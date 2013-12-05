Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dropbox istemcisi Boxie’de eski kullanıcıların karşılaştıkları sorun çözüldü

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
298
1
2
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dropbox istemcisi Boxie’de eski kullanıcıların karşılaştıkları sorun çözüldü
Tam Boyutta Gör

Kısa bir süre önce ücretsiz bir uygulama halini alan App Store’un sevilen Dropbox istemcilerinden Boxie güncellendi.

Yayınlanan yeni güncelleme, eski kullanıcıların uygulama içi satış seçeneği olan PowerPack’i yüklerken karşılaştıkları sorunu gideriyor ve kullanıcıların PowerPack’i ücretsiz olarak kurabilmelerini sağlıyor.

Uzun bir süre 5,49 TL'den satılan App Store'daki Dropbox istemcilerinden Boxie, kısa bir süre önce ücretsiz ancak PowerPack isimli uygulama içi satış seçeneği ile daha yetenekli bir uygulama olmuştu. Bu değişimden eski kullanıcıların etkilenmemesi adına, uygulamanın geliştiricisi Topwings, Boxie'yi satın alan eski kullanıcılara PowerPack'i hediye olarak vereceklerini açıklamıştı.

Boxie'nin App Store'Daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Boxie - Prettify your Dropbox - Tapwings
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
@memoseler
Ben habere Uygulamahaber üzerinden ulaşıyorum.Haber zaten uygulamahaber bölümünde yer alıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 5 yıl
Donanım haber...........
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim