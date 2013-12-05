Dropbox istemcisi Boxie’de eski kullanıcıların karşılaştıkları sorun çözüldü

Kısa bir süre önce ücretsiz bir uygulama halini alan App Store’un sevilen Dropbox istemcilerinden Boxie güncellendi.

Yayınlanan yeni güncelleme, eski kullanıcıların uygulama içi satış seçeneği olan PowerPack’i yüklerken karşılaştıkları sorunu gideriyor ve kullanıcıların PowerPack’i ücretsiz olarak kurabilmelerini sağlıyor.

Uzun bir süre 5,49 TL'den satılan App Store'daki Dropbox istemcilerinden Boxie, kısa bir süre önce ücretsiz ancak PowerPack isimli uygulama içi satış seçeneği ile daha yetenekli bir uygulama olmuştu. Bu değişimden eski kullanıcıların etkilenmemesi adına, uygulamanın geliştiricisi Topwings, Boxie'yi satın alan eski kullanıcılara PowerPack'i hediye olarak vereceklerini açıklamıştı.

Boxie'nin App Store'Daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: