Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Dünya çapında Türk markaları için devlet desteği "Turquality"

2 yıl
22,9b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünya çapında bilinen, ihracata yönelik hedefleri olan Türk markaları için büyük devlet desteklerini içeren Turquality programı hakkında bütün detaylar bu videomuzda.
Türk markaların dünya pazarlarında rekabet şanslarını arttırmak adına büyük maddi destek paketlerini içeren Turquality programı nedir? Turquality programına nasıl katılınır? Turquality programının şartları nelerdir? Bütün detaylar bu videomuzda.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cenkakay08 2 yıl en beğenilen
Önce markalar dürüst olmayı öğrensin.
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoksulseytan22 2 yıl
Reklam için para mı vereceksiniz. Önce eğitimin içine etmeyin. Kaliteli insanlar yetişsin okullarda. Her gelen müfredatı değiştirir.
Bunlarda her yeri imam hatipe çevirme derdinde.
Kaliteli insanların yetiştiği yerde, kaliteli markalarda, kaliteli şirketlerde ortaya çıkar.
Bugün Türkiye de hangi zengin olmuş bir şirket yöneticisi farklı alanlarda arge yatırımı yapıyor. Steve Jobs ve Bill Gates gibi adamlar devlet destekli mi "marka" şirketleri kurdular.
Devlet, eğitimini yemini suyunu verir. Rekabette ve herşeyde adaletli olursa, kaliteli insanların yeşermesi için uygun şartları sağlarsa iş kendiliğinden çözülür. Silikon Vadisi tesadüfen çıkmadı ortaya.
Kahvehane muhabbetinden öteye gitmez hükümetin söylemleri. Son yıllarda SANAYİİ