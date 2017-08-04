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Dolu hasarına kaskoyu bozmayacak kararı!

İstanbul'da Temmuz ayında yaşanan dolu ve sel felaketlerinin ardından sigortacılar yeni kararlar aldı. Dolunun ardından 150 binin üzerinde kaskolu araç sahipleri servislere başvurdu.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dolu hasarına kaskoyu bozmayacak kararı!
İstanbul'da Temmuz ayında yaşanan dolu ve sel felaketlerinin ardından yaşanan yoğun başvuru talebinin ardından sigorta şirketleri yeni kararlar aldı. Aracında hasar meydan gelen müşterilerin 4 iş günü içerisinde zarar dosyası açma zorunluluğu kaldırıldı. Bundan böyle yaşanacak sel ve dolu felaketi durumunda hasar dosyasının açtırılma süresi iki yıla çıktı. Aracı doludan ya da selden dolayı zarar görenler iki yıl içerisinde hasar başvurusu yapabilecek.
Ayrıca Bkz. "Toyota ve Mazda, ABD'de ortak fabrika kuruyor"

Öğrenilen son bilgilere göre bazı sigorta şirketleri, doludan zarar görenlerin kaskosunun bozulmaması kararı aldı ve diğer şirketlerin de bu kararı takip edecekleri düşünülüyor. Yapılacak onarımlar kaskonun hasarsızlık kaydını bozmayacak ancak onarımın maddi tutarı sel hasarı olarak aracın tramerine yansıtılacak.

Yurt Dışından Ustalar Getirtiliyor

Dolunun ardından oto tamirciler ağzına kadar doldu. Yoğunluktan dolayı müşterilere 1 ay sonrasına sarkan sıralar verildi. İstanbul'daki araç sahipleri araçlarını başka şehirlerdeki göçük servislerine götürdü. Bazı ustalar serbest piyasada oluşan talep nedeniyle çalıştığı firmadaki işlerini bıraktı ve bireysel olarak çalışmaya başladı. Hem yoğunluktan dolayı hem de ustaların ayrılmasından olayı firmalar yurt dışından usta getirtmek zorunda kaldı. Bulgaristan, Yunanistan, İran hatta Brezilya'dan bile usta getirten şirketler olduğu söyleniyor.


Kaskosu olmayanlar ve aracı doludan zarar gören İstanbullular zarar raporu alabilmek için itfaiye istasyonlarına akın etti. Vatandaşlar hükümetin afet kararı almasını, onarım ödemesi yapmasını veya zorunlu trafik sigortasının zararlarını karşılamasını istiyorlar.


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Mianfei 1 yıl en beğenilen
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KaSaTuRa. 1 yıl
bence saçma, benim de iki kaskolu aracım doludan zarar gördü ve ben de kaskodan işlem yaptırıyorum ama zaten kaskodaki sel ve dolu gibi maddelerin nedenleri bu, tamam farklı bir doluydu ama sonuçta doluydu, dolunun vereceği zararı verdi, cam kırıldı kaporta göçtü, kar amacıyla varolan şirketler de durduk yere kimseye torpil geçmez, kaskolu araç sahipleri kollanacak diye de tüm araç sahiplerine yansıyacak bir sistem doğru değil
bence saçma, benim de iki kaskolu aracım doludan zarar gördü ve ben de kaskodan işlem yaptırıyorum ama zaten kaskodaki sel ve dolu gibi maddelerin nedenleri bu...
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1 Avatar
ozzzzzkan 1 yıl
Mini - mobil onarım servisleri çok yoğun 2.5 ay sonrasına gün veriyorlar devletin ödeyeceğini de pek sanmıyorum inş. öder çok insan mağdur oldu evleri işyerleri araçları vs.
Kasko hasarsızlığını bozmayacak sigorta şirketleri acaba poliçe yenilemede ne kadar fark çıkaracaklar acaba ...
Çoğu araç SBM de dolu fırtına hasarlı olarak görünecek ve 2.el fiyatlarını da etkileyecek zor durum...
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artenis 1 yıl
Acaba nasıl bunu bize geri sokar sigorta şirketleri...
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KaSaTuRa. 1 yıl artenis
artenis
Acaba nasıl bunu bize geri sokar sigorta şirketleri...

bu sokmak değil, bu normal işleyiş, bin kere dedik burada, değer kaybı muhabbeti uyanıklıktır, kaskonun sigortanın amacı hasarı karşılamaktır bir de üstüne ekstra para talep etmek yanlıştır diye, herkes kendini akıllı sandığından karşı çıktı, sonuç ne oldu? para kazanmak zorunda olan sigorta şirketleri değer kaybının faturasını tüm araç sahiplerine çıkardı, şimdi de bu yansıyacak, yansımak zorunda, sigorta şirketleri hayır kuruluşu değil, tüm risklerin aynanda gerçekleşmemesi durumundan dolayı bu fiyatlara kasko ve sigorta yaptıyoruz, tek bir risk aynanda yüz binlerce aracın başına gelince de otomatik olarak primler yükselmek zorunda
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NuTeRX 1 yıl
Bu habere yönelik konuşmuyorum ama sigortacılık sistemi çok saçma geliyor. Para ödüyorsun adama, kaza olunca seni desteklesin diye. Eee, sonra kaza olunca primin artıyor. Ben ne anladım bu işten? Tabi firma açısından başka türlüsü mümkün değil ama kullanıcı açısından saçma geliyor. Ancak çok büyük kaza olursa işe yarar.
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mementopolis 1 yıl
Kaskocular hadi bakalim acik kesenin agizini bozmayin azabimi :D
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DH Misafiri 1 yıl
Bir sonraki yıl primlerinizi öderken zamlara bakarsınız. Ondan sonra yeniden bir başlıkta konuşuruz.
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KaSaTuRa. 1 yıl
bence saçma, benim de iki kaskolu aracım doludan zarar gördü ve ben de kaskodan işlem yaptırıyorum ama zaten kaskodaki sel ve dolu gibi maddelerin nedenleri bu, tamam farklı bir doluydu ama sonuçta doluydu, dolunun vereceği zararı verdi, cam kırıldı kaporta göçtü, kar amacıyla varolan şirketler de durduk yere kimseye torpil geçmez, kaskolu araç sahipleri kollanacak diye de tüm araç sahiplerine yansıyacak bir sistem doğru değil
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12 Angry Men 1 yıl
Bi zahmet bozulmasın o kadar para veriyorlar.
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Mianfei 1 yıl en beğenilen
Dövlet bize bahmiyiii
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reguse 1 yıl
Sadece araçlar için değil evler için de geçerli. Kaskosu olmayan mal sahipleri önce itfaiyeye başvurup zabıt tutturacak, sonra da kaymakamlığa gidecek.
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