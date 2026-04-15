Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen ID.3 Neo tanıtıldı: Fiziksel tuşlara dönüş, 630 km menzil

    Volkswagen ID.3 Neo; yenilenen tasarımı, fiziksel tuşlara dönüşü ve 630 km’ye ulaşan menziliyle sahneye çıktı. Model, artan Çin rekabetine karşı önemli bir güncelleme sunuyor.

    Volkswagen, elektrikli kompakt hatchback modelinin kapsamlı şekilde güncellenmiş yeni versiyonunu tanıttı. Yeni ID.3 Neo, ilerleyen dönemde gelmesi beklenen elektrikli Volkswagen ID. Golf öncesinde markanın ürün gamını güçlü tutmayı hedefliyor.

    Volkswagen ID.3 Neo, daha sade bir tasarım, fiziksel kontrol düğmelerine dönüş ve üst versiyonlarda artırılmış güç ile menzil gibi önemli iyileştirmelerle geliyor. 

    Yeni ID.3 Neo, özellikleriyle neler sunuyor?

    Bomba yenilikler! Volkswagen ID.3 Neo tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Kompakt elektrikli model, ilk olarak 2019’da tanıtılmış ve 2023’te hafif bir makyajdan geçmişti. ID.3 Neo da tamamen yeni bir nesil olmasa da Çin’den gelen model yağmuruna karşı rekabetçiliği korumak amacıyla kapsamlı bir güncelleme niteliği taşıyor.

    Dış tasarımda en dikkat çekici değişiklik, hafifçe revize edilen farları birbirine bağlayan daha kalın LED ışık şeridi oldu. Siyah detaylarla desteklenen bu yapı, daha aşağı konumlandırılmış Volkswagen logosuyla tamamlanıyor. Ön tamponda ise daha keskin hava girişleri yer alıyor.

    Daha alçak ve dinamik bir görüntü

    Bomba yenilikler! Volkswagen ID.3 Neo tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Gövdenin geri kalanı büyük ölçüde korunurken; A sütunları, tavan, arka spoyler ve bagaj kapağı artık parlak siyah yerine gövde rengiyle sunuluyor. Şirkete göre bu değişiklikler, ID.3 Neo’nun daha uzun, daha alçak ve daha dinamik görünmesini sağlıyor. Genel tasarım güncellemeleri çok radikal olmasa da modeli yaklaşmakta olan Volkswagen ID. Polo ile daha uyumlu bir çizgiye taşıyor.

    İç mekânda ise Volkswagen, kullanıcı eleştirilerini dikkate alarak dokunmatik ayarları kaldırıp fiziksel düğmelere geri dönüş yapmış. Bu düğmeler hem yeni iki kollu direksiyon üzerinde hem de orta konsolda yer alıyor. Gösterge paneli daha sade çizgilerle yeniden tasarlanırken, kullanılan malzeme kalitesi de iyileştirilmiş. Orta konsol ise daha geniş ve daha yüksek konumlandırılmış.

    Bomba yenilikler! Volkswagen ID.3 Neo tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Kokpitin merkezinde artık daha büyük bir dijital ekran yer alıyor. 10.25 inçlik gösterge paneli ve 12.9 inçlik bilgi-eğlence ekranı, yenilenen grafikler ve daha basit menü yapısıyla dikkat çekiyor. Opsiyonel donanımlar arasında ise artırılmış gerçeklik destekli head-up display, panoramik cam tavan, masaj ve hafıza fonksiyonlu ön koltuklar ile Harman Kardon ses sistemi bulunuyor.

    Farklı güç ve batarya seçenekleri

    ID.3 Neo, Avrupa’da üç farklı güç ve batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş seviyesi model, 50 kWsa batarya ile 125 kW (168 hp) motoru kombine ederken, orta seviye versiyon 58 kWsa batarya ve 140 kW'lık (188 hp) motorla geliyor.

    Bomba yenilikler! Volkswagen ID.3 Neo tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Serinin en üstünde yer alan versiyon ise 79 kWsa batarya ile 170 kW (228 hp) güç üreten elektrik motorunu bir araya getiriyor. Bu model, WLTP ölçümüne göre 630 km’ye kadar menzil sunuyor. Bu değer, modelin en güçlü satış noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

    Şarj altyapısında da iyileştirmeler yapılmış. Giriş ve orta seviyede 105 kW hızlı şarj desteği sunulurken, üst versiyonda bu değer 183 kW’a kadar çıkıyor. Ayrıca araç, harici cihazlara enerji sağlayabilen Vehicle-to-Load (V2L) özelliğine de sahip.

    ID.3 Neo’nun ön siparişleri 16 Nisan itibarıyla Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarlarında başlayacak. Fiyatlar henüz açıklanmazken, donanım seviyeleri Trend, Life ve Style olarak sadeleştirilmiş durumda.

    galeri=9180]

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    U
    ufuk85 4 saat önce

    Temiz enerji dediği Nük.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum