Volkswagen ID.3 Neo tanıtıldı: Fiziksel tuşlara dönüş, 630 km menzil

Volkswagen, elektrikli kompakt hatchback modelinin kapsamlı şekilde güncellenmiş yeni versiyonunu tanıttı. Yeni ID.3 Neo, ilerleyen dönemde gelmesi beklenen elektrikli Volkswagen ID. Golf öncesinde markanın ürün gamını güçlü tutmayı hedefliyor.
Volkswagen ID.3 Neo, daha sade bir tasarım, fiziksel kontrol düğmelerine dönüş ve üst versiyonlarda artırılmış güç ile menzil gibi önemli iyileştirmelerle geliyor.
Yeni ID.3 Neo, özellikleriyle neler sunuyor?
Dış tasarımda en dikkat çekici değişiklik, hafifçe revize edilen farları birbirine bağlayan daha kalın LED ışık şeridi oldu. Siyah detaylarla desteklenen bu yapı, daha aşağı konumlandırılmış Volkswagen logosuyla tamamlanıyor. Ön tamponda ise daha keskin hava girişleri yer alıyor.
Daha alçak ve dinamik bir görüntü
İç mekânda ise Volkswagen, kullanıcı eleştirilerini dikkate alarak dokunmatik ayarları kaldırıp fiziksel düğmelere geri dönüş yapmış. Bu düğmeler hem yeni iki kollu direksiyon üzerinde hem de orta konsolda yer alıyor. Gösterge paneli daha sade çizgilerle yeniden tasarlanırken, kullanılan malzeme kalitesi de iyileştirilmiş. Orta konsol ise daha geniş ve daha yüksek konumlandırılmış.
Farklı güç ve batarya seçenekleri
ID.3 Neo, Avrupa’da üç farklı güç ve batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş seviyesi model, 50 kWsa batarya ile 125 kW (168 hp) motoru kombine ederken, orta seviye versiyon 58 kWsa batarya ve 140 kW'lık (188 hp) motorla geliyor.
Şarj altyapısında da iyileştirmeler yapılmış. Giriş ve orta seviyede 105 kW hızlı şarj desteği sunulurken, üst versiyonda bu değer 183 kW’a kadar çıkıyor. Ayrıca araç, harici cihazlara enerji sağlayabilen Vehicle-to-Load (V2L) özelliğine de sahip.
ID.3 Neo’nun ön siparişleri 16 Nisan itibarıyla Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarlarında başlayacak. Fiyatlar henüz açıklanmazken, donanım seviyeleri Trend, Life ve Style olarak sadeleştirilmiş durumda.
