Dreambook PhonePad M7: Telefon görüşmesine olanak tanıyan 7-inç tablet

Avustralya merkezli tablet bilgisayar üreticisi Pioneer Computers, tablet bilgisayarlarına yeni bir model daha ekledi. DreamBook PhonePad M7 olarak isimlendirilen tablet bilgisayar, Samsung'un GalaxyTab modeline rakip olarak gösteriliyor zira sahip olduğu teknik özelliklerin yanı sıra aynı Galaxy Tab gibi telefon görüşmesine de olanak tanıyor.

7-inç boyutunda vbe 800 x 600 piksel çözünürlüğünde kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Qualcomm'un 1GHz hızında çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. 512MB RAM ve 512MB ROM ile gelen tablet bilgisayar, Google'ın Android 2.2 işletim sistemini kullanıyor ve GSM/GPRS/EDGE/HSDPA/WCDMA ağlarına destek sunuyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooh 2.1, GPS, G-Sensörü, 5MP kamera arka, 1.3MP ön kamera, stereo hoparlörlere ve mini USB konnektörlerine yer verilen DreamBook PhonePad M7'nin bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenirken fiyatının 420 dolar civarında olacağı açıklandı.