Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dropbox istemcisi Boxie, artık ücretsiz

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
479
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dropbox istemcisi Boxie, artık ücretsiz
Tam Boyutta Gör

App Store'daki Dropbox istemcilerinden olan Boxie, bugünden itibaren artık ücretsiz; ayrıca uygulama içi satın alma seçenekleriyle daha güçlü.

Normal satış fiyatı 5,49 TL olan Boxie, artık ücretsiz olarak App Store üzerinden indirilebilecek. Boxie'den daha üretken olmasını bekleyen kullanıcılar ise uygulama içi satış seçeneğiyle sunulan Power Paket ile uygulamayı Pro haline getirip daha zenginleştirebilecekler. Hali hazırda Boxie kullanan, yani daha önceden uygulamayı ücretli olan kullanıcılar ise direkt olarak Boxie Pro'yu kullanmaya başlayacaklar.

Birçok iyileştirme ve hata gidermesiyle güncellenen Boxie'nin App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Boxie - Prettify your Dropbox - Tapwings
Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "ps4.inceleme.1080P.Bluray.rip.KillaNiga.torrent" video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim