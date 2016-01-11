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Dünya arenasında bir Türk markası: Monster ile CES Fuarı'nda konuştuk

3 yıl
37,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun yıllardır yüksek performans oyun bilgisayarları hazırlayan Monster, ülkemiz sınırlarını aşarak dünya arenasında boy göstermeye başladı. Oculus'un hemen yanındaki fuar standlarında konuştuk.
Dünya genelinden yüzlerce firma ve onbinlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan CES 2016 Fuarı'nda bu sene, ülkemizin oyun odaklı bilgisayar sınıfındaki köklü markası Monster da vardı. Oculus'un hemen yanında açtıkları standlarında yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modelleriyle Türkiye dışına çıkacaklarının sinyallerini verdiler. Biz de farklı coğrafyalara girmek isteyen şirket ile Las Vegas'daki CES 2016 Fuarı'nda konuştuk.
 

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muhamnet 3 yıl en beğenilen kasezo
kasezo
HKS571
clevo tayvan markası maalesef.

aynısını diyecektim. bi kavrayamadılar üstüne logo bastırınca pc yapmış olmuyorsun....hala bir türk markası diyorlar.

Marka olmak ile üretici olmak farklıdır. Misal; Apple marka, Foxconn ise üreticisidir. ABD li yapınca oluyor ama Türk yapınca Problem mi oluyor? Dell in kaç tane imalat üssü var? Veya hp nin? Sizin fikrin bir adım ötesi "işlemci yapmıyorsan pc uretmiyorsun..." demektir. Yapsın arkadaş... elin evladı yapınca caiz ama Türkler yapınca caizn't
kasezoHKS571clevo tayvan markası maalesef.aynısını diyecektim. bi kavrayamadılar üstüne logo bastırınca pc yapmış...
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pena kutusu 3 yıl
Tebrik ederim. OS X kullanmak zorunda olmasam gider Monster alırım. Geçen sene bu arkadaşlar 3 bin liralık makinaya 4980hq koyarken msi gibi firmalar 10 bin liralık alete bu işlemciyi koyuyordu.
Tebrik ederim. OS X kullanmak zorunda olmasam gider Monster alırım. Geçen sene bu arkadaşlar 3 bin liralık makinaya 4980hq koyarken msi gibi firmalar 10 bin li...
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kasezo 3 yıl
HKS571
clevo tayvan markası maalesef.

aynısını diyecektim. bi kavrayamadılar üstüne logo bastırınca pc yapmış olmuyorsun....hala bir türk markası diyorlar.
HKS571clevo tayvan markası maalesef.aynısını diyecektim. bi kavrayamadılar üstüne logo bastırınca pc yapmış olmuyorsun....hala bir tür...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Great Responsibility 3 yıl
Bu ülke topraklarından çıkmış barebone üreten bu adamlara her zaman destek vermek lazım, msı,asus gibi oyuncu notebookları da üreten dünya devleri faiş fiyatları satarken aynı özellikleri aynı kalitede 2/3 fiyatına satan monster'ı neden tercih etmeyelim. Bizim Monsterımız neden bi Sager, xgm yada eurocom olmasın ki , barebone olayını her zaman destekliyorum özellikle yurdum insanı pazarlayıp satıyosa
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Great Responsibility 3 yıl
Yalnız videoda ürünlere de yer verseydiniz gerçekten iyi olurdu
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Guest-1E8C38219 3 yıl
Hadi inşallah. :)
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erhanacars 3 yıl
Bir monster notebook kullanıcisı olarak gurur duydum :)
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argat44 3 yıl
Bu haberden çıkan sonuçlar trajikomik. Aynı ülkenin iki firması neden binlerce mil ötede iş konuşur ? Birçok yabancı ürün çıkıyor piyasaya ve benzer ürün dahi olsa biran önce tanıtmak için büyük çaba sarfediyor Donanımhaber. Fakat yerli bir firmanın çıkardığı ürünler doğru düzgün tanıtılmıyor. Ürünler arası kıyaslamalar yapılmıyor. Benzer ürünlerle karşılaştırılmıyor. Bu sadece Monster için geçerli değil. Benzer birçok firma var ve gerekli ilgi Donanımhaber tarafından gösterilmemiş ve bu da büyük ayıp. Ben isterdim ki Bu ve benzeri sitelerde bu ve benzeri firmaların tanıtım belgeselleri olsun ve ürünlerine tek tek yer verilsin. Amaç, yerel iştiraklerin birbirini destekleyerek ve bunu kendi halkına yayması ve yurt dışına daha güçlü açılabilmesi olmalı.
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MonsterMusteriHizmetleri 3 yıl
Sn. n_mert;


Mesajınızı okuduğumuzda çok üzüldüğümüzü özellikle belirtmek istiyoruz.

En çok önem verdiğimiz konulardan biri olan iletişim konusunda yaşadığınızı belirttiğiniz durum gerçekten üzüntü verici. Bu durumu ekibimizdeki tüm arkadaşlarımızla paylaşarak eksik tüm yönlerimizi acilen iyileştirmeye ve iletişim kalitemizi arttırmaya çalışacağımızdan emin olabilirsiniz.

