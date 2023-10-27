İnternet tarihinin en büyük göçü: mobile & forum.donanimhaber.com birleşti!

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DonanımHaber Forum'un mobil ve masaüstü versiyonları artık tek çatı altında. Mobil ziyaretçiler için özel olarak tasarladığımız mobile.donanimhaber.com adresimizi, tasarımını koruyarak forum.donanimhaber.com ile birleştirdik. Böylece hem mobil hem de masaüstü ziyaretçilerimiz, tek bir adres üzerinden (forum.donanimhaber.com) DH Forum'u kullanabilecek.

Kullanıcı deneyimi ve arama motoru optimizasyonu için sağladığımız bu geçiş, internet tarihinin belki de en büyük göçü. Zira mobile.donanimhaber.com adresindeki 100 milyonu aşkın sayfamız forum.donanimhaber.com'a taşındı.

DH Hız Testi sayfamız yayında! 4 gün önce eklendi

Mobile.donanimhaber.com'a ne oldu?

Öncelikle bu geçişin iki önemli sebebi bulunuyor. Birincisi; tek bir adres üzerinden yayım yaparak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak ve kafa karışlığını azaltmak. İkincisi ise arama motorlarına daha iyi optimize olmak. Zira iki farklı adrese sahip olmamız, arama motoru botlarının web sitemize ayırdığı tarama bütçesini bir hayli yoruyor ve sinyallerin karışmasına sebep oluyordu.

Şimdiye dek arama motoru botlarının doğru sinyaller alabilmesi için teknik optimizasyonlarımızı sağlasak da arama sonuçlarında bazı karışıklıklar meydana gelebiliyordu. Kimi zaman masaüstü arama sonuçlarında DH Forum'un mobile.donanimhaber.com adresine ait sayfaların listelenmesi bunlardan biriydi.

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Peki neler yaptık?

Web sitemizin yapısal mimarisini çıkartarak işe koyulduk. Öyle ki sitemizin hem mobil hem de masaüstü sürümlerini en dip köşesine kadar taradık. Bunun için sunucu günlük dosyalarını, trafik verilerini ve çeşitli tarama araçlarını kullandık. Ardından yol haritamızı belirleyip alacağımız aksiyonları netleştirdik. Bunları 5 başlıkta şöyle özetleyebiliriz:

Sitemaplerimizdeki mobile.donanimhaber.com altındaki URL'leri temizledik.

Masaüstü sürümümüzden arama motoru botlarına sayfalarımızın mobil sürümünü belirten rel=alternate komutlarını kaldırdık.

Mobil ve masüastü sürümleri eşit olmayan sayfalarımızı eşitledik.

Sayfalarımızın mobil ve masaüstü sürümlerinde, HTML kodlarımızda yer alan tüm mobile.donanimhaber.com domainine ait linkleri forum.donanimhaber.com olacak şekilde değiştirdik.

mobile.donanimhaber.com adresindeki 100 milyonu aşkın sayfamızı, forum.donanimhaber.com'daki URL'lerine yönlendirdik.

Tüm bu süreci, yazılım ekibimizle birlikte titizlikle yürüterek sorunsuz bir geçiş olmasını sağladık. Böylece DH Forum'u tek bir domain altından dinamik tasarıma (dynamic serving) kavuşturduk.

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İnternet tarihinin en büyük göçü gerçekleşti!