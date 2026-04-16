Mercedes-Benz VLE Almanya’da siparişe açıldı: 700 km menzil ve 300 kW hızlı şarj

Mercedes-Benz’in tamamen elektrikli yeni modeli Mercedes-Benz VLE, Almanya’da siparişe açıldı. Böylece yeni VLE'nin Avrupa fiyatı da ortaya çıktı. VLE 300 versiyonuyla birlikte 82.260 eurodan başlayan modelin yaklaşık 70 bin euro seviyesindeki daha uygun fiyatlı versiyonları da ilerleyen dönemde satışa sunulacak.
Mercedes-Benz VLE özellikleri
Model, satışa sunulduğu ilk andan itibaren zengin donanım seçenekleriyle geliyor. VLE 300, arka aks yönlendirme sistemi, ayrı açılabilir arka camlı EASY-PACK bagaj kapağı ve çeşitli konfor özelliklerini içeren Advanced Plus paketiyle ya da Premium Plus paketiyle gelen ‘Exclusive’ versiyon olarak tercih edilebiliyor. Üst donanım seviyesinde head-up display, MBUX Superscreen ve gelişmiş far teknolojileri yer alıyor.
Teknik tarafta ise VLE 300, ön aksta konumlandırılmış 200 kW'lık elektrik motoru ve NMC hücreli 115 kWsa'lik batarya paketiyle geliyor. Mercedes-Benz’e göre Advanced Plus paketli standart VLE 300, WLTP ölçümlerine göre 700 kilometrenin üzerinde menzil sunabiliyor. Ancak farklı donanım seviyeleri ve ağırlıklar nedeniyle tüm versiyonlar için tek bir menzil değeri vermek mümkün değil. Modelin beş, altı, yedi ve sekiz koltuklu seçeneklerle sunulacak olması da kullanım esnekliğini artırıyor.
