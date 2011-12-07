Dokunmatik Ultrabook modelleri MacBook Air ve iPad'lere rakip olabilir

Haber Editörü
Notebook, netbook, akıllı telefon ve tablet segmentinden sonra Intel'in öncülüğünde tanıştığımız Ultrabook konsepti; HP, Dell, Toshiba, ASUS, Acer gibi firmalarla piyasada boy göstermeye başladı. Donanımı itibariyle ultra hafif ve ince bir tasarım sunan Ultrabook modelleri gelecekte dokunmatik olarak da karşımıza çıkabilir.
Üretim zincirindeki kaynaklarına dayanarak verdiği haberde DigiTimes, Windows 8 işletim sisteminin piyasaya çıkışından sonra dokunmatik ekrana sahip Ultrabook modellerinin MacBook Air ve tablet piyasasıyla daha sağlam rekabet amacıyla satışa sunulacağını belirtti. Bunun için de yeni nesil LCD ekranlar ve dokunmatik paneller test edilmeye başlandı bile.
Ancak piyasada mevcut olan dokunmatik çevrilebilir tablet PC modelleri ağırlık ve kalınlık gibi nedenlerden dolayı fazla talep görmüyor. Ultrabook modelleri ise tam tersi bir pozisyonda yer alıyor. Bu bakımdan dokunmatik bileşenler de buna göre üretiliyor.
Açık hücre ekranları olarak adlandırılan bu sistemde panelin arka aydınlatması ayrı bir kapak tarafından değil notebookun kendi kapağı tarafından korunuyor. MacBook Air modellerinde kullanılan bu sistemle ince ekranlar elde edilebiliyor.
DigiTimes'ın haberi sadece bir iddiadan ibaret ancak Windows 8 ve sunduğu fonksiyonellikler ortaya çıktıkça Ultrabook konseptinin ne kadar değişeceğini hep birlikte göreceğiz.
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ultrabook'un ismi macbook'tan mı arakmış?
hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım.
sanırım notebook diye bir kelime hiç duymadın.
işlemci geyiğine hiç girmiyorum. işlemci öyle taklit edilcek bir şey değil. öyle basit bir şey olsaydı piyasada sadece iki firma kalmazdı. başarılı olan taraf intel olduğundan mac bile intel'e geçti. böyle bir şeyden bahsetmek için sağlam bir akıl tutulmasına ihtiyaç var.
son olarak grafik arayüzlü işletim sistemi işinin başlıca düşünürlerinden biri steve jobs'tur. bunu ilk uygulayan apple olabilir(olmayabilir de ama ilk başarılı uygulama diyebiliriz). bundan sonrasında işletim sistemleri öyle dediğin gibi basit şekilde ilerlemedi. linux denen zımbırtı var en basitinden. bir sürü dağıtımı var bunların. linux dağıtımlarında kullanılan iyi fikirler windows'ta ve mac os'de kullanılmıştır, kullanılacaktır. bu kadar basit bir çalma mantığı görmedim.
ayrıca windows mac os'den her şekil daha kullanışlıdır bence. çok kullanmadım ama ekranı küçülten üst menü ve basması zor açma kapama tuşları şıklık konusunda iyi kullanım konusunda çok kötüdür.
ve ultrabook'lar kesinlikle macbook air'ların rakibidir. windows kullanmak isteyen ve macbook air gibi ince bir bilgisayar talebi olan insanlar için de en mantıklı seçin ultrabook kullanmaktır. bu konsept arak olabilir ama apple olmasa da bu konseptin oluşması mecburiydi. illa ki notebooklar incelecek, pil ömürleri artacaktı. apple sadece bunu hızlandıran firmadır. zaten sektördeki rolü de budur. bu kadar büyük başarıya ulaşmasının en büyük nedeni de diğer şirketlerin cesaret edemedikleri şeyleri yapmalarıdır.
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Dün bir bilgisayarcıyla tanıştım. Adam "Macbook Pro kullanıyorum." dedi. "Ne işiniz için kullanıyorsunuz?" diye sordum? "Mac sistemini genelde daha güvenli olduğu için internete girerken kullanıyorum. Onun dışındaki işlerimi de Bootcamp'le yüklediğim Windows kısmında hallediyorum." dedi. Biraz şaşırdım doğrusu ama adam haklıydı.
Ekranı klavyenin üstüne katlayınca doğal olarak kalınlık artıyor ama sağda solda yürürken bi yerdeyken klavyeli olarak normal kullanıma göre kat kat kolay sonuçta. Bişey okumak etmek istediğinizde rahat tablet formuna çevirip kullnabiliyorsunuz vs. vs. Delin 1090 modeli.
Bunun daha incesini daha performanslısı olucak. Hedef ne sadece tablet ne notebook ne de mac kullananlar. 1 taşla herkeze göre alet yaratmak beğenen alır kullanır. Klavyesi üstüne kapatılınca şimdiki yaygın tabletlerden pek bi farkı olmasın hiç kimseyi rahatsız etmez. Dell 1090 rahatsız etmiyo. Tutup 1cm kalınlık olucak illaki diye derdi olmayan herkez tercih eder bence. Bi yere gidecekseniz önceden katlarsınız klavyeyi heryerde kullanırsınz.
