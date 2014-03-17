Dokunmatik akıllı telefon ekranları, ilerleyen dönemde kan testi için kullanılabilir

Her noktada daha hızlı iletişim için hayatımıza giriş yapan ve artık günümüzde olmazsa olmaz durumuna gelen akıllı telefonlar, İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Federal Teknik Üniversitesi) Mikromühendislik Laboratuvarı bünyesinde çalışma gösteren Qloudlab elinde çok daha farklı bir amaç doğrultusunda kullanıyor. Akıllı telefonların dokunmatik ekranları üzerinden kan testi yapabilmek için çalışan araştırmacılar, bu sayede antikoagülan tedavisi için sık sık hastaneye gidilmesinin önüne geçmeye amaçlıyor.

İnsan vücudu içerisinde meydana gelen aşırı kan pıhtılaşması durumlarında kan pıhtılarının oluşumunu sınırlamak için kullanılan antikoagülan (Kanın pıhtılaşmasını önlüyor) kullanıldığını ve bu tedavi sürecinde kan akışının izlenmesi için sık sık hastaneye gidilmesi gerektirdiğini belirten araştırmacılar, ziyaretleri en aza indirmek için geliştirdikleri ince film ile kan testleri gerçekleştirebiliyorlar. Bu amaç için altında büyük çalışmalar yer alan birkaç mikrometre seviyesinde bir film kullanan ekip, filmin belirli bölümüne damlatılan kan ile özel molekül temelinde etkileşim başlatıyor ve kan pıhtılaştıktan sonra ise akıllı cihazların dokunmatik ekranlarında oluşan elektrik akımıyla gerekli analiz işlemlerini yerine getirebiliyor. Analiz işlemi için özel bir uygulama kullanan kan ölçüm sistemi, alınan verileri gerekli sağlık kuruşlarına yollayarak da sürekli hastaneye gidilmesi zorluğunu ortadan kaldırabiliyor.

Üzerinde araştırma geliştirme çalışmalarının devam ettiği söylenen kan ölçüm filminin, her şey yolunda giderse 2015 yılı içerisinde kullanıma sunulacağı açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

http://gizmodo.com/one-day-your-smartphones-screen-could-be-used-to-test-1545401478