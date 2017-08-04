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Toyota ve Mazda, ABD'de ortak fabrika kuruyor

Toyota ve Mazda, Amerika'da kurulacak yeni bir fabrika için 1,6 milyar dolarlık ortak yatırım yapacaklarını duyurdu. Mazda'nın crossover bir model üreteciği fabrikada Toyota, Corolla'yı üretecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Toyota ve Mazda yaptıkları basın açıklaması ile Amerika'da yeni bir fabrika kuracaklarını duyurdu. Yapımı için 1,6 milyar dolar yatırım yapılacak olan fabrikada 4.000 kişiye iş imkanı sağlanacak.
Mazda'nın Kuzey Amerika pazarına yönelik yeni bir crossover modelini üreteceği fabrikada, Toyota ise aynı pazara yönelik gelecek nesil Corolla modelini üretecek. 2021 yılının başlarında faaliyete geçmesi beklenen fabrika yıllık 300.000 araç üretme kapasitesine sahip olacak.
Buna ilaveten ortak teknolojik çalışmalar da yapacak olan ikili, elektrikli araçlar ve ileri düzey güvenlik sistemleri üzerinde çaba gösterecekler. Bunlara da ekstra olarak Toyota, Japonya'da Mazda'ya kamyonet tedariği yapacak, ikili daha fazla model paylaşma olasılıklarını analiz edecek.
Son olarak ise bu ortaklığın sonucu olarak Toyota, Mazda'nın %5,05'lik hissesine sahip olacak, Mazda ise aynı değere sahip Toyota'nın %0,25'lik hissesine sahip olacak. 

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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
Trump etkisi...
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reiis 2 yıl Fiat S.p.A.
Fiat S.p.A.
Türkiyede kursunlar


Ötv kdv mtv ilemi
1 Yanıt Yanıtla +13
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xnoname 2 yıl
Trump postayı koymuştu yatırım yapın yoksa ekstra vergi koyarım dedi hemen kuruyorlar fabrikayı. Bu arada Trump'ın ekstra koymayı düşündüğü vergi Türkiye'dekinin yarısı değildi
Trump postayı koymuştu yatırım yapın yoksa ekstra vergi koyarım dedi hemen kuruyorlar fabrikayı. Bu arada Trump'ın ekstra koymayı düşündüğü vergi Türkiye'dekin...
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Kaiser75 2 yıl
Amerika'nın reisi ayarı verdi, hemen hizaya geldiler
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wolf silver 2 yıl
Trump reis ayarı vermiş bu şirketlere
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kadirirdem 2 yıl
Trump yaptırtıyor bunları...
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
2 markanında son 3 harfini ter çevirip ADZATO diye marka çıkardım.İyi gibi.
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RaptorFX 2 yıl
20 katından fazla değer farkı var.
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xxxx1 2 yıl
Bu ortaklık ile kurulan fabrika, trump yada bir başkasının keyfi ile olacak yatırımlar değil...
abd de yasalar,elektrikli araç üretmeyen markaların satış ve ofis açmasını yasaklıyor.
abd;içten yanmalı otomobil üreticilerini elektrilkli araç üretmeye teşvik ediyor en azından kendi topraklarında,kendi halkı için yaptığı koruyucu müthiş bir önlem.
Mazda nın Abd kolunda bir yönetici,elektrikli araç üretmekte pek istekli olmadıklarını ama abd deki sert yaptırımların kendilerini buna mecbur bıraktığını belirtmişti.
Mazda gibi butik bir markanın. elekrikli araçlardaki bu vizyonsuzluğu hayal kırıklığı.
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Mihrali Bey 2 yıl
Mazda'nın elektrikli araçlarını çok merak ediyorum.
Bu fabrika da eğer sırf ,ABD'de, Trump baskısından dolayı kuruluyorsa, maliyetleri de arttırıyorsa ne yazık ki o fabrikada çalışacak birkaç bin insan için iyi, araba alacak yüz binlerce Amerikalı için kötü bir haber.
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fotifoti 2 yıl Mihrali Bey
Mihrali Bey

Mazda'nın elektrikli araçlarını çok merak ediyorum.

Bu fabrika da eğer sırf ,ABD'de, Trump baskısından dolayı kuruluyorsa, maliyetleri de arttırıyorsa ne yazık ki o fabrikada çalışacak birkaç bin insan için iyi araba alacak yüz binlerce Amerikalı için kötü bir haber.

japonyada satıyor sadece
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xnoname 2 yıl
Trump postayı koymuştu yatırım yapın yoksa ekstra vergi koyarım dedi hemen kuruyorlar fabrikayı. Bu arada Trump'ın ekstra koymayı düşündüğü vergi Türkiye'dekinin yarısı değildi
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neronidas 2 yıl
Mazda tek başına bi sap olamadı. Eskiden Ford'un yancısıydı şimdi Toyota'nın
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Fiat S.p.A. 2 yıl neronidas
neronidas
Mazda tek başına bi sap olamadı. Eskiden Ford'un yancısıydı şimdi Toyota'nın

Mazda çöp mü yani?
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MZR34 2 yıl neronidas
neronidas
Mazda tek başına bi sap olamadı. Eskiden Ford'un yancısıydı şimdi Toyota'nın

Bakış açıcısına bak
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K_Spartakus 2 yıl neronidas
neronidas
Mazda tek başına bi sap olamadı. Eskiden Ford'un yancısıydı şimdi Toyota'nın

Ford hâlâ Mazda'nın çoğunluk hissedarların dan biri çünkü Mazda'nın ürettiği otomobillerin platformları Ford tarafından sağlanıyor. Kaldı ki Ford sattığı jaguar , Land Rover ve Volvo da hâlâ hissesi var olduğu gibi parça tedariği sağlıyor .

Sağlamlık konusunda ise Mazda kaliteli ve güvenilir bir markadır.
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ERIKCI 2 yıl
ya sev ya terket politikası meyvelerini veriyor
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