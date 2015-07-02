Dosya yönetimi konusunda Mac tarafına yeni alternatif: Caravelle

Nuno Brum tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan en yeni uygulamalardan Caravelle, platforma dosya yönetimi konusunda yeni bir alternatif getiriyor.

Beyaz ağırlıklı çift pencereli bir çalışma arayüzü bulunan Caravelle, bu sayede iki nokta arasında veri aktarımını kolaylaştırıyor ve Windows tarafında yer alan AR, Midnight Commander, Total Commander ve Free Commander gibi yazılımlardan aldığı ilham ile gelişmiş bir çözüm oluşturuyor. İleri / Geri al operasyonlarını hızlı bir şeklide yerine getiren uygulama, dosyalara filtreleme yapabiliyor ve birden fazla gerekesiz kopyası bulunan dosyaları algılayabiliyor.

Ücretsiz olarak kullanıma sunulan Caravelle uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/caravelle/id979060967?mt=12&app=itunes&ign-mpt=uo%3D4