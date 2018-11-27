2019 Bentley Continental GT Convertible tanıtıldı

Bentley, 2017 yılında yenilenen Continental GT’nin üstü açık modelini tanıttı. Tasarımını coupe modelden alan Bentley Continental GT Convertible, yenilenmiş ama aynı zamanda geleneksel tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Ön tarafa bakıldığında önceki modele kıyasla alçalmış burnu ve zarif detaylarla süslenmiş farları gözleri üstüne çeken ilk detaylar. Arka tarafa bakıldığında ise coupe modelin açılıp kapanabilen spoilerinin yerini zarifçe verilmiş bir kıvrımın aldığı göze çarpıyor.
Teknik detaylar
Araç teknik olarak incelendiğinde ise 626 beygir ve 900 Nm tork üreten 6.0 litrelik W12 motoru dikkat çeken ilk detay. Çift kavrama şanzıman ve Aktif AWD sistemi ile yola aktarılan bu güç aracın 0-100’ünü 3.7 saniyede tamamlamasını ve 333 km/s hıza kadar çıkabilmesini sağlıyor. Ayrıca motor seçenekleri arasına ilerleyen zamanlarda bir de V8 eklenecek. Bentley Dynamıc Ride sistemi ile gelen yenilenmiş viraj denge-kontrol sistemi ve havalı süspansiyon araca eklenenlerden.
Gelecek baharda satışa sunulacak Bentley Continental GT Convertible’ın fiyatı £175,100.
https://www.autoexpress.co.uk/bentley/continental-gt/101805/new-2019-bentley-continental-gt-convertible-specs-prices-and-pics Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bentley ,s cabrionun icinden gecer kandirma kendini bunu sende biliyorsun