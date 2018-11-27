Dubai polisi, dünyanın en gelişmiş polis araçlarından birini filosuna ekledi

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Dubai polisi, kullandığı araçlar sayesinde dünya çapında bir şöhrete kavuşmuş durumda. Öyle ki polis teşkilatının garajında neredeyse herkesin rüyalarını süsleyen egzotik otomobiller bulunuyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda dünyanın ilk uçan motosikletini denediklerini de siz değerli okurlarımızla paylaşmıştık.

Polis departmanı şimdi de filosuna eklediği bir başka araçla karşımızda. Giath adı verilen bu devasa devriye aracı, yüz tanıma gibi pek çok özellikten oluşan yapay zeka sistemleriyle donatılmış durumda. Emniyet teşkilatı bu özelliklerden yola çıkarak Giath’ı “dünyanın en gelişmiş polis araçlarından bir tanesi” olarak nitelendiriyor.

Giath SUV’un şehir güvenliğini sağlamak için yeni teknolojilerle donatıldığı söyleniyor. Örneğin, Dubai polisinin aranan listesindeki kişileri veya araçları anında tanıyabiliyor. Ayrıca, doğrudan komuta merkezine bağlı olan özel iletişim sistemi sayesinde ekipler arasındaki iletişimin kesintisiz sürmesini sağlıyor. Tüm bu işlemler ve çok daha fazlası aracın konsolundaki büyük ekranlar aracılığıyla gerçekleşiyor.

W Motors tarafından yapıldı

Giath hakkında çok fazla bilgi yok. Fakat bu 4x4 devriye aracının Lykan Hypersport’un da arkasındaki isim olan W Motors tarafından yapıldığı biliniyor. Ayrıca Abu Dabi merkezli bir teknoloji şirketi olan Safe City Group’un da araçtaki yerleşik sistemler konusunda destek verdiği söyleniyor.

Giath SUV’un karşılıklı açılan kapıları diğer polis araçlarında görmediğimiz bir başka özellik olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik aracın gövdesindeki yoğun modifikasyon dolayısıyla baz alınan aracı tahmin etmek zorlaşıyor. Fakat kabindeki bazı detaylar, bagaj kısmının uzunluğu ve gövde yapısının geneli göz önüne alındığında donör aracın Chevrolet Tahoe olduğu düşünülüyor.