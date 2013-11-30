Dropbox istemcisi Boxie, artık ücretsiz

App Store'daki Dropbox istemcilerinden olan Boxie, bugünden itibaren artık ücretsiz; ayrıca uygulama içi satın alma seçenekleriyle daha güçlü.

Normal satış fiyatı 5,49 TL olan Boxie, artık ücretsiz olarak App Store üzerinden indirilebilecek. Boxie'den daha üretken olmasını bekleyen kullanıcılar ise uygulama içi satış seçeneğiyle sunulan Power Paket ile uygulamayı Pro haline getirip daha zenginleştirebilecekler. Hali hazırda Boxie kullanan, yani daha önceden uygulamayı ücretli olan kullanıcılar ise direkt olarak Boxie Pro'yu kullanmaya başlayacaklar.

Birçok iyileştirme ve hata gidermesiyle güncellenen Boxie'nin App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: