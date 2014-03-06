Donanım Haber Çantasını tasarlıyoruz "Dizüstü kazanan üyemiz belli oldu"

Donanım Haber ve M&W'nun Donanım Haber kullanıcılarının önerileri ile ortaya çıkartacağı bilgisayar çantası için geri sayım başladı. Sizlerden gelen öneri ve çizimler doğrultusunda ortaya çıkan protot

Gönderdiği çizimler için bütün katılımcılara teşekkür ederken aspirin_00 "Fatih ŞAHİNOĞLU" nu da tebrik eder, M&W'dan bir dizüstü kazandığını bildirmek isteriz.

Hangi çantayı daha çok beğendiniz? Çanta 1 (Notebook Sehpalı) Çanta 2 Çanta 3 (Transformer) Çanta 4 (2 Yüzlü Çanta) Oy Ver 1476 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Hangi çantayı daha çok beğendiniz? Çanta 1 (Notebook Sehpalı) Çanta 2 Çanta 3 (Transformer) Çanta 4 (2 Yüzlü Çanta) Anket Sonlandı 1476 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Hangi çantayı daha çok beğendiniz? 27% Çanta 1 (Notebook Sehpalı) 392 oy 10% Çanta 2 153 oy 59% Çanta 3 (Transformer) 869 oy 4% Çanta 4 (2 Yüzlü Çanta) 62 oy 1476 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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Donanım Haber ve M&W'nun Donanım Haber kullanıcılarının önerileri ile ortaya çıkartacağı bilgisayar çantası için geri sayım başladı. Sizlerden gelen öneri ve çizimler doğrultusunda ortaya çıkan prototipler bu videoda.