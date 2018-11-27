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Dubai polisi, dünyanın en gelişmiş polis araçlarından birini filosuna ekledi

Devasa bir SUV modeli üzerine inşa edilen Giath, yapay zeka destekli güvenlik sistemleri ve özel iletişim ağı sayesinde dünyanın en gelişmiş polis aracı olmaya aday.
5 ay
9,8b
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39
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dubai polisi, dünyanın en gelişmiş polis araçlarından birini filosuna ekledi
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Dubai polisi, kullandığı araçlar sayesinde dünya çapında bir şöhrete kavuşmuş durumda. Öyle ki polis teşkilatının garajında neredeyse herkesin rüyalarını süsleyen egzotik otomobiller bulunuyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda dünyanın ilk uçan motosikletini denediklerini de siz değerli okurlarımızla paylaşmıştık.

Polis departmanı şimdi de filosuna eklediği bir başka araçla karşımızda. Giath adı verilen bu devasa devriye aracı, yüz tanıma gibi pek çok özellikten oluşan yapay zeka sistemleriyle donatılmış durumda. Emniyet teşkilatı bu özelliklerden yola çıkarak Giath’ı “dünyanın en gelişmiş polis araçlarından bir tanesi” olarak nitelendiriyor.

Giath SUV’un şehir güvenliğini sağlamak için yeni teknolojilerle donatıldığı söyleniyor. Örneğin, Dubai polisinin aranan listesindeki kişileri veya araçları anında tanıyabiliyor. Ayrıca, doğrudan komuta merkezine bağlı olan özel iletişim sistemi sayesinde ekipler arasındaki iletişimin kesintisiz sürmesini sağlıyor. Tüm bu işlemler ve çok daha fazlası aracın konsolundaki büyük ekranlar aracılığıyla gerçekleşiyor.

W Motors tarafından yapıldı 

Giath hakkında çok fazla bilgi yok. Fakat bu 4x4 devriye aracının Lykan Hypersport’un da arkasındaki isim olan W Motors tarafından yapıldığı biliniyor. Ayrıca Abu Dabi merkezli bir teknoloji şirketi olan Safe City Group’un da araçtaki yerleşik sistemler konusunda destek verdiği söyleniyor.

Giath SUV’un karşılıklı açılan kapıları diğer polis araçlarında görmediğimiz bir başka özellik olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik aracın gövdesindeki yoğun modifikasyon dolayısıyla baz alınan aracı tahmin etmek zorlaşıyor. Fakat kabindeki bazı detaylar, bagaj kısmının uzunluğu ve gövde yapısının geneli göz önüne alındığında donör aracın Chevrolet Tahoe olduğu düşünülüyor.


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Bay Robot 5 ay en beğenilen kraix
Dubai de bulundum. Dubai de yaz kış farketmez evet kendin de söylüyorsun mevsimi belli. Kurak...
Çocuğun olmadığı o kadar belli ki kalem defteri kendin al kitaplar ücretsiz demenden. Edirneden şırnağa kadar gezdim devletin verdiği kitaplarla ders işleyen öğretmen sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bu sene bir anasınıfı sadece 850 liralık malzeme istedi. Almazsan yada vermezsen çocuğun mahrum kalır bizlik bir şey yok devlet vermiyor diyor...
Basında en çok kısıt bizim ülkemizde biraz araştırma yap sallamasyon konuşma.
Bu ülkede 90-95 yıl önce atılan temelleri 16 yıldır yıkıyorlar at gözlüklerini çıkarmanı tavsiye ederim...
Ha bu arada suriyelilerin biraz üstünde yaşamayı normal bulan bir zihin yapısındasın işte istanbulda 1600 liraya tek başına çalışıp kalıp geçinebileceğin bir ev var mı sence?..
Dubai de bulundum. Dubai de yaz kış farketmez evet kendin de söylüyorsun mevsimi belli. Kurak...Çocuğun olmadığı o kadar belli ki kalem defteri kendin al k...
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1 Yanıt Yanıtla +46
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V2 5 ay
2 milyon nüfusu olan bir ülke. Petrol parası bol. Kendi ürettiği bir şey yok. Hazır parayı bastırıp başkalarının ürettiği teknoloji ile yaptıkları artislikler gram umrumda değil.
2 milyon nüfusu olan bir ülke. Petrol parası bol. Kendi ürettiği bir şey yok. Hazır parayı bastırıp başkalarının ürettiği teknoloji ile yaptıkları artislikler ...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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Moueson 5 ay
Bir gün o petrol bitecek o zaman görecegim ben onları!
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skyrime2828 5 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yuz tanima?
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El Prezidente 5 ay skyrime2828
göz tanıma
ben adamı gözünden tanırım hayırdır sen.
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Pink Floyd 5 ay
Petrol ile ayakta kaldığını zannedenler adamlar çölün ortasında dünyanın göz bebeği bir turizm merkezi inşaat ettiler. Petrolleri bitse turizm ile ekonomilerini devam ettirebilirler.
Geçen sene gittim, tatil yaptım ve çoğu yerini dolaştım. Araplara kötü söylemler söylüyoruz ama emin olun bizden daha çok yatırım odaklılar, gerçek bu.
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sefa1451 5 ay Pink Floyd
Bence hayat şartlarını aynen devam ettiremezler petrol bitince refah seviyeleri düşer
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bluedevil866 5 ay Pink Floyd
arapar degil ...
genelde ingilizler bunlarin paralarini yonetiyor. korfez sermayesi , londra liverpool street uzerinden yonetiliyor mesela.
nereya nasil yatirim yapacaklarini ingiliz efendileri soyluyorlar. 120 yildir yaptiklari gibi.
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V4LKyR 5 ay
Boş beleş bir ülke, proje üzerine İngilizler tarafından öne çıkarılmış bir ülke olduğunu düşünüyorum.
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mladenbmv 5 ay
Arap degilmi sadece hava atmak için para harcıyorlar.hristiyanlarda olsa o para marş a koloni kurarlar bizimkiler sağolsun parayı boşa atmayı seviyorlar.
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El Prezidente 5 ay mladenbmv
islam tam bir gösteriş dini ya.
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Portraitclub 5 ay
Bunların olayı görgüsüzlük ve reklam üzerine dayalı. Sanki dersin ülkelerinde suç örgütü ve şiddet dolu da bunlara yetişmekte güçlük çekiyorlar çok ihtiyaçı var.
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lymph 5 ay
Şuanki araplar tam sağılacak inek, bi biz sağamadık.
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Rindaman 5 ay
Sesle komuta edilmiyor, o kadar fonksiyonu elle açıp kapamak amelelik..
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Q6600 5 ay
pirlo reyiz aranıyormuş!
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redbul_540 5 ay

30 yıl sonra açlıktan bitlerine yiyecekler.Ben yerlerinde olsam parayı bol keseden savurmazdım.
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Rouvax 5 ay
Kullanamazlar
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