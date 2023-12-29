DonanımHaber'de 2023'ün dikkat çeken haberleri ve forum konuları

- 2023’te neler oldu?
- DH 2023: Deprem
- DH 2023: En ilginç haberler
- DH 2023: En çok okunanlar
- DH 2023: En çok beğenilenler
- DH 2023: En çok yorum alanlar
- DH Forum 2023: En çok beğenilenler
- DH Forum 2023: En çok konuşulanlar
- DH Forum 2023: En ilgi çekenler
- Bizden haberler
- Yorumlar
2023 yılı, hayatımızı şekillendiren dönemlerle dolu bir yıl oldu. Zorlu anlarımızda bile, bilim ve teknoloji bize umut veren ışıklar saçtı. Ancak, bu yılın ardında bıraktığı izler arasında, güzellikler kadar acı gerçekler de vardı. Rüzgarın, güneşin ve denizin gücüyle beslenen sürdürülebilir enerji kaynaklarındaki çığır açan ilerlemeler, geleceğe dair umutları güçlendirirken aynı zamanda, yapay zekanın her anımızı dokunuşuyla değiştirdiği bir döneme tanıklık ettik.
Ancak, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerle yüreğimizle birlikte sarsılan topraklarımızda, doğanın gücünü hatırladık. Bu anlarda, insanlık olarak ne kadar küçük olduğumuzu fark ettik. Bir yanda enerji devrimleri ve bilimsel başarılarla aydınlanan geleceğimiz, diğer yanda ise doğanın çığlıklarıyla sarsılan duygusal bir gerçeklikle yüzleştik. Yeni başlangıçlar ve kayıplarla dolu bir yılın ardında, umut ve dayanışmanın gücünü keşfettik. Şimdi, yakın geçmişe bir yolculuk yaparak, o anları ziyaret edelim.
2023’te neler oldu?
- Cumhuriyet 100 yaşına girdi!
- 6 Şubat saat 04.17.
- TOGG satışları başladı.
- Twitter, X oldu.
- Tarihin en sıcak yazı yaşandı
- Yenilenebilir enerji yatırımları hızla büyümeye devam ediyor.
- Teknoloji devleri on binlerce çalışanı işten çıkardı.
- Üretken yapay zekanın önlenemez yükselişi.
- Yapay zeka, Papa’ya Balenciaga mont giydirdi.
- Yapay zeka, insanları Trump’ın tutuklandığına inandırdı.
- Kuantum bilgisayarlar giderek yaygınlaşıyor.
- Elon Musk'ın beyin implant şirketi Neuralink insanları deneylere başladı.
- Füzyon teknolojisinde çığır açan gelişmeler yaşandı.
- CRISPR-Cas9 kullanılarak geliştirilmiş bir gen düzenleme tedavisi olan Casgevy onaylandı.
- SpaceX, insanları Ay’a taşıyacak Starship roketini iki kez fırlattı.
- Hindistan, Chandrayaan-3 ile Ay’ın güney kutbuna inen ilk ülke oldu.
- NASA'nın Osiris-Rex aracı asteroit Bennu’dan aldığı örnekleri Dünya’ya getirdi.
- GTA 6 resmen duyuruldu.
DH 2023: Deprem
- Depremde çıkan molozun korkutucu miktarı: İşte unutulmaması gereken gerçekler
- Kahramanmaraş’ta depremin öncesi ve sonrasını gösteren 360 derece görüntüler
- Depremin yıkıcı etkisi Atlas ile uydudan böyle görüntülendi
- Türkiye depremi, yer kabuğunda 300 km uzunluğunda çatlak oluşturdu
- Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyasında rekor bağış
- Dünya Türkiye’ye yardım eli uzattı: Hangi ülke ne kadar deprem yardımı gönderdi?
- Teknoloji devlerinden Türkiye'ye destek ve yardım mesajları
- Türkiye depremi 500 atom bombasının yarattığı etkiye sahip
- Depremzedeler için konteyner kentler kuruluyor
- Yapay zeka İstanbul depremini çizdi: Gerçekçi ve korkunç görünüyor!
DH 2023: En ilginç haberler
- Uzak mesafe ilişkisi yaşayanlar için “öpüşme” cihazı geliştirildi
- Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 1 milyar dolarını biraya yatırdı
- ChatGPT-4 ile çalışan tüyler ürpertici insansı robot Alter3 ile tanışın
- Bilim insanları "dünyanın en korkunç sesini" yeniden üretti: Tüyler ürpertiyor!
- Genetik mühendislik sonucunda bir maymunun “floresan” parmakları oldu
- Antarktika sularında 20 uzuvlu yeni bir canlı bulundu
- İran’ın tanıttığı “kuantum” işlemcisi alay konusu oldu
- İnanılır gibi değil: OceanGate, Titanik turları için bilet satmaya devam ediyor
- Mucize yok! LK-99 süper iletken rüyası bitti
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DH 2023: En çok okunanlar
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- Togg'un ilk kazası Ankara'da yaşandı! İşte görüntüler
- Akıllı telefonların yerini alacağı söylenen cihaz tanıtıldı: Humane
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DH 2023: En çok beğenilenler
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- Steam kara haberi duyurdu: Türk Lirası kaldırılıyor
- Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun
- Yerli otomobil Togg T10X fiyatı belli oldu! İşte Togg fiyat listesi
- Erişime engellenen Ekşi Sözlük’ten açıklama: Yetkililere ulaşamıyoruz!
- 2023'de araç sahiplerinden ek MTV alınması gündemde! MTV bu yıl iki katına çıkıyor
- Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak!
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- Yeni Dolandırıcı Taktiği (Dikkatli olalım)
- 6 Şubat 2023 - Deprem Oldu!!
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- Galatasaray 2023/2024 [ANA KONU]
- Tesla Model Y kullananlar kulübü 2023
- Samsung Galaxy S23 Ultra [ANA KONU]
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Bizden haberler
- mobile.donanimhaber.com ve forum.donanimhaber.com birleşti: DH Forum'un mobil ve masaüstü sürümleri artık tek çatı altında forum.donanimhaber.com’da.
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2024’e girmeye hazır mısınız? Bu yıl, teknoloji dünyasında neler olduğunu, hangi ürünlerin çıktığını, hangi oyunların oynandığını sizlere aktarmaya çalıştık. Siz de bize destek verdiniz, yorumlarınızla, eleştirilerinizle, önerilerinizle bizi motive ettiniz. Sizler olmasaydınız, DonanımHaber olmazdı. Bu yüzden sizlere çok teşekkür ediyoruz. 🙏
Yeni yılın, sizlere ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk, başarı ve huzur getirmesini diliyoruz. Yeni yılda, teknolojiye olan tutkunuzu kaybetmeyin, yeni şeyler öğrenmeye devam edin, hayallerinizi gerçekleştirmek için çalışın. Yeni yılda, DonanımHaber olarak sizlere daha iyi bir hizmet sunmak için çabalayacağız. Bizi takip etmeye devam edin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.