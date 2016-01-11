Dünya arenasında bir Türk markası: Monster ile CES Fuarı'nda konuştuk

Uzun yıllardır yüksek performans oyun bilgisayarları hazırlayan Monster, ülkemiz sınırlarını aşarak dünya arenasında boy göstermeye başladı. Oculus'un hemen yanındaki fuar standlarında konuştuk.

Dünya genelinden yüzlerce firma ve onbinlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan CES 2016 Fuarı'nda bu sene, ülkemizin oyun odaklı bilgisayar sınıfındaki köklü markası Monster da vardı. Oculus'un hemen yanında açtıkları standlarında yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modelleriyle Türkiye dışına çıkacaklarının sinyallerini verdiler. Biz de farklı coğrafyalara girmek isteyen şirket ile Las Vegas'daki CES 2016 Fuarı'nda konuştuk.