Asus Zenbooklar faln var 860$ fiyatı. Dokunmatik ekranlı olsa 100-150$ fark eder, Eder 1000$.
Şimdi ben notebook alıcam, daha ziyade fiyat performansa dikkat ediyorum, bu tür bi ürün alırmıyım kesinlikle almam. Az sıkarsam gt540 ayarında 15.4 ekranlı i5 cpu 4gb ramlı bi notebook + 350-400$ civarında bi tableti aynı anda alabilirm aynı paraya. Yada gider 450-600$ civarında bir tablet alırım.
Burda ihtiyaç önemli tercihi ona göre belirleyecek alıcı, büyük ekran lazımmı değil mi, hem notebook olmalı hemde çok hafif mi olmalı cevap evet ise x86 tablet düşünülebilir mi? CPU performansı ne derecede önemli, aynı işi farklı şekillerde yapabileceksem 1000$ verilir mi? Amaç karizmatik şık bişey mi almak yoksa amaca en iyi hizmet edicek bişeyi mi almak?
1000$ civarı fiyata dediğim gibi bana normal bi notebook lazımken bunun yüzüne bile bakmam. Sadece istediğim mobil olmak iste tablet daha mantıklı. Hem mobil hemde x86 uyumu laızm ise x86 tablet yada netbook/tablet karışımı aletler var.
Bana aynı zmanda hem karizmatik şık, portatif, x86 uyumlu, oldukça hafif, cpu gücü oldukça yüksek vs. vs. gibi bişeyse alırım ki önceden dediğim gibi hedef kitle kısıtlanmış oluyor baya.
Bana güzel bi fiyat vericeksin ki, tablet ile aynı işi yapıcakken "hmm bu hem tablet hem notebook gibi olyo 3kuruş fazla vereyim" diyebileyim. 1000$ gibi fiyatlada bu iş hayatta olmaz.
Burda zaten önemli olan mac iyidir kötüdür win daha iyidir oyundur bilmemnedir derdi değil.
Ultrabookların dokunmatık olması bence saçma,o kasa kalıbıyla hele hele ekran da donmuyorsa neden dokunmatık yapılır ki ,ustelık hali hazırdaki işletim sistemleri dokunmatık kullanım için (win 7'ye kadar surumler,mac os,lınux dagıtımları kısaca x86 sistemler...) cok saç baş yoldurucu hal alabılıyor basıt bır pencere suruklemesı ıcın bıle cımbız lazım gelır gıbı gelıyor...lakin win 8 okunmatık kullanımı konusunda kolaylık saglayacak gıbı duruyor.
Bunun harıcınde dokunmatık kullanım ıcın netbook,laptop,ultrabook tayfasının yapısal kısıtları var.Asus transformer (kızaklı klavye) ya da Dell in donebılır ekranlı netbook u gıbı olmadıkca kullanımı oldukca arabesk ve ezıyet olacaktır,şöyle dusunun ,netbook u alın ve bır kıtap gıbı-dikey,yatay- elınızde tutmaya calısın ,berbat degıl mı...
bugun yolculuk esnasında dolmusta yanımda oturan vatandas cıkardı samsung tabletını ve yolculuk esnasında butun ıletısım baglarını gozden gecırdı,maıl,facebook vb. yetmedı bır kac dokumanı ınceledı sonunda da kayıtlı oldugunu sandıgım bır dızı fılm actı eglene eglene yolda gıttık.bunları dolmus ortamında yapabılmesının rahatlıgı bır tabletın a4 kagıdı gıbı kolayca yonetılmesı bence ,ergonomı onplanda burada,aynı seylerın otesını bır ultrabook ıle de yapabılır ancak klavye kısmı ,yok ekran yatırma derecesı ezıyet mı ezıyet ustelık cıhaza da carpma darbe rıskı teşkil edebılır.
Bu manada ,ultrabooklar kesınlıkle tabletlerın yerını tutamaz,ıntelın de boyle bır ıddiası varsa bokunu cıkartmadan vazcaysın,ve tabletlere ıslemcı abansın tabı arm quallcom samsung vsreden fırsat bulursa.
Ancak ultrabooka dokunmatık ımkanı destegı getırılırse bunun pratıkte ne gıbı faydası olacak anlamıs degılım.
bundan gayri, intelin oynaşları karsısında apple ın ne yapacagı coktan bellıdır.urettıgı urunlere sadık bır kullanıcı kıtlesını bulunduran apple bence hıc dert tasa sahıbı degıldır.
Macbook ve hele hele macbook aır aşığı olan ben ıntel tarafında ne yapılırsa yapılsın hep bır adım apple ın gerısınde kalacakmıs gıbı bır duyguya sahıbım.
