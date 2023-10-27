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    İnternet tarihinin en büyük göçü: mobile & forum.donanimhaber.com birleşti!

    Forum.donanimhaber.com ve mobile.donanimhaber.com adreslerini birleştirerek, DH Forum'un mobil ve masaüstü sürümlerini tek çatı altında topladık.                    

    İnternet tarihinin en büyük göçü gerçekleşti! Tam Boyutta Gör

    DonanımHaber Forum'un mobil ve masaüstü versiyonları artık tek çatı altında. Mobil ziyaretçiler için özel olarak tasarladığımız mobile.donanimhaber.com adresimizi, tasarımını koruyarak forum.donanimhaber.com ile birleştirdik. Böylece hem mobil hem de masaüstü ziyaretçilerimiz, tek bir adres üzerinden (forum.donanimhaber.com) DH Forum'u kullanabilecek.

    Kullanıcı deneyimi ve arama motoru optimizasyonu için sağladığımız bu geçiş, internet tarihinin belki de en büyük göçü. Zira mobile.donanimhaber.com adresindeki 100 milyonu aşkın sayfamız forum.donanimhaber.com'a taşındı.

    Mobile.donanimhaber.com'a ne oldu?

    Öncelikle bu geçişin iki önemli sebebi bulunuyor. Birincisi; tek bir adres üzerinden yayım yaparak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak ve kafa karışlığını azaltmak. İkincisi ise arama motorlarına daha iyi optimize olmak. Zira iki farklı adrese sahip olmamız, arama motoru botlarının web sitemize ayırdığı tarama bütçesini bir hayli yoruyor ve sinyallerin karışmasına sebep oluyordu.

    Şimdiye dek arama motoru botlarının doğru sinyaller alabilmesi için teknik optimizasyonlarımızı sağlasak da arama sonuçlarında bazı karışıklıklar meydana gelebiliyordu. Kimi zaman masaüstü arama sonuçlarında DH Forum'un mobile.donanimhaber.com adresine ait sayfaların listelenmesi bunlardan biriydi.

    İnternet tarihinin en büyük göçü gerçekleşti! Tam Boyutta Gör

    Peki neler yaptık?

    Web sitemizin yapısal mimarisini çıkartarak işe koyulduk. Öyle ki sitemizin hem mobil hem de masaüstü sürümlerini en dip köşesine kadar taradık. Bunun için sunucu günlük dosyalarını, trafik verilerini ve çeşitli tarama araçlarını kullandık. Ardından yol haritamızı belirleyip alacağımız aksiyonları netleştirdik. Bunları 5 başlıkta şöyle özetleyebiliriz:

    • Sitemaplerimizdeki mobile.donanimhaber.com altındaki URL'leri temizledik.
    • Masaüstü sürümümüzden arama motoru botlarına sayfalarımızın mobil sürümünü belirten rel=alternate komutlarını kaldırdık.
    • Mobil ve masüastü sürümleri eşit olmayan sayfalarımızı eşitledik.
    • Sayfalarımızın mobil ve masaüstü sürümlerinde, HTML kodlarımızda yer alan tüm mobile.donanimhaber.com domainine ait linkleri forum.donanimhaber.com olacak şekilde değiştirdik. 
    • mobile.donanimhaber.com adresindeki 100 milyonu aşkın sayfamızı, forum.donanimhaber.com'daki URL'lerine yönlendirdik. 

    Tüm bu süreci, yazılım ekibimizle birlikte titizlikle yürüterek sorunsuz bir geçiş olmasını sağladık. Böylece DH Forum'u tek bir domain altından dinamik tasarıma (dynamic serving) kavuşturduk.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    998 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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