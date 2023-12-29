DonanımHaber'de 2023'ün dikkat çeken haberleri ve forum konuları

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2023 yılı, hayatımızı şekillendiren dönemlerle dolu bir yıl oldu. Zorlu anlarımızda bile, bilim ve teknoloji bize umut veren ışıklar saçtı. Ancak, bu yılın ardında bıraktığı izler arasında, güzellikler kadar acı gerçekler de vardı. Rüzgarın, güneşin ve denizin gücüyle beslenen sürdürülebilir enerji kaynaklarındaki çığır açan ilerlemeler, geleceğe dair umutları güçlendirirken aynı zamanda, yapay zekanın her anımızı dokunuşuyla değiştirdiği bir döneme tanıklık ettik.

Ancak, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerle yüreğimizle birlikte sarsılan topraklarımızda, doğanın gücünü hatırladık. Bu anlarda, insanlık olarak ne kadar küçük olduğumuzu fark ettik. Bir yanda enerji devrimleri ve bilimsel başarılarla aydınlanan geleceğimiz, diğer yanda ise doğanın çığlıklarıyla sarsılan duygusal bir gerçeklikle yüzleştik. Yeni başlangıçlar ve kayıplarla dolu bir yılın ardında, umut ve dayanışmanın gücünü keşfettik. Şimdi, yakın geçmişe bir yolculuk yaparak, o anları ziyaret edelim.

2023’te neler oldu?

Cumhuriyet 100 yaşına girdi!

6 Şubat saat 04.17.

TOGG satışları başladı.

Twitter, X oldu.

Tarihin en sıcak yazı yaşandı

Yenilenebilir enerji yatırımları hızla büyümeye devam ediyor.

Teknoloji devleri on binlerce çalışanı işten çıkardı.

Üretken yapay zekanın önlenemez yükselişi.

Yapay zeka, Papa’ya Balenciaga mont giydirdi.

Yapay zeka, insanları Trump’ın tutuklandığına inandırdı.

Kuantum bilgisayarlar giderek yaygınlaşıyor.

Elon Musk'ın beyin implant şirketi Neuralink insanları deneylere başladı.

Füzyon teknolojisinde çığır açan gelişmeler yaşandı.

CRISPR-Cas9 kullanılarak geliştirilmiş bir gen düzenleme tedavisi olan Casgevy onaylandı.

SpaceX, insanları Ay’a taşıyacak Starship roketini iki kez fırlattı.

Hindistan, Chandrayaan-3 ile Ay’ın güney kutbuna inen ilk ülke oldu.

NASA'nın Osiris-Rex aracı asteroit Bennu’dan aldığı örnekleri Dünya’ya getirdi.

GTA 6 resmen duyuruldu.

DH 2023: Deprem

Tam Boyutta Gör Keşke bu yıl bizim için çok daha iyi ve acısız geçseydi de demeden edemiyoruz. Zira bu yılın daha başlarındayken yaşadığımız deprem felaketi yıl boyunca taşıdığımız derin bir yara haline geldi. Kaybettiğimiz on binleri unutabilmek mümkün değilken unutmak da doğru değil. O yüzden DonanımHaber’de 2023 yılında en çok okuduğumuz haberlere geçmeden önce 6 Şubat depremlerini yılın bu soğuk son günlerinde tekrar anımsayalım.

DH 2023: En ilginç haberler

Tam Boyutta Gör Biraz da eğlenceli konulara değinelim. 2023 yılında birbirinden ilginç haberleri sizlere aktardık. Bunların bazıları komik, bazıları düşündürücü ve bazıları da korkutucu. Mesela İran’ın kuantum işlemcisinin kuantumla ilgili olmaması gibi… Öte yandan Antarktika’nın soğuk sularında 20 uzuvlu yeni bir canlı keşfedildi. Buzulları eritmesek mi? İşte yılın bazı ilginç haberleri:

DH 2023: En çok okunanlar

Tam Boyutta Gör Ethereum kurucusunun deprem bağışının geri iade edilmesi ve sismologların bir sonraki büyük depremin yerini tahmin etmesi öne çıkanlardan oldu. Trafik cezalarının yükseldiği bu yılda dördüncü trafik ışığıyla önceliğin insanların elinden alınacağını gördük. Bu arada İran'ın tanıttığı "kuantum" işlemcisi ise bilim kurgu filmlerine konu olacak gibi duruyor. Ve evet, bir de akıllı telefonların yerini alacağı söylenen Humane var… Bakacağız.

