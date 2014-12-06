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Donanım Haber: "Ekran Kartı Rüzgarı"Yerli Oyuncu Bilgisayarı

4 yıl
48,8b
1
Donanım Haber
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Donanım haber'in bu haftaki bölümü yine dopdolu. Ekran kartları, monitörler, sektörel gelişmeler ve özel kutu açma videolarıyla keyifli bir donanım haber sizleri bekliyor. İyi seyirler.
 

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DH Misafiri 4 yıl
MERHABA TANITTIĞINIZ CASPER BİLGİSAYAR ŞİRKETİN SİTESİNDEKİ ÜRÜNLER ARASINDA YOK. ÜRÜN NE ZAMAN GELECEK? LÜTFEN BİLGİ VERİNİZ.
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musa_unsal2005 4 yıl
Donanımhaber müdavimleri için hazır toplanmış kasalar bişey ibare etmiyor. Papaz pilav yemiyor açıkçası. Casper laptop pazarına ağırlık vermeli.
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AC Kiriklar 4 yıl
Ender Bey'in videoları genelde seyretmeye değer oluyor.Teşekkür ederim.
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dockhanger 4 yıl
cep telefon videonu konunuz oldumu direk sayfayı konuyu kapatıyorum
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bestercan 4 yıl
Al parçala sat
bittim ya. Bu tür fikirler hep bizim aklımıza mı geliyor
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Xe_oN 4 yıl
Güzel video, 9 serisi psikolojik baskı ile geliyor :)
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DH Misafiri 4 yıl
Arka tarafın montoj olduğu çok belli olmuş arkadaş after effect kullanamıyorsa beni alın D:
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DH Misafiri 4 yıl
Erdi olsaydı daha iyiydi :)
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aliosman2323 4 yıl
Yerli urun candir
her zaman satis sonrasi destekleri yabancilara gore cok cok iyi ornek casper arcelik beko vestel
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XQS 4 yıl
Casper kasalirini zaten biliyoruz cm yapmis ama casper her zaman kirpar :)
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kumdaoyna 4 yıl
Güzel bir yayındı. Yavaş yavaşta olsa eskiyi anımsatan yayınlar yapmanız sevindirici.
Nerede o eski donanımhaber? bir kaç yıldır sadece mobilhaber den ibaretsiniz. Bu tarz yayınlar görmek gerçekten güzel. Umarım o eski günlerdeki gibi donanım incelemelerine de ağırlık verirsiniz.
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Aaron Paul 4 yıl
Ne harika programdı... Çok doyrucu. Ve hoş sohbetliydi... Devamını bekliyoruz.
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huhuq 4 yıl
teşekkürler
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