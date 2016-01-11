Dünya arenasında bir Türk markası: Monster ile CES Fuarı'nda konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Uzun yıllardır yüksek performans oyun bilgisayarları hazırlayan Monster, ülkemiz sınırlarını aşarak dünya arenasında boy göstermeye başladı. Oculus'un hemen yanındaki fuar standlarında konuştuk.
Dünya genelinden yüzlerce firma ve onbinlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan CES 2016 Fuarı'nda bu sene, ülkemizin oyun odaklı bilgisayar sınıfındaki köklü markası Monster da vardı. Oculus'un hemen yanında açtıkları standlarında yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modelleriyle Türkiye dışına çıkacaklarının sinyallerini verdiler. Biz de farklı coğrafyalara girmek isteyen şirket ile Las Vegas'daki CES 2016 Fuarı'nda konuştuk.
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Marka olmak ile üretici olmak farklıdır. Misal; Apple marka, Foxconn ise üreticisidir. ABD li yapınca oluyor ama Türk yapınca Problem mi oluyor? Dell in kaç tane imalat üssü var? Veya hp nin? Sizin fikrin bir adım ötesi "işlemci yapmıyorsan pc uretmiyorsun..." demektir. Yapsın arkadaş... elin evladı yapınca caiz ama Türkler yapınca caizn't
aynısını diyecektim. bi kavrayamadılar üstüne logo bastırınca pc yapmış olmuyorsun....hala bir türk markası diyorlar.