Ayrıca pozitif öneri ve uyarılarınız içinde samimiyetle çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Monster Müşteri Hizmetleri
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n_mert 3 yıl
Şu anda çalıştığım şirket özel bir yazılım için masaüstü işlemciye sahip laptop gerektiriyordu. Gümrükle vs uğraşmak istemediğim için Monster'a 1-2 soru gönderdim. Cevap alamadım (aynısını Origin PC'de yaptı ama yine de yerli firmadan olması daha çok üzdü). Amerika'da aynı işi yapan farklı bir firma buldum saat farkına rağmen her sorum 6 saatte cevaplandı ve isteklerim yerine getirildi. Adamlardan 5 ayda bugün 7. performans dizüstü siparişimi verdim. Kur farkı, gümrük masrafları kargo vs bir araya geldiğinde Monster'dan belki %5 fazla ödüyorum ama karşımda insan bulabiliyorum (Tabi bu da adamların kar marjını göz önüne seriyor). Bunu yazmamın sebebi yerli bir firmayla çalışıp gümrükle vs uğraşmamayı gerçekten istemiş olmamdı. Umarım bunu okurlar ve bu tip hataları Avrupa-Amerika'da yapmazlar çünkü o pazarlarda premium notebook işindeki firmalar sadece clevodan aldıkları kasalara 4-5 kart takıp marka yapıştırmıyorlar, müşterilerinin isteklerini yerine getiriyorlar.
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premiumbeyin 3 yıl n_mert
n_mert
Şu anda çalıştığım şirket özel bir yazılım için masaüstü işlemciye sahip laptop gerektiriyordu. Gümrükle vs uğraşmak istemediğim için Monster'a 1-2 soru gönderdim. Cevap alamadım (aynısını Origin PC'de yaptı ama yine de yerli firmadan olması daha çok üzdü). Amerika'da aynı işi yapan farklı bir firma buldum saat farkına rağmen her sorum 6 saatte cevaplandı ve isteklerim yerine getirildi. Adamlardan 5 ayda bugün 7. performans dizüstü siparişimi verdim. Kur farkı, gümrük masrafları kargo vs bir araya geldiğinde Monster'dan belki %5 fazla ödüyorum ama karşımda insan bulabiliyorum (Tabi bu da adamların kar marjını göz önüne seriyor). Bunu yazmamın sebebi yerli bir firmayla çalışıp gümrükle vs uğraşmamayı gerçekten istemiş olmamdı. Umarım bunu okurlar ve bu tip hataları Avrupa-Amerika'da yapmazlar çünkü o pazarlarda premium notebook işindeki firmalar sadece clevodan aldıkları kasalara 4-5 kart takıp marka yapıştırmıyorlar, müşterilerinin isteklerini yerine getiriyorlar.

Hocam laptop kaça mal oldu size?
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skream88 3 yıl
Tebrik ederim tüm focus biligisayar çalışanlarını işşallah hedeflerinize emin adımlarla yürürsünüz yeter ki ner den geldiğinizi unutmayın :) bi daki pc yükseltmem de kesinlikle monster marka leptop olacaktır ....
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Gio44 3 yıl
Tbrk ederim inşallah dünya markası olursunuz bizde seviniriz monster kullanan biri olarak en iyi olduğu 2 özellik 1 f\p ürünü 2 servisi 10 numara 5 yıldız böyle servis bulamazsınız son çıkardıkları laptoplarda çok şık bence masaüstü bekliyoruz birde o taraftara fiyatlar çok şişlik monster kalitesinin altın uygun fiyatlı kasalar kasıp kavurur
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onder748 3 yıl
Şu an firma toplamayapsada ilerde kendi fabrikasını da açacaktır.Bir yerden başlamak budur işre. Allah yollarını açsın. İnsanlar farklı olanı seviyor. Mesela çok donanımlı ama ayrıca bi küçük özellik(radyo özelliği mesela) renk verir ve bakmışsın en popüler markalardan olmuşlar.
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OnurYurteri 3 yıl
Bir Türk firmasının uluslararası pazara açılmasını tabii olarak çok iyi bir haber olarak karşıladım. Global adımlarla Fokus Bilgisayar ve Monster markası adına forumda da eleştirilen bazı konuları müşterileri memnun edecek şekilde sonuçlandıracaklarından şüphem yok. Fakat yanlışsam düzeltin Monster mağaza/teknik servis sadece İstanbul'da var. Sitedeki bayiilikleri vs. saymıyorum karıştırmıyorum onların tek yaptığı İstanbul'a -siz şunu istiyorum dedikten sonra- şiparişi vermek. Kendin şipariş vermenden farkı yok yani. Demem o ki kendi ülkenizde belirli sayıda mağaza/teknik servis sayısına ulaşmadan global adımlar atmak.. Bilemiyorum Altan. Türkiye'de İstanbul dışına çıkmadan -teknik servis altyapısı vs olarak- global adımlar atmak stratejiniz gerçekten "Her kıtada BİR mağaza" mı diye düşündürtmüyor değil. Bu yazdıklarımı bir Monster kullanıcısı olarak yazdığımı bilmenizi isterim. Madem uluslararası açılabiliyorsunuz bugün bir Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da vs. bir mağaza/teknik servis açacak gücünüz vardır bence ve önceliğiniz bu olmalıydı diye düşünüyorum.

Globalleşmeniz cidden önemli bunun farkındayım ve destekliyorum fakat aynı hızla Türkiye'de de mağaza/teknik servis açmanız ivmelenmenizi çok daha fazla arttırır kanaatindeyim.
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Morphinz 3 yıl
Herşey güzelde firmada hiç estetik algısı yok. Ellerinde imkanlar kısıtlı tabi her yeni model için farklı kasa tasarımı yapmak, köşeli mimariden çıkıp yeni hatlar kazandırmak büyük yatırım isteyen maliyetli bir iş.
Fakat yinede biraz daha görselliğe oynamalılar. Çünkü her insan isterki bir kişi sadece dışarıdan benim laptop'uma baktığında "AA çok güzelmiş/kaliteliymiş" desin..
Umarım 2016 yılı itibari ile biraz daha kasa kalınlığını inceltip, ekran/kasa oranını artırarak tasarımsal değişikliklere giderler.
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