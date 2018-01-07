Donanım Haber, Las Vegas'da: Şov başlamak üzere!

CES 2018'in başlamasına az bir süre kaldı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri yeni nesil televizyonlardan otomobil teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede teknoloji şovuna hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şovu olan CES Fuarı için geri sayım başladı. Donanım Haber olarak gelişmeleri aktarabilmek adına her sene olduğu gibi yine Las Vegas'dayız. TeknoSA'nın katkılarıyla geldiğimiz CES 2018 Fuarı kapsamındaki ilk videomuzda, Erdi Özüağ fuarla ilgili beklentilerini ve Las Vegas'la ilgili gözlemlerini aktarıyor.

CES 2018'deki sosyal medya paylaşımlarım ve ilginç gözlemlerim için;

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