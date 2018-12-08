DonanımHaber Forum'da kasım ayının popüler otomobil marka ve modelleri

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DonanımHaber forumun en popüler kategorilerinden biri olan otomobil forumları dahilindeki konu ve mesajlara her gün binlercesi ekleniyor. Satın almak istediği araç hakkında fikir edinmek isteyenden tutun da aracıyla ilgili sorun yaşayan pek çok kişi DonanımHaber Forum’u ziyaret ediyor. Kullanıcılar hem kendi deneyimlerini paylaşıp hem de güncel haberleri takip edebiliyor.

Peki büyük bir bilgi alışverişinin yaşandığı DonanımHaber forumda en çok hangi otomobil marka ve modelleri konuşuluyor? Geçtiğimiz günlerde forumda kasım ayının en popüler telefon modellerini listelemiştik. Bu defa kasım ayının en çok konuşulan marka ve modellerini sizler için derledik.

Hesaplamalarımızı yaparken otomobil marka ve modellerinin farklı yazılış kombinasyonlarını (Volkswagen yerine VW gibi) dikkate aldık ve forumdaki tüm paylaşımları sorguya dahil ettik. Otomobillerin ana konularındaki ve isminin başlıkta geçtiği konulardaki tüm mesajlar ilgili marka ve modelin mesaj sayısına dahildir.

Forumun en çok konuşulan otomobil markaları Volkswagen ve BMW arasındaki çekişmenin galibi bu kez Volkswagen oldu. Alman üretici 2479 mesajla ilk sırada yer alırken, onu izleyenler 2163 mesajla BMW ve 2058 mesajla Honda oldu. Ülkemizde oldukça popüler olan markalardan Renault ve Fiat ise ilk 5’e giremedi.

Model bazında baktığımızda ise 1756 mesajla 308’in ilk sırada yer aldığını görüyoruz. 1561 mesajla Corsa’nın ikinci olduğu listenin üç ve dördüncü sırasını Volkswagen Grubu’nun popüler modelleri Polo ve Golf almış durumda. Bir diğer popüler model Passat’ın ise dokuzunculukla yetindiğini görüyoruz.