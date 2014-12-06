Donanım Haber: "Ekran Kartı Rüzgarı"Yerli Oyuncu Bilgisayarı

Donanım haber'in bu haftaki bölümü yine dopdolu. Ekran kartları, monitörler, sektörel gelişmeler ve özel kutu açma videolarıyla keyifli bir donanım haber sizleri bekliyor. İyi seyirler.

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