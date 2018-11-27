2019 Bentley Continental GT Convertible tanıtıldı

Bentley, 2017 yılında yenilenen Continental GT’nin üstü açık modelini tanıttı. Tasarımını coupe modelden alan Bentley Continental GT Convertible, yenilenmiş ama aynı zamanda geleneksel tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Ön tarafa bakıldığında önceki modele kıyasla alçalmış burnu ve zarif detaylarla süslenmiş farları gözleri üstüne çeken ilk detaylar. Arka tarafa bakıldığında ise coupe modelin açılıp kapanabilen spoilerinin yerini zarifçe verilmiş bir kıvrımın aldığı göze çarpıyor.

Aracın can alıcı noktası olan tavan 19 saniyede açılıp kapanabiliyor. Ayrıca bu işlemi de 50 km/s hıza kadar gerçekleştirebiliyor. Daha iyi izole edilmiş tavan sayesinde önceki modele kıyasla 3 desibel daha sessiz sürüş sunuluyor. Tüm bunlara karşın tavanın açılıp kapanıyor olması coupe modelin 358 litrelik bagaj hacmini 235 litreye düşürmüş. İç tarafa geçildiğinde ise aracın yolcuların boyun kısmına sıcak hava üflemesi ve kol dayamalarının ısıtmalı olması dışında coupe modelden bir farkı bulunmuyor.



Teknik detaylar

Araç teknik olarak incelendiğinde ise 626 beygir ve 900 Nm tork üreten 6.0 litrelik W12 motoru dikkat çeken ilk detay. Çift kavrama şanzıman ve Aktif AWD sistemi ile yola aktarılan bu güç aracın 0-100’ünü 3.7 saniyede tamamlamasını ve 333 km/s hıza kadar çıkabilmesini sağlıyor. Ayrıca motor seçenekleri arasına ilerleyen zamanlarda bir de V8 eklenecek. Bentley Dynamıc Ride sistemi ile gelen yenilenmiş viraj denge-kontrol sistemi ve havalı süspansiyon araca eklenenlerden.

Gelecek baharda satışa sunulacak Bentley Continental GT Convertible’ın fiyatı £175,100.

https://www.autoexpress.co.uk/bentley/continental-gt/101805/new-2019-bentley-continental-gt-convertible-specs-prices-and-pics