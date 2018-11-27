Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

2019 Bentley Continental GT Convertible tanıtıldı

En son 2017 yılında yenilenen Bentley Continental GT'nin üstü açılır versiyonu tanıtıldı. Los Angeles Araba Fuarı'nda da sergilenecek araç 2019'un bahar aylarında satışa sunulacak.
5 ay
3,4b
1
23
Otomobil Teknolojileri
Yiğit Erdinç
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bentley, 2017 yılında yenilenen Continental GT’nin üstü açık modelini tanıttı. Tasarımını coupe modelden alan Bentley Continental GT Convertible, yenilenmiş ama aynı zamanda geleneksel tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Ön tarafa bakıldığında önceki modele kıyasla alçalmış burnu ve zarif detaylarla süslenmiş farları gözleri üstüne çeken ilk detaylar. Arka tarafa bakıldığında ise coupe modelin açılıp kapanabilen spoilerinin yerini zarifçe verilmiş bir kıvrımın aldığı göze çarpıyor.

 
 Aracın can alıcı noktası olan tavan 19 saniyede açılıp kapanabiliyor. Ayrıca bu işlemi de 50 km/s hıza kadar gerçekleştirebiliyor. Daha iyi izole edilmiş tavan sayesinde önceki modele kıyasla 3 desibel daha sessiz sürüş sunuluyor. Tüm bunlara karşın tavanın açılıp kapanıyor olması coupe modelin 358 litrelik bagaj hacmini 235 litreye düşürmüş. İç tarafa geçildiğinde ise aracın yolcuların boyun kısmına sıcak hava üflemesi ve kol dayamalarının ısıtmalı olması dışında coupe modelden bir farkı bulunmuyor.

 
Teknik detaylar

Araç teknik olarak incelendiğinde ise 626 beygir ve 900 Nm tork üreten 6.0 litrelik W12 motoru dikkat çeken ilk detay. Çift kavrama şanzıman ve Aktif AWD sistemi ile yola aktarılan bu güç aracın 0-100’ünü 3.7 saniyede tamamlamasını ve 333 km/s hıza kadar çıkabilmesini sağlıyor. Ayrıca motor seçenekleri arasına ilerleyen zamanlarda bir de V8 eklenecek. Bentley Dynamıc Ride sistemi ile gelen yenilenmiş viraj denge-kontrol sistemi ve havalı süspansiyon araca eklenenlerden.

Gelecek baharda satışa sunulacak Bentley Continental GT Convertible’ın fiyatı £175,100.


https://www.autoexpress.co.uk/bentley/continental-gt/101805/new-2019-bentley-continental-gt-convertible-specs-prices-and-pics Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
doctor I 5 ay en beğenilen haberelectro
Sokaktaki 10 insanin 9u bu iki arabayi ayni arabanin farkli rengi sanar. Gel gör ki biri c cabrio digeri s cabrio

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sokaktaki 10 insanin 9u bu iki arabayi ayni arabanin farkli rengi sanar. Gel gör ki biri c cabrio digeri s cabrio
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ladomfc61 5 ay
Ulan dusunsenize 175.000 tl ye tr de buna biniosunuz disarda sade bunlardan goruruz dustuumuz durumda ise kıçı kırık pasat superb 170-200 bin tl arasi
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor I 5 ay haberelectro
C180 cabrionun az hormonlusu olan s cabrio mu

Bentley ,s cabrionun icinden gecer kandirma kendini bunu sende biliyorsun
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Flappe 5 ay
Bu markaya,bu kaliteye branda tavan yakışmıyor.İsterse 9 saniyede açılsın,bildiğin branda
VW EOS veya Megane coupe gibi tavan olaydı iyiydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre.isikgoz 5 ay
😳
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BoşnakAğa 5 ay
Türkiyede bu tarz olmuyor malesef. Hem koltuk vs zarar veren çok sırf gıcıklığına hem de bırakıp geliyorsunuz koltukta 3 tane sokak kedisi ya uyuyor ya tırnaklarını biliyor koltuk derisinde


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 5 ay
ısıtmalı kol dayama coupede yokmuş hhahahahahha. Ense havalandırmayı da ilk çıkaran mercedes zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 ay
175.000 Sterlin'i bana verin.
Ben sizin boynunuza sıcak hava üflerim.

Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Draqonn 5 ay
Şu araç tasarım olarak S Coupe yi cebinden çıkarır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiat S.p.A. 5 ay Draqonn
Yaw he he
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 5 ay
şu ablamı hanımmıydı neydi birisi onu koyabilirmi lütfen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 5 ay
DH artık çekilişle bir tane hediye artık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ladomfc61 5 ay
Ulan dusunsenize 175.000 tl ye tr de buna biniosunuz disarda sade bunlardan goruruz dustuumuz durumda ise kıçı kırık pasat superb 170-200 bin tl arasi
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3382 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, Bentley ve
4 etiket daha benzinli motor Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yiğit Erdinç
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Rusya, yasaklı web sitelerini arama sonuçlarından kaldırmayan Google'a dava açtı 5 ay Xiaomi Mi 8 SE Geekbench’te Android Q ile görüntülendi 5 ay Audi e-tron GT Concept, fuar öncesi ilk resmi görselleriyle karşınızda 5 ay Kimlik avı sitelerinin yarısı insanları güvenlik kilidi ile kandırıyor 5 ay Sony PlayStation 5'in prototipine ait fotoğraflar ortaya çıktı iddiası [Güncellendi] 5 ay General Motors işçilerinin yüzde 15'ini çıkararak yeniden yapılanmaya gidiyor 5 ay Dubai polisi, dünyanın en gelişmiş polis araçlarından birini filosuna ekledi 5 ay Exynos 9820 işlemcili Samsung Galaxy S10'un AnTuTu puanı ortaya çıktı 5 ay Araç içi 5G testlerinde 27Gbps sınırına ulaşıldı 5 ay Çin’de üretilen Apple ürünlerine Trump vergisi geliyor 5 ay Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası 5 ay InSight güneş panellerini açtı: İşte Mars'tan gönderdiği fotoğraf 5 ay Apple kadınlara yönelik girişimcilik kampı başlatıyor 5 ay EVO'nun uygun fiyatlısı QVO "Samsung 860 QVO 2TB incelemesi" 5 ay Google AdSense ödemeleri gecikti 5 ay Giyilebilir teknolojiler pazarı büyüyor 5 ay Nokia ve Çinli OPPO arasında patent lisans anlaşması imzalandı 5 ay Uçakların güvenliğini sağlamak için ilk küresel drone standartları açıklandı 5 ay vLog: Saç ektirdim | Bütün detaylarıyla saç ekimi nasıl yapılır bu videoda 5 ay Maceraperestlerin aklını çelecek: Rivian elektrikli pickup ve etkileyici özellikleri 5 ay GÖRÜNTÜLENEN 2019 Bentley Continental GT Convertible tanıtıldı Sonraki Yarın tanıtılacak Realme U1’in fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı 5 ay Apple'ın CEO'su Tim Cook artırılmış gerçeklikle ilgili görüşlerini açıkladı 5 ay Snapdragon 8150 ilginç bir küme tasarımı ile geliyor 5 ay 2019 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için yarışacak finalistler belli oldu 5 ay Cep telefonu kredilerinde taksit sayısı 12 aya çıktı 5 ay Dokuzuncu nesil mobil Core işlemciler ortaya çıktı 5 ay Amazon, kendi mühendisleri için kullandığı makine öğrenme kurslarını ücretsiz olarak paylaştı 5 ay Xbox One için özel tasarım Razer klavye-fare seti ortaya çıktı 5 ay Zen 2 mimarisinin karşısına 14nm onuncu nesil Core ailesi çıkacak 5 ay Samsung Galaxy A8s özellikleri netleşiyor 5 ay Bu klavye en kalitelilerinden biri! "Corsair K70 MK.2 incelemesi" 5 ay SSD fiyatları GB başına 10 cente kadar indi 5 ay Saçları dökülmüş insanların kafası neden parlar? 5 ay Çin, 9 milyar dolar yatırımla kendi küresel konumlama sistemini geliştiriyor 5 ay Kripto Paraları ne kadar tanıyoruz? 5 ay Pixel 3 Lite bu kez Nokia 3310 ile yan yana görüntülendi 5 ay Huawei de nokta çentikli telefonunu tanıtmak üzere 5 ay Bitcoin Cash SV ekibi mücadele etmeme kararı aldı, piyasalara etkisi sınırlı oldu 5 ay Asus’dan çerçevesiz VivoBook 14 5 ay Samsung, Infinity-O ekranların seri üretimine başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim