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DonanımHaber Forum'da kasım ayının popüler otomobil marka ve modelleri

DonanımHaber Forum'un kasım ayında en çok konuşulan otomobil marka ve modellerini bir araya getirdik. Ortaya çıkan sonuca göre kasım ayının en popüler markası Volkswagen, modeli ise 308 oldu.
5 ay
7,8b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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DonanımHaber Forum'da kasım ayının popüler otomobil marka ve modelleri
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DonanımHaber forumun en popüler kategorilerinden biri olan otomobil forumları dahilindeki konu ve mesajlara her gün binlercesi ekleniyor. Satın almak istediği araç hakkında fikir edinmek isteyenden tutun da aracıyla ilgili sorun yaşayan pek çok kişi DonanımHaber Forum’u ziyaret ediyor. Kullanıcılar hem kendi deneyimlerini paylaşıp hem de güncel haberleri takip edebiliyor.

Peki büyük bir bilgi alışverişinin yaşandığı DonanımHaber forumda en çok hangi otomobil marka ve modelleri konuşuluyor? Geçtiğimiz günlerde forumda kasım ayının en popüler telefon modellerini listelemiştik. Bu defa kasım ayının en çok konuşulan marka ve modellerini sizler için derledik.

Hesaplamalarımızı yaparken otomobil marka ve modellerinin farklı yazılış kombinasyonlarını (Volkswagen yerine VW gibi) dikkate aldık ve forumdaki tüm paylaşımları sorguya dahil ettik. Otomobillerin ana konularındaki ve isminin başlıkta geçtiği konulardaki tüm mesajlar ilgili marka ve modelin mesaj sayısına dahildir.

Forumun en çok konuşulan otomobil markaları Volkswagen ve BMW arasındaki çekişmenin galibi bu kez Volkswagen oldu. Alman üretici 2479 mesajla ilk sırada yer alırken, onu izleyenler 2163 mesajla BMW ve 2058 mesajla Honda oldu. Ülkemizde oldukça popüler olan markalardan Renault ve Fiat ise ilk 5’e giremedi.

Model bazında baktığımızda ise 1756 mesajla 308’in ilk sırada yer aldığını görüyoruz. 1561 mesajla Corsa’nın ikinci olduğu listenin üç ve dördüncü sırasını Volkswagen Grubu’nun popüler modelleri Polo ve Golf almış durumda. Bir diğer popüler model Passat’ın ise dokuzunculukla yetindiğini görüyoruz.


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selman1435 5 ay en beğenilen
Volkswagen dsg şanzıman sıkıntısından bu kadar çok konuşulmuştur yoksa bu ekonomide volkswagen... bilmiyorum artık
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zibidi gonzales 5 ay
Hani nerde şu Mazdacılar,Subarucular
2 Yanıt Yanıtla +14
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igetsky 5 ay
X5 mi Runnermi 😜
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jasonn123 5 ay igetsky
en cok bozulan arabalar en cok konusuluyor

toyoto 4runneri olan adam forumda ne isi var
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AsiretinMarjinalCocugu 5 ay
Kaç senelik üyeyim, ben bile toplasan 3 defa Corsa yazmamışımdır.
Bu Corsa sevgisi nereden geliyor yahu?
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alcohol06 5 ay
Alfa Volvo Mazda konuşulurken sürekli nasıl VW çıkmış anlamadım, leş gibi araba yapmalarına rağmen her hafta bir Mazda 3 konusu. Biz Golf istiyoruz, Polo istiyoruz, Corolla ve Duster istiyoruz. Seat ibiza Cupra istiyoruz. Bu efsane, her biri otomobil hastası adamlar için üretilmiş, petrolhead halka hakettiği değeri veren markaları görmek istiyoruz. Bu kadar az satan şu 3 balon markanın konuşulmasına ve sevilmesine bir yasak getirilmeli artık, sevenler ve hakkında mesaj yazıp beğenenler 4 gün uzaklaştırma ve devamında banlanmalı. Milletimizin en çok tuttuğu markalar dışında görüş bildirmek kul hakkına giriyor, ikinci eli guvvetli markaları önermek milletimizin yararına iken. Forum yönetimi bu konuda gereğini yapmalıdır.
Selam ve dua ile.
1 Yanıt Yanıtla +1
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cronus75 5 ay alcohol06
Mazda'ya leş dediğine göre arabadan zerre kadar anlamadığın belli. Bu arada ben Mazda sahibi falan değilim.
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porsoro 5 ay
Güzel derleme olmuş. Devamını bekleriz.
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ToisAndro 5 ay
Bizi kalitesiz araç kullanmak zorunda bırakan otomobil fiyatları değil vergiler. Mevcut gelirimiz ile normalde daha kaliteli otomobil alabiliriz
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TheCaliph_ 5 ay
Hhahaha bu konuyu acan da verileri saglayan da gram otomobil bolumune bakmamis.
DH'de Alfa, Volvo, Mazda haric marka sevilmiyor. Daha dogrusu kimsenin almadigi arac alma zamaninda ya bizim burada pek servisi bulunmuyor yalanlarina uyum saglayacak her marka seviliyor.
Ayda 10 arac satan 11 kisilik takim cikaramayan her marka DH de en cok tutulandir
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Technotronic 5 ay
Dışarıda hergün sürekli yeni Honda Civic görüyorum forumada yansımış honda nın yükselişi.
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Ohol Oula 5 ay
Volvo'yu konuşmayanlar utansın.
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zibidi gonzales 5 ay
Hani nerde şu Mazdacılar,Subarucular
2 Yanıt Yanıtla +14
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selman1435 5 ay zibidi gonzales
Hocam mazda ve subaru ülkemizde, hakettiği değeri kesinlikle görmeyen iki araçtır. Tabi şu da var fiyatları (vergilerimizle) ulaşılabilir değil malesef
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TheCaliph_ 5 ay zibidi gonzales
Sanirim buradaki DH baska bir forum veya veriler yanlis. Alfa Mazda Volvo Subaru olmamasi cok garip. Ya da dedigim gibi DH otomobile 1 kere girmemis insanlar konu aciyor
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selman1435 5 ay en beğenilen
Volkswagen dsg şanzıman sıkıntısından bu kadar çok konuşulmuştur yoksa bu ekonomide volkswagen... bilmiyorum artık
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