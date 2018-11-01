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DonanımHaber yeni çalışma arkadaşları arıyor: Tam zamanlı ve serbest

DonanımHaber bünyesindeki yeni projelerde ve mevcut iş akışında tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak çalışabilecek yeni arkadaşlarımızı ekibimize dahil etmek istiyoruz.
6 ay
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Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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DonanımHaber yeni çalışma arkadaşları arıyor: Tam zamanlı ve serbest
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Türkiye’nin en eski ve en köklü dijital mecralarından biri olan DonanımHaber’de içerik yönetimi ve üretilmesi adına katkı sağlayacak yeni takım arkadaşlarımızı aramıza katmak istiyoruz. Siz de bu büyük platformun parçalarından bir tanesi olmak istiyorsanız aşağıdaki formu doldurmanız yeterli olacak.

Başvuruda bulunacak arkadaşlarımızın İngilizce yeterliliğine sahip olmasını önemsiyoruz ve hem Türkiye ölçeğinde hem de global ölçekte gündemi takip ediyor olması hassasiyetini güdüyoruz. Ekibimize hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı olarak arkadaşlarımızı dahil etmek istiyoruz. Tam zamanlı olarak çalışacak arkadaşlarımız DonanımHaber’in Kozyatağı’nda yer alan ofisinde görev alacak.

Tam zamanlı olarak görev alacak arkadaşlarımızın teknik liselerin ve üniversitelerin ön lisans programlarının bilgisayar ve ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmasını, lisansta ise bölüm şartı olmaksızın mezuniyet şartının sağlanmasını bekliyoruz.

Başvurunuzu buradaki veya aşağıdaki formu doldurarak hemen yapabilirsiniz.


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alprkrkmz 6 ay en beğenilen Guest-753AA071F
oturangergedan
kozyatağı demeseydiniz iyiydi. şimdi çoluk cocuk ofis kapınızda belirip evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz bugün dh ofisinizdeyiz diye video kaydına başlayıp şok ederler sizi.

Sitenin her yerinde adresleri yazıyor zaten.
oturangergedankozyatağı demeseydiniz iyiydi. şimdi çoluk cocuk ofis kapınızda belirip evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz bugün dh ofisinizde...
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Yanıtla +26
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Guest-753AA071F 6 ay
kozyatağı demeseydiniz iyiydi. şimdi çoluk cocuk ofis kapınızda belirip evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz bugün dh ofisinizdeyiz diye video kaydına başlayıp şok ederler sizi.
kozyatağı demeseydiniz iyiydi. şimdi çoluk cocuk ofis kapınızda belirip evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz bugün dh ofisinizdeyiz diye video kaydına başlayıp ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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SEO-Uzmanı 6 ay
2 yıllık insan kaynakları bölümü mezunuyum
ama yapay zeka algoritmalarının ileride insan kaynağı açısından
nasıl sosyal yaralar oluşturacağının da farkındayım !
özetle teknoloji sadece teknik terim bilmek değildir.
gelişmenin bir süreci olarak sosyal açıdan oluşturacağı
artılar ve eksileri en çok insana etkisi olan bir süreçtir.
2 yıllık insan kaynakları bölümü mezunuyumama yapay zeka algoritmalarının ileride insan kaynağı açısındannasıl sosyal yaralar oluşturacağının da farkın...
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1 Avatar
DH Misafiri 6 ay
Arkadaşlar , bu oyunlara gelmeyin. Eleman falan almayacaklar , yazdığınız makaleleri toplayıp yayınlayacaklar. Lütfen kendini Mesut Çevik olarak tanıtan insanlara dikkat edin.
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alemburda34 6 ay
Valla siz uzun uzun yazmışsınız ben kısaca yazayım.
1.) Video düzenleme bilgisi olan
2.) Fotoshop programları bilen
3.) İngilizce makaleyi alıp Türkçe çevirip seoya uygun şekilde yayınlayabilecek.
4.) Belli bir konuda uzmanlaşmış teknik bilgi birikimiyle içerip oluşturabilecek.
bu özelliklere sahip kişileri arıyorlar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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YasinJR10 6 ay
arkadaşlar
Kendi seçiminiz olan bir haberi/makaleyi hazırlayıp aşağıya ekleyin. *
bu ne demek tam olarak çok karışık bi durum
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huseyincarnege 6 ay
çaycı lazım
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ak_n 6 ay
Bazen kendi blogum için araştırmalar yaparken burada da aynı konulara rastlıyorum ve buradaki bazı yazarlar o kadar sadeleştiriyor ve değiştiriyor ki akışı hayret ediyorum. Hadi benim blogu da geçin ama bazen bazı paylaşımların ana kaynağını bir görseniz ne demek istediğimi anlarsanız. Lütfen birini yazar yapacaksanız onu iyi seçin ve sonrasında takip edin. Bir gün CIA Nuh'un gemisini arıyor konusuna denk geldim burada, altında da kaynak verilmiş yabancı bir haber sitesiydi o da tıkladım baktım bazı noktalar apaçık yazmasına rağmen yazar kendine göre yorumlayıp kısa kesmiş hadi dedim ben biliyorum İngilizce ama o yeterince bilmiyor da anlamadı mı? Google Translate ile Türkçe'ye çevirdim gayet güzel anlaşılır bir şekilde çeviriyi yaptı.
Donanımhaber'in en ve tek güzel yanı forumlarında üyeler sayesinde sorunların tartışılması ve insanların çözüm bulabilmesi. Temeli bu ve bence buna odaklanmalı.
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Kanatlandırmayan_Redbull 6 ay
Tam bana gore bi iş mayış dolgun mu
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davincu 6 ay Kanatlandırmayan_Redbull
knk dolgun degil asgeri ücret -100 yada + 100
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smart1978 6 ay
DH oncelikle Amerika da ayri bir merkez acmali ekibini orada da kurmali ...
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Düz Duvara Tırmanan Adam 6 ay
Hic bir ozelliyim yok ama iyi cay demlerim
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teknokaptan 6 ay
Kimse dayanmıyor sizin çalışma koşullarınıza. DH nin tek mutlu olan ve en çok fake haber çıkaran Ekrem71 dir
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YoYoxP 6 ay
Bu yetkinlikleri kaç arkadaş karşılıyor falan diyenler olmuş, ofiste herkes aynı işi yapmıyor arkadaşlar, farklı görevler için farklı yetkinlik aranır elemanlarda, demek ki bu özelliklere sahip birilerine göre işleri var, ondan böyle şartlar koymuşlar ilana. :)
Fazla uçuk kaçık maaşlar isteyen arkadaşlar olmuş. Gerçekçi olun arkadaşlar o maaşları verecekleri yetkinlikte elemana ihtiyacı yoktur bu adamların. :)
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