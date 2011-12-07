Dokunmatik Ultrabook modelleri MacBook Air ve iPad'lere rakip olabilir

Notebook, netbook, akıllı telefon ve tablet segmentinden sonra Intel'in öncülüğünde tanıştığımız Ultrabook konsepti; HP, Dell, Toshiba, ASUS, Acer gibi firmalarla piyasada boy göstermeye başladı. Donanımı itibariyle ultra hafif ve ince bir tasarım sunan Ultrabook modelleri gelecekte dokunmatik olarak da karşımıza çıkabilir.





Üretim zincirindeki kaynaklarına dayanarak verdiği haberde DigiTimes, Windows 8 işletim sisteminin piyasaya çıkışından sonra dokunmatik ekrana sahip Ultrabook modellerinin MacBook Air ve tablet piyasasıyla daha sağlam rekabet amacıyla satışa sunulacağını belirtti. Bunun için de yeni nesil LCD ekranlar ve dokunmatik paneller test edilmeye başlandı bile.





Ancak piyasada mevcut olan dokunmatik çevrilebilir tablet PC modelleri ağırlık ve kalınlık gibi nedenlerden dolayı fazla talep görmüyor. Ultrabook modelleri ise tam tersi bir pozisyonda yer alıyor. Bu bakımdan dokunmatik bileşenler de buna göre üretiliyor.





Açık hücre ekranları olarak adlandırılan bu sistemde panelin arka aydınlatması ayrı bir kapak tarafından değil notebookun kendi kapağı tarafından korunuyor. MacBook Air modellerinde kullanılan bu sistemle ince ekranlar elde edilebiliyor.





DigiTimes'ın haberi sadece bir iddiadan ibaret ancak Windows 8 ve sunduğu fonksiyonellikler ortaya çıktıkça Ultrabook konseptinin ne kadar değişeceğini hep birlikte göreceğiz.