Macbook aır gercekten asık olunası bır cıhaz .Asus ve Acer ın ultrabooklarını taksım saturn magazasında kurcaladım ,macbookaır brıtney spears ıse ultrabooklar yıldız tılbe versıyonu gıbıler.
tablet konusuna hıc gırmıycem cunku ipad tum gezegende dıger tablet urunlerını domıne etmıs pozısyonda ,bence de hak edıyor.o ne guzel bır hassasıyet ve kullanıcı dostlugudur oyle(ıtunes kolelılıgı ve hababam convert derdı,usb okuzlugu olsa da..) tablet konusunda da sony ve asus şahane bır sekılde apple ın karsısındalar bence dıgerlerı çöp...
Ultrabooklarda dokunmatıgı ele alacaklarına fıyatlarını nasıl daha makul yapabılırız ,pıl suresını nasıl ıyılestırebılırız bunun derdıne dussunler.donanım tarafı bır yanda dursun ,yazılım konusunda da ıntel mıcrosoftu zorlamalı ,wın8 i en fazla 20-30 dolar sevıyesınde zorlamadıkca macair karsısında rezıl olurlar o kadar.. 900 dolara macair almak varken (enfes ergonomı,destek ve üst sınıf işçilik malzeme kalıtesı..) kım 1000 doların ustu bır ultrabooka yer verır kı ,ben mesela gecen ay 520tlye amd fusıon ıslemcılı netbook aldım ve ılk defa kullanım kolaylıgı ,mobılıte,verımlılık,multımeya konusunda tatmın yasıyorum.aynı sonuca varılacaksa alumınyum kasası var dıye neden 3-4 mıslı para odeyeyım...
mac alan adamın zaten oyunla işi olmuyor olsa bile ya farklı bir partisyona windows kuruyordur yadca ikinci bir PC kullanıyordur. MAc alsam oyunla ne işim olur.. oyunla işim olsa macle ne işim olur... herşeyde de oyunu öne çıkarmayın çocukmusunuz oyun varsa işe yarar yoksa taramaz mantığı taşıyorsunuz!!! PC yada mac denince neden akla hep oyun gelir? çocuksanız gelir.. macte çocuklara göre değil zaten :)))
Dokunmatik ekran olsun.
Pili çok dayansın.
Çok çok da ağır olmasın, fiyatı üst seviye tabletlerle rekabet edebilecek kadar olsun kapış kapış gider.
Yoksa kimse 500$ lık tabletle yapabildiği işler için 1000$ lık bu aletlerden almaz. Önceki denemeler gibi son derece kısıtlı bi kityele hitap eder kalır. Çünkü böyle aleti alacakların en az 1 tane mutlaka olması istedikleri kriter vardır.
Dokunmatik ekran : Ben kendi adıma mesela mutlaka olmasını istediğim bişey. Geçmişte Dokunmatik ekranı olan Notebooklar vardı ki direk bunlara talebi olan insanlar vardı.
Ekran boyutu: Tabletlere göre ekranlarının daha büyük olmasını isteyecek bi sürü insan var. Pil ömrü ters orantılı ama 10.1" den büyük ekrana bayılacak bi sürü insan var.
Performans: Hepsi bir arada olursa fiyatı alır başını gider ama, yüksek kapasiteli bi alet olması da bakşa marka notebook alacakları etkiler. Tutup illaki son sürat i7 olsun demiyorum ama rekabet edebilecek kadar da perf olsun. Pentium B benzeri seriler olabilir belki (130$ fiyat gerçek ise nasıl satacaklarsa artık).
Grafik performansı : Intelin IB tabanlı sistemleri olursa, mobil 22nm, perf+grafik+pil ömrü açısından çok daha ileride olacak. Daha iyi bi kart olmasını isteyecek insanlar da var. 1000 TL civarına i5 4gb ram ve fena olmayan harici ekran kartlı 15.4 notebookları alan var var, Win ortamında oyun oynayabilmek için.
Mobilite: İş için gezip durduğu için hafif olmasını isteyenler var, 13.3 veya daha altını talep edenler. Hem tablet hem de diğer notebooklarla rekabet de edicekse hafif de olmalı.
Bütün bunları uygun fiyata sunarlarsa kapışılır (nasıl yapacaklarsa). Yoksa eski denemelerden farklı olmaz. Ben bundan alacağıma giderim daha ucuza aynı işlemcili başka bişey alırım, ekranı daha büyük bişey alırım faln. Hatta eskisi gibi fiyat uygulamaya kalkarlarsa, ultrabook yeirne aynı fiyata belki azıcık daha düşük özellikli bi notebook + tablet bile alınır. İş böyle olursa avuçlarını yalarlar yine.
AMD Liano Brazos ların mobil versiyonları (mobil A8 A6 ve mobil E ) serilerinin pil kullanımı, intel SB lere göre çok çok düşük. Bi yerde test vardı, aynı işi farklı CPU ile yaptırıp kalan batarya sürelerini ölçuyorlar. Mesela 5 kere PC Mark çalıştırıyorlar, Crysis benchmarkı 10 kere çalıştıtıyorlar, kalan pil ömrü açısından AMD çok çok önde.
en.inpai.com.cn/...
Burdan hareketle bu tür Intel ürünlerinden sonra AMD nin ürünlerini kullanıp benzeri mesela MobilBook gibi bişeyler çıkartabilir üreticiler.