Donanım Haber, Las Vegas'da: Şov başlamak üzere!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
CES 2018'in başlamasına az bir süre kaldı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri yeni nesil televizyonlardan otomobil teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede teknoloji şovuna hazırlanıyor.
Dünyanın en büyük teknoloji şovu olan CES Fuarı için geri sayım başladı. Donanım Haber olarak gelişmeleri aktarabilmek adına her sene olduğu gibi yine Las Vegas'dayız. TeknoSA'nın katkılarıyla geldiğimiz CES 2018 Fuarı kapsamındaki ilk videomuzda, Erdi Özüağ fuarla ilgili beklentilerini ve Las Vegas'la ilgili gözlemlerini aktarıyor.
CES 2018'deki sosyal medya paylaşımlarım ve ilginç gözlemlerim için;
Twitter ve Instagram'da, @fx57 adresinden bana ulaşabilirsiniz.
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yaş olmuş 35
ama biraz uyumuş iyi evet yerde yeterince uykusuz bırakıyor namussuz
erdi abi asus pg35vq getir bi tane kurban olim
not: dakika 2:45 :):):):)