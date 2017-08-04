Toyota ve Mazda, ABD'de ortak fabrika kuruyor

Toyota ve Mazda yaptıkları basın açıklaması ile Amerika'da yeni bir fabrika kuracaklarını duyurdu. Yapımı için 1,6 milyar dolar yatırım yapılacak olan fabrikada 4.000 kişiye iş imkanı sağlanacak.

Mazda'nın Kuzey Amerika pazarına yönelik yeni bir crossover modelini üreteceği fabrikada, Toyota ise aynı pazara yönelik gelecek nesil Corolla modelini üretecek. 2021 yılının başlarında faaliyete geçmesi beklenen fabrika yıllık 300.000 araç üretme kapasitesine sahip olacak.

Buna ilaveten ortak teknolojik çalışmalar da yapacak olan ikili, elektrikli araçlar ve ileri düzey güvenlik sistemleri üzerinde çaba gösterecekler. Bunlara da ekstra olarak Toyota, Japonya'da Mazda'ya kamyonet tedariği yapacak, ikili daha fazla model paylaşma olasılıklarını analiz edecek.

Son olarak ise bu ortaklığın sonucu olarak Toyota, Mazda'nın %5,05'lik hissesine sahip olacak, Mazda ise aynı değere sahip Toyota'nın %0,25'lik hissesine sahip olacak.