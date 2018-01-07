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Donanım Haber, Las Vegas'da: Şov başlamak üzere!

1 yıl
4,5b
1
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CES 2018'in başlamasına az bir süre kaldı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri yeni nesil televizyonlardan otomobil teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede teknoloji şovuna hazırlanıyor.
Dünyanın en büyük teknoloji şovu olan CES Fuarı için geri sayım başladı. Donanım Haber olarak gelişmeleri aktarabilmek adına her sene olduğu gibi yine Las Vegas'dayız. TeknoSA'nın katkılarıyla geldiğimiz CES 2018 Fuarı kapsamındaki ilk videomuzda, Erdi Özüağ fuarla ilgili beklentilerini ve Las Vegas'la ilgili gözlemlerini aktarıyor.
CES 2018'deki sosyal medya paylaşımlarım ve ilginç gözlemlerim için;
Twitter ve Instagram'da, @fx57 adresinden bana ulaşabilirsiniz.  

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General. 1 yıl en beğenilen
Eskiden bu fuarları sabırsızlıkla beklerdim, şimdi umrunda bile değil. ÖTV KDV, yüksek kur fiyatları, gittikçe düşen alım gücü nedeniyle ancak ekrandan bakıyoruz. Ayrıca DH iyice tahammülsüz bir site oldu, adminler siyasi görüşlerine göre yorum siliyor ve ceza veriyor.
Eskiden bu fuarları sabırsızlıkla beklerdim, şimdi umrunda bile değil. ÖTV KDV, yüksek kur fiyatları, gittikçe düşen alım gücü nedeniyle ancak ekrandan bakıyor...
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Johnny Sinsin Teyze Kızı 1 yıl
Erdi Bey,sitedeki tüm haber moderatörlerinin örnek alması gereken birisisin
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12 Angry Men 1 yıl
Bizi kıskanıyorlar mı erdi abi ? :D
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perikentli 1 yıl
abi herşey bi tarafa ömür gelip geçiyor bizde oralara gidermiyiz.. :(
yaş olmuş 35
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CMteria 1 yıl
uçakta pubg oynanıyomu diye bakcam derken yine pörtlücek dedim
ama biraz uyumuş iyi evet yerde yeterince uykusuz bırakıyor namussuz
erdi abi asus pg35vq getir bi tane kurban olim
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Frank Sobotka 1 yıl
What happens in Vegas stays in Vegas:D
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alasterkasor 1 yıl
Emeğine sağlık.
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cellat87 1 yıl
erdi bey amerikanın kamyonları bile bir başka güzell degilmi ama yaaaaaaa :)
not: dakika 2:45 :):):):)
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alemburda34 1 yıl
Şehri tanıtan çekimi, müzikleri çok beğendim. Hangi kamera ile çekim yaptınız? Görüntütülerden gezi programıda yapılırmış :)
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General. 1 yıl en beğenilen
Eskiden bu fuarları sabırsızlıkla beklerdim, şimdi umrunda bile değil. ÖTV KDV, yüksek kur fiyatları, gittikçe düşen alım gücü nedeniyle ancak ekrandan bakıyoruz. Ayrıca DH iyice tahammülsüz bir site oldu, adminler siyasi görüşlerine göre yorum siliyor ve ceza veriyor.
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javaprof 1 yıl
dünyanın en büyük teknoloji şovumu herkes mwc yi bekliyor.
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zero fear 1 yıl
Yerimizi alalım.
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12 Angry Men 1 yıl
Bizi kıskanıyorlar mı erdi abi ? :D
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