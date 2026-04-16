    Mercedes-Benz VLE Almanya’da siparişe açıldı: 700 km menzil ve 300 kW hızlı şarj

    Mercedes-Benz’in yeni elektrikli VLE modeli Almanya’da satışa sunuldu. Model; 700 km’ye varan menzil, 800V mimari ve 15 dakikada 355 km şarj kapasitesiyle dikkat çekiyor.

    Mercedes-Benz’in tamamen elektrikli yeni modeli Mercedes-Benz VLE, Almanya’da siparişe açıldı. Böylece yeni VLE'nin Avrupa fiyatı da ortaya çıktı. VLE 300 versiyonuyla birlikte 82.260 eurodan başlayan modelin yaklaşık 70 bin euro seviyesindeki daha uygun fiyatlı versiyonları da ilerleyen dönemde satışa sunulacak.

    Mercedes-Benz VLE özellikleri

    Yeni Mercedes-Benz VLE, modern 800V elektrik mimarisi üzerine inşa edildi. Bu altyapı sayesinde araç, 300 kW’a kadar hızlı şarj kapasitesini destekliyor. Bu da yalnızca 15 dakikalık şarjla 355 kilometreye kadar (WLTP) menzil kazanımı anlamına geliyor. Kağıt üzerindeki yüksek toplam menzil (700+ km) ile birlikte kısa şarj molalarıyla 1.000 kilometrelik yolculuklar mümkün hale gelebiliyor.

    Model, satışa sunulduğu ilk andan itibaren zengin donanım seçenekleriyle geliyor. VLE 300, arka aks yönlendirme sistemi, ayrı açılabilir arka camlı EASY-PACK bagaj kapağı ve çeşitli konfor özelliklerini içeren Advanced Plus paketiyle ya da Premium Plus paketiyle gelen ‘Exclusive’ versiyon olarak tercih edilebiliyor. Üst donanım seviyesinde head-up display, MBUX Superscreen ve gelişmiş far teknolojileri yer alıyor.

    Her iki versiyonda da AIRMATIC havalı süspansiyon ve Sky View panoramik cam tavan standart olarak sunuluyor. Daha düşük donanım seçeneklerinin eklenmesiyle başlangıç fiyatlarının zamanla düşmesi bekleniyor. Buna göre standart donanımlı VLE 300’ün beş koltuklu versiyonu 70.464 eurodan, altı koltuklu versiyonu ise 70.916 eurodan başlayacak.

    Teknik tarafta ise VLE 300, ön aksta konumlandırılmış 200 kW'lık elektrik motoru ve NMC hücreli 115 kWsa'lik batarya paketiyle geliyor. Mercedes-Benz’e göre Advanced Plus paketli standart VLE 300, WLTP ölçümlerine göre 700 kilometrenin üzerinde menzil sunabiliyor. Ancak farklı donanım seviyeleri ve ağırlıklar nedeniyle tüm versiyonlar için tek bir menzil değeri vermek mümkün değil. Modelin beş, altı, yedi ve sekiz koltuklu seçeneklerle sunulacak olması da kullanım esnekliğini artırıyor.

