Dolu hasarına kaskoyu bozmayacak kararı!

İstanbul'da Temmuz ayında yaşanan dolu ve sel felaketlerinin ardından yaşanan yoğun başvuru talebinin ardından sigorta şirketleri yeni kararlar aldı. Aracında hasar meydan gelen müşterilerin 4 iş günü içerisinde zarar dosyası açma zorunluluğu kaldırıldı. Bundan böyle yaşanacak sel ve dolu felaketi durumunda hasar dosyasının açtırılma süresi iki yıla çıktı. Aracı doludan ya da selden dolayı zarar görenler iki yıl içerisinde hasar başvurusu yapabilecek.

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Öğrenilen son bilgilere göre bazı sigorta şirketleri, doludan zarar görenlerin kaskosunun bozulmaması kararı aldı ve diğer şirketlerin de bu kararı takip edecekleri düşünülüyor. Yapılacak onarımlar kaskonun hasarsızlık kaydını bozmayacak ancak onarımın maddi tutarı sel hasarı olarak aracın tramerine yansıtılacak.

Yurt Dışından Ustalar Getirtiliyor

Dolunun ardından oto tamirciler ağzına kadar doldu. Yoğunluktan dolayı müşterilere 1 ay sonrasına sarkan sıralar verildi. İstanbul'daki araç sahipleri araçlarını başka şehirlerdeki göçük servislerine götürdü. Bazı ustalar serbest piyasada oluşan talep nedeniyle çalıştığı firmadaki işlerini bıraktı ve bireysel olarak çalışmaya başladı. Hem yoğunluktan dolayı hem de ustaların ayrılmasından olayı firmalar yurt dışından usta getirtmek zorunda kaldı. Bulgaristan, Yunanistan, İran hatta Brezilya'dan bile usta getirten şirketler olduğu söyleniyor.





Kaskosu olmayanlar ve aracı doludan zarar gören İstanbullular zarar raporu alabilmek için itfaiye istasyonlarına akın etti. Vatandaşlar hükümetin afet kararı almasını, onarım ödemesi yapmasını veya zorunlu trafik sigortasının zararlarını karşılamasını istiyorlar.