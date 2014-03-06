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Donanım Haber Çantasını tasarlıyoruz "Dizüstü kazanan üyemiz belli oldu"

5 yıl
15b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım Haber ve M&W'nun Donanım Haber kullanıcılarının önerileri ile ortaya çıkartacağı bilgisayar çantası için geri sayım başladı. Sizlerden gelen öneri ve çizimler doğrultusunda ortaya çıkan protot
Donanım Haber ve M&W'nun Donanım Haber kullanıcılarının önerileri ile ortaya çıkartacağı bilgisayar çantası için geri sayım başladı. Sizlerden gelen öneri ve çizimler doğrultusunda ortaya çıkan prototipler bu videoda.

Gönderdiği çizimler için bütün katılımcılara teşekkür ederken aspirin_00 "Fatih ŞAHİNOĞLU" nu da tebrik eder, M&W'dan bir dizüstü kazandığını bildirmek isteriz.
Hangi çantayı daha çok beğendiniz? Oy Ver 1476 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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aspirin_00 5 yıl en beğenilen
yarışmayı düzenleyen, değerli DONANIM HABER ailesine ve M&W çok teşekkür ederim, unutmadan sitedeki bütün arkadaşlara da :)
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MrKemal17 5 yıl
1. çanta en iyisi ama 2. çantadaki gibi halkalar gizli olmalı.Aynı zamanda transformer olsa iyi olur.
Su geçirmezlik özelliği devam edecekse deri olmalı.
DH logosu basit duruyor, metal kabartmalı bir logo iyi olabilir.
Fermuarlar gizli olmalı, yani kumaş fermuarın üzerini kapatması lazım.Yağmurda femuardan içeri su girmemesi için.
Son olarak malzeme kalitesi yüksek olmalı, hasar durumunda firma garanti vermeli ve tüm Türkiye'ye ücretsiz kargo ile gönderilmeli.
1. çanta en iyisi ama 2. çantadaki gibi halkalar gizli olmalı.Aynı zamanda transformer olsa iyi olur.Su geçirmezlik özelliği devam edecekse deri olmalı.
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asaltek 5 yıl
TURUNCU !
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aspirin_00 5 yıl
Yarışmada belirtilen ürün bugün elime ulaştırılmıştır.
tşk ederim.
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hopeless1 4 yıl
Çantalar hakkında son durum nedir?...
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alprkrkmz 5 yıl
Bu firmaya guvenip cantasini nasil alacagiz biz.

En basta bu şekilde yapip, kendilerini gostermeleri iyi oldu. Olayin asli astari nedir bilemiyorum tabi ama arkadasin anlattiklari dogruysa firma bastan kaybeder.
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gidakontrol 5 yıl
Yuh ya,bari geç gonderdiniz üst modeli gönderin, daha kötüsünü yollamislar
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aspirin_00 5 yıl
FORUM ÜYELERİNE:
Yarışmanın kazananı olarak ödülü dün alabildim yorum yazıp yazmamak konusunda çelişkiye düşmeme rağmen yazmaya karar verdim.
2 ay geçikmiş olmasına rağmen neden ürünün gelmediğini düşündüm belki tasarlanan çantalan beraber gönderirler diye yada farklı sebepden dolayı şeklinde aceleye düşüp görgüsüzlük olmasın dedim. Bilgisayar nihayetinde geldi fakat.

aşağıdaki linteki yarışma hediyesi olarak belirttikleri ürün
store.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


hediye olarak farklı ASUS X551CA modeli gönderdiler. Kısacası tam bir hayal kırıklığı.(Bilgisayarın power tuşuna bile basmadım bir köşede duruyor.)

yarışmanın güvenirliği, firmanın kalitesini ortaya koyan bir durum çıktı.
Yapılanları Sadece bana değil bu forumdaki bütün üyelere yapılmış olarak görüyorum ben yada başkası fark etmez ama hiç tasvip etmedim. Değer li forum üyelerine yorumlarınıza bırakıyorum.

Eğer bu forumun yönetisi benim gibi üyelerin arkasında durup-durmayacağını bilmiyorum ama duracaksa büyük gururu yaşar durmayacaksa sözün bittiği yer der sizlere iyi forumlar dilerim

saygılar; Fatih ŞAHİNOĞLU
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Blood Money 5 yıl aspirin_00
Bide dövseydin adamları.
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markus91 5 yıl
varmı bi gelişme çantalarla ilgili ?
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Infinitum 5 yıl
Çanta işi ne oldu hocam?
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DH Misafiri 5 yıl
Bana göre en kullanışlı çanta birinci herkes üç demiş fakat piyasada başka çift taraflı ürünlerde çıkmıştı ama kullanılabilirlik olarak memnun kalınmadı.Eğer birinci çanta logosu 45 derecelik açıyla yerleştirilirse sırta alındığında da logo yan durmaz.
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DH Misafiri 5 yıl
1. ve 2. tasar1mlar güzel. Tebrik ederim. Ancak bisiklet ve motosiklet kullanıcılarını da düşünüp dağcı sırt çantası tarzında bol cepli, bel kısmında ayrıca kemeri olan ve göğüs kısmında da omuz askılarını birbirine bağlayan bir bağı olan premiyum malzemeden ve premiyum fiyattan bile olsa bir çanta tasarlayıp üretirseniz satın alabilirim. Zira özellikle savrulmaya engel olan bel ve göğüs bağları bulunan bir çantayı her fırsatta bakıyorum ancak ben rastlamadım. 17 inçlik bir cihazı ve diğer ekipmanları taşıyacak bir çanta ideal olur. Güzel fikir ve güzel bir çalışma olmuş.
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Konyahmet 5 yıl
1 ve 3 numaralı iki çantada satışa çıkarsa çok iyi olur, ayriyeten fiyatta 50TL gibi bi fiyat olursa çok iyi olur :D
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Konyahmet 5 yıl
ayriyeten çantalar biraz büyük olursa çok iyi olur örnek vermek gerekirse lenovo y510p 15.6'' olarak geçiyor ama 16'' lik targus sırt çantasına zar zor sığıyo, büyük bilgisayarlarda düşünülerek 15.6'' lik bilgisayarlar için çanta 16.5'' filan olursa çok iyi olıur
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55electronicdesign 5 yıl Speed-Step
Öncelikle emeği geçen herkese teşekkürler diyorum.
Tam benim istediğim gibi geniş ama büyük olmayan çantalar yapılmış.
1. Çanta bayağı geniş ve bolca gözleri var.
2. Çanta, 1. Çanta'nın minimize biraz küçültülmüş versiyonu.
3. Çanta gerçekten güzel, lakin sırtta taşınabilseydi güzel olurdu.
4. Çanta pratik çözüm olmuş.

Alacağım 2. Çanta olacak sanırım. Hem kitaplarım hemde Laptop'umun sığması gerek.
Lakin 3. Çanta eğer 2. Çanta gibi olursa gerçekten vazgeçilmez olabilir.

DH Logosu metalik ve kabartmalı olursa, biraz büyütülürse, "DONANIMHABER" şeklinde de yazılırsa görsel olarak ta vazgeçilmez olacaktır.
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DH Misafiri 5 yıl
Sırt çantası olarak kullanılan çantaların üst kısmına mont asmak için bir aparat yapılabilir çok fazla sevaba geçilebilir
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