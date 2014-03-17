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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dokunmatik akıllı telefon ekranları, ilerleyen dönemde kan testi için kullanılabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dokunmatik akıllı telefon ekranları, ilerleyen dönemde kan testi için kullanılabilir
Her noktada daha hızlı iletişim için hayatımıza giriş yapan ve artık günümüzde olmazsa olmaz durumuna gelen akıllı telefonlar, İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Federal Teknik Üniversitesi) Mikromühendislik Laboratuvarı bünyesinde çalışma gösteren Qloudlab elinde çok daha farklı bir amaç doğrultusunda kullanıyor. Akıllı telefonların dokunmatik ekranları üzerinden kan testi yapabilmek için çalışan araştırmacılar, bu sayede antikoagülan tedavisi için sık sık hastaneye gidilmesinin önüne geçmeye amaçlıyor.
İnsan vücudu içerisinde meydana gelen aşırı kan pıhtılaşması durumlarında kan pıhtılarının oluşumunu sınırlamak için kullanılan antikoagülan (Kanın pıhtılaşmasını önlüyor) kullanıldığını ve bu tedavi sürecinde kan akışının izlenmesi için sık sık hastaneye gidilmesi gerektirdiğini belirten araştırmacılar, ziyaretleri en aza indirmek için geliştirdikleri ince film ile kan testleri gerçekleştirebiliyorlar. Bu amaç için altında büyük çalışmalar yer alan birkaç mikrometre seviyesinde bir film kullanan ekip, filmin belirli bölümüne damlatılan kan ile özel molekül temelinde etkileşim başlatıyor ve kan pıhtılaştıktan sonra ise akıllı cihazların dokunmatik ekranlarında oluşan elektrik akımıyla gerekli analiz işlemlerini yerine getirebiliyor. Analiz işlemi için özel bir uygulama kullanan kan ölçüm sistemi, alınan verileri gerekli sağlık kuruşlarına yollayarak da sürekli hastaneye gidilmesi zorluğunu ortadan kaldırabiliyor.
Üzerinde araştırma geliştirme çalışmalarının devam ettiği söylenen kan ölçüm filminin, her şey yolunda giderse 2015 yılı içerisinde kullanıma sunulacağı açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. 

http://gizmodo.com/one-day-your-smartphones-screen-could-be-used-to-test-1545401478 Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade. 5 yıl en beğenilen Blood Money
Blood Money


thestell

Blood Money


thestell

Şu an çok kişinin gözüne imkansız gibi geliyordur, "Teknoloji haberlerinde S5 reklamı yapmak"

Galaxy S5 kalp ritmi ölçebiliyor. Haberle bir alakası var


Haberin o sensörle yakından uzaktan bi alakası yok. "Ekrandan ölçebilecek"


S5 kalp ritmi ölçüyor. Bu projede'de kan tahlili yapabilecek telefonlardan bahsediliyor.


Oraya Sağlık uygulamalarıyla alakası olmayan bir telefon konulsa; ne alaka deriz?

Konumuz sağlığımıza yardımcı olabilecek telefonlar.


İnsan bir düşününce akla ilk S5 geliyor


Evet S5 kalp ritmi ölçülüyor. Bu projede de kapasitif dokunmatiğe sahip akıllı telefonlarda kan tahlili yapabilecek telefonlardan bahsediliyor.

Resimde gördüğünde sağlık uygulamalarıyla alakası olmayan bir telefon Galaxy S4.

Evet konumuz sağlığımıza yardımcı olabilecek telefonlar.

İnsan düşününce değil sen düşününce S5 geliyor aklına. Benim aklıma bütün kapasitif dokunmatiğe sahip akıllı telefonlar geliyor.
Blood MoneythestellBlood Moneythestell
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aziz77 5 yıl
Bu gidişle doktora gitmeye gerek kalmayacak,birde reçete çıkarır oldu bitti...
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ouzqan 5 yıl
İyi böyle teknolojiler lazımdı ama hastaneler o sonucu kabul edecekmi birde o var ?
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resfaction 5 yıl
çocuğun kimden olduğunu anlamak için de bir uygulama üzerinde çalışıyorlar :))
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Guest-25CF1EFB4 5 yıl
Yakında sünnet edenide çıkar bunun :))
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Pi 5 yıl
Beyler hep mobilden girdiğim için şimdiye kadar görmedim. Logo Türk bayraklı falan olmuş. Varmı bu yeniliğin bi manası yoksa öylesinemi ?
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selahattın ısık 5 yıl
Yakında sms ile kan, ter, sperm gönderen telefon ilanı görmekten korkuyorum..
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Marquis-de-Sade. 5 yıl Pi
eren15935

Beyler hep mobilden girdiğim için şimdiye kadar görmedim. Logo Türk bayraklı falan olmuş. Varmı bu yeniliğin bi manası yoksa öylesinemi ?

İnsanın tarihinden , geçmişinden haberi olmaması ne kadar üzücü.

Bugün Çanakkale Zaferi , her resmi bayram ve günlerde DonanımHaber logo değiştirir.
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Sanat Günesi 5 yıl
ya arkadaş bu ne tlfn manyaklığıdır ya ? anladık teknoloji küçülüyor ama bu küçülme ve gelişmeler sadece tlfn ilemi ilgili dünyada.
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thestell 5 yıl
Şu an çok kişinin gözüne imkansız gibi geliyordur, "Teknoloji haberlerinde S5 reklamı yapmak"
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Blood Money 5 yıl thestell
thestell
Şu an çok kişinin gözüne imkansız gibi geliyordur, "Teknoloji haberlerinde S5 reklamı yapmak"

Galaxy S5 kalp ritmi ölçebiliyor. Haberle bir alakası var
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