Dünya çapında Türk markaları için devlet desteği "Turquality"

Genel Yayın Yönetmeni
Dünya çapında bilinen, ihracata yönelik hedefleri olan Türk markaları için büyük devlet desteklerini içeren Turquality programı hakkında bütün detaylar bu videomuzda.
Türk markaların dünya pazarlarında rekabet şanslarını arttırmak adına büyük maddi destek paketlerini içeren Turquality programı nedir? Turquality programına nasıl katılınır? Turquality programının şartları nelerdir? Bütün detaylar bu videomuzda.
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Bunlarda her yeri imam hatipe çevirme derdinde.
Kaliteli insanların yetiştiği yerde, kaliteli markalarda, kaliteli şirketlerde ortaya çıkar.
Bugün Türkiye de hangi zengin olmuş bir şirket yöneticisi farklı alanlarda arge yatırımı yapıyor. Steve Jobs ve Bill Gates gibi adamlar devlet destekli mi "marka" şirketleri kurdular.
Devlet, eğitimini yemini suyunu verir. Rekabette ve herşeyde adaletli olursa, kaliteli insanların yeşermesi için uygun şartları sağlarsa iş kendiliğinden çözülür. Silikon Vadisi tesadüfen çıkmadı ortaya.
Kahvehane muhabbetinden öteye gitmez hükümetin söylemleri. Son yıllarda SANAYİİ ERİDİ VE HÂLÂ DAHA ERİMEYE DEVAM EDİYOR.