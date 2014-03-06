Donanım Haber Çantasını tasarlıyoruz "Dizüstü kazanan üyemiz belli oldu"

Genel Yayın Yönetmeni
Donanım Haber ve M&W'nun Donanım Haber kullanıcılarının önerileri ile ortaya çıkartacağı bilgisayar çantası için geri sayım başladı. Sizlerden gelen öneri ve çizimler doğrultusunda ortaya çıkan prototDonanım Haber ve M&W'nun Donanım Haber kullanıcılarının önerileri ile ortaya çıkartacağı bilgisayar çantası için geri sayım başladı. Sizlerden gelen öneri ve çizimler doğrultusunda ortaya çıkan prototipler bu videoda.
Gönderdiği çizimler için bütün katılımcılara teşekkür ederken aspirin_00 "Fatih ŞAHİNOĞLU" nu da tebrik eder, M&W'dan bir dizüstü kazandığını bildirmek isteriz.
Hangi çantayı daha çok beğendiniz? Oy Ver 1476 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
Paylaş Tweetle
Su geçirmezlik özelliği devam edecekse deri olmalı.
DH logosu basit duruyor, metal kabartmalı bir logo iyi olabilir.
Fermuarlar gizli olmalı, yani kumaş fermuarın üzerini kapatması lazım.Yağmurda femuardan içeri su girmemesi için.
Son olarak malzeme kalitesi yüksek olmalı, hasar durumunda firma garanti vermeli ve tüm Türkiye'ye ücretsiz kargo ile gönderilmeli.