderleri herhangi bir kapanışı engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu çabalar kapsamında, otomobil üreticisi bir veya daha fazla tesisi kapatma kararı alırsa, Aralık ayında greve gidilmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.