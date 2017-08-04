Dolu hasarına kaskoyu bozmayacak kararı!

Öğrenilen son bilgilere göre bazı sigorta şirketleri, doludan zarar görenlerin kaskosunun bozulmaması kararı aldı ve diğer şirketlerin de bu kararı takip edecekleri düşünülüyor. Yapılacak onarımlar kaskonun hasarsızlık kaydını bozmayacak ancak onarımın maddi tutarı sel hasarı olarak aracın tramerine yansıtılacak.
Yurt Dışından Ustalar Getirtiliyor
Dolunun ardından oto tamirciler ağzına kadar doldu. Yoğunluktan dolayı müşterilere 1 ay sonrasına sarkan sıralar verildi. İstanbul'daki araç sahipleri araçlarını başka şehirlerdeki göçük servislerine götürdü. Bazı ustalar serbest piyasada oluşan talep nedeniyle çalıştığı firmadaki işlerini bıraktı ve bireysel olarak çalışmaya başladı. Hem yoğunluktan dolayı hem de ustaların ayrılmasından olayı firmalar yurt dışından usta getirtmek zorunda kaldı. Bulgaristan, Yunanistan, İran hatta Brezilya'dan bile usta getirten şirketler olduğu söyleniyor.
Kaskosu olmayanlar ve aracı doludan zarar gören İstanbullular zarar raporu alabilmek için itfaiye istasyonlarına akın etti. Vatandaşlar hükümetin afet kararı almasını, onarım ödemesi yapmasını veya zorunlu trafik sigortasının zararlarını karşılamasını istiyorlar.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kasko hasarsızlığını bozmayacak sigorta şirketleri acaba poliçe yenilemede ne kadar fark çıkaracaklar acaba ...
Çoğu araç SBM de dolu fırtına hasarlı olarak görünecek ve 2.el fiyatlarını da etkileyecek zor durum...
bu sokmak değil, bu normal işleyiş, bin kere dedik burada, değer kaybı muhabbeti uyanıklıktır, kaskonun sigortanın amacı hasarı karşılamaktır bir de üstüne ekstra para talep etmek yanlıştır diye, herkes kendini akıllı sandığından karşı çıktı, sonuç ne oldu? para kazanmak zorunda olan sigorta şirketleri değer kaybının faturasını tüm araç sahiplerine çıkardı, şimdi de bu yansıyacak, yansımak zorunda, sigorta şirketleri hayır kuruluşu değil, tüm risklerin aynanda gerçekleşmemesi durumundan dolayı bu fiyatlara kasko ve sigorta yaptıyoruz, tek bir risk aynanda yüz binlerce aracın başına gelince de otomatik olarak primler yükselmek zorunda
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
6243 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
istanbul, kasko ve