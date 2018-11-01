DonanımHaber yeni çalışma arkadaşları arıyor: Tam zamanlı ve serbest

Haber Müdürü
Türkiye’nin en eski ve en köklü dijital mecralarından biri olan DonanımHaber’de içerik yönetimi ve üretilmesi adına katkı sağlayacak yeni takım arkadaşlarımızı aramıza katmak istiyoruz. Siz de bu büyük platformun parçalarından bir tanesi olmak istiyorsanız aşağıdaki formu doldurmanız yeterli olacak.
Başvuruda bulunacak arkadaşlarımızın İngilizce yeterliliğine sahip olmasını önemsiyoruz ve hem Türkiye ölçeğinde hem de global ölçekte gündemi takip ediyor olması hassasiyetini güdüyoruz. Ekibimize hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı olarak arkadaşlarımızı dahil etmek istiyoruz. Tam zamanlı olarak çalışacak arkadaşlarımız DonanımHaber’in Kozyatağı’nda yer alan ofisinde görev alacak.
Tam zamanlı olarak görev alacak arkadaşlarımızın teknik liselerin ve üniversitelerin ön lisans programlarının bilgisayar ve ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmasını, lisansta ise bölüm şartı olmaksızın mezuniyet şartının sağlanmasını bekliyoruz.
Başvurunuzu buradaki veya aşağıdaki formu doldurarak hemen yapabilirsiniz.
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Sitenin her yerinde adresleri yazıyor zaten.
ama yapay zeka algoritmalarının ileride insan kaynağı açısından
nasıl sosyal yaralar oluşturacağının da farkındayım !
özetle teknoloji sadece teknik terim bilmek değildir.
gelişmenin bir süreci olarak sosyal açıdan oluşturacağı
artılar ve eksileri en çok insana etkisi olan bir süreçtir.