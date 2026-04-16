    Katı hal bataryalarda seri üretim beklenenden yakın

    Çinli Greater Bay, sıvı elektrolitsiz ilk katı hal batarya hücrelerini üretim hattından indirdi. Şirket, 2026’da GWh ölçekli seri üretim ve araçlarda kullanım hedefliyor.

    Elektrikli araç teknolojilerinde uzun süredir “geleceğin çözümü” olarak görülen katı hal bataryalar, beklenenden daha kısa sürede yollara çıkmaya hazırlanıyor. Çin merkezli batarya üreticisi Greater Bay Technology (GBT), bu alanda önemli bir eşiği geride bırakarak dünyanın seri üretime uygun ilk tam katı hal bataryasını geliştirme hedefini resmen duyurdu.

    Laboratuvardan fabrikaya geçiş başladı

    GAC Group destekli bir girişim olan GBT, ultra hızlı şarj ve katı hal batarya teknolojilerine odaklanıyor. Şirket, 2024 yılında geliştirdiği Extreme Fast Charging (XFC) bataryalarla dikkat çekmiş ve bir elektrikli aracı yüzde 0’dan yüzde 80’e yalnızca 7,5 dakikada şarj ederek dünya rekoru kırmıştı.

    Son açıklamaya göre şirket, bataryalarının ilk örnek hücrelerini üretim hattından çıkarmayı başardı. Bu hücrelerin en dikkat çekici özelliği ise tamamen sıvı elektrolitten arındırılmış olmaları. Yapılan testlerde bataryalar iğne delme, sıkıştırma ve ani ısı şoku gibi zorlu güvenlik senaryolarından yangın veya patlama olmadan başarıyla geçti.

    Yeni elektrolit teknolojisi engelleri aştı

    Katı hal bataryaların bugüne kadar seri üretime geçememesinin önündeki en büyük engellerden biri, uygun elektrolit yapısının geliştirilememesiydi. GBT, bu sorunu organik-inorganik kompozit yapıya sahip yeni bir ESC (Electrolyte Solid Composite) elektrolit sistemi ile aşmayı başardığını belirtiyor.

    Şirketin geliştirdiği hücreler, 260 ila 500 Wh/kg arasında değişen enerji yoğunluğu sunuyor. Bu değer, geleneksel sıvı lityum iyon bataryalara kıyasla önemli bir sıçrama anlamına geliyor. Yüksek enerji yoğunluğu sayesinde elektrikli araçlarda daha uzun menzil, daha kısa şarj süreleri ve batarya boyutlarının küçülmesiyle daha geniş iç hacim mümkün hale geliyor.

    Seri üretim bu yıl başlayabilir

    GBT, elde edilen bu ilerlemeyle birlikte katı hal bataryaları seri üretime taşımayı hedefliyor. Şirketin planına göre GWh seviyesinde üretim kapasitesine sahip ilk ticari tam katı hal bataryalar 2026 yılı itibarıyla araçlarda kullanılmaya başlanabilir.

    GBT’nin arkasındaki GAC Group da katı hal batarya yatırımlarını hızlandırmış durumda. Şirket, Kasım ayında 60 Ah kapasitenin üzerinde ilk üretim hattını tamamladığını açıklamıştı. GAC, 2027 ile 2030 yılları arasında seri üretimi büyütmeyi planlıyor.

    GAC tarafından paylaşılan verilere göre, geliştirilen katı hal bataryalar 400 Wh/kg’ın üzerinde enerji yoğunluğuna ulaşabiliyor ve CLTC standartlarına göre 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunmayı hedefliyor.

    Öte yandan bu alanda rekabet yalnızca Çin ile sınırlı değil. CATL, BYD, Toyota, Volkswagen (QuantumScape), Mercedes-Benz ve Factorial Energy gibi birçok büyük oyuncu da katı hal batarya teknolojisini ticarileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