DH 2023: En çok beğenilenler

Tam Boyutta Gör 2023 yılında kullacılar tarafından en çok öne çıkarılan haber ise Ekşi Sözlük’ün kapatılması oldu. İkinci sırada IMEI ücretlerinin yüzde 230 zamlanması var. Ama çok beğenilmesi onaylandığı anlamına gelmesin. Türkiye için bir başka üzücü gelişme ise Steam’in dolara geçişi oldu. Dolar bu sefer de oyuncuları tam kalbinden vurdu diyebiliriz. Bu yoğun gelişmeler arasında, Cumhuriyetimizin 100. yılı bir kez daha kutlu olsun!

DH 2023: En çok yorum alanlar

Tam Boyutta Gör IMEI ücretlerine gelen yüzde 230’luk zam yurtdışından telefon almak isteyenlere soğuk bir duş aldırdı. Öte yandan Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz bu yıl karaya iletildi, geçtiğimiz aylarda da evlere geldi. Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye pazarına giriş yaparken okuyucularımız TOGG T10X’in fiyatı için çok sayıda yorumda bulundu.

DH Forum 2023: En çok beğenilenler

Tam Boyutta Gör Değerli Forum üyelerimizin içeriklerini ve yayınladıkları konuları da bu yıl En’ler listemize aldık. En çok beğenilen konu ise ülkemizdeki başıboş sokak köpekleriyle ilgili bir konu oldu. Umarız bu sorun en uygun şekilde 2024’te çözüme kavuşturulur. Ve 2023 yılında “Sigara halka açık her yerde yasaklanmalı” diye isyan eden kullanıcımız, seni çok iyi anlıyoruz.

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DH Forum 2023: En çok konuşulanlar

Tam Boyutta Gör Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da en çok futbolu konuştuk. Bu kadar çok konuşup ve üstünde bu kadar çok kafa yorduğumuz bir sporda nasıl bu kadar başarısız oluyoruz ilginç doğrusu. Ayrıca Forum’da yorum yükü anlamında Samsung ile Apple’ın rekabetini de bir kez daha görmüş oluyoruz.

DH Forum 2023: En ilgi çekenler

Tam Boyutta Gör Son olarak en çok ilgi çeken ve tıklanan Forum içerikleri bulunuyor. Zirvede yine futbol olması pek şaşırtıcı değil. İlginç bir şekilde Tesla Model Y kullananlar kulübünün burada ilk üçe girmesi dikkat çekici.

Bizden haberler

mobile.donanimhaber.com ve forum.donanimhaber.com birleşti: DH Forum'un mobil ve masaüstü sürümleri artık tek çatı altında forum.donanimhaber.com’da.

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DH Forum’daki sıcak fırsatlar bölümünü baştan sona yeniledik. Böylece kullanıcılarımız dip fiyatları kolaylıkla takip edebilirken, aynı zamanda ürün kartlarına eklediğimiz fiyat grafiği sayesinde de ürünlerin geçmişe yönelik fiyatını görüntüleyebiliyor.

2024’e girmeye hazır mısınız? Bu yıl, teknoloji dünyasında neler olduğunu, hangi ürünlerin çıktığını, hangi oyunların oynandığını sizlere aktarmaya çalıştık. Siz de bize destek verdiniz, yorumlarınızla, eleştirilerinizle, önerilerinizle bizi motive ettiniz. Sizler olmasaydınız, DonanımHaber olmazdı. Bu yüzden sizlere çok teşekkür ediyoruz. 🙏

Yeni yılın, sizlere ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk, başarı ve huzur getirmesini diliyoruz. Yeni yılda, teknolojiye olan tutkunuzu kaybetmeyin, yeni şeyler öğrenmeye devam edin, hayallerinizi gerçekleştirmek için çalışın. Yeni yılda, DonanımHaber olarak sizlere daha iyi bir hizmet sunmak için çabalayacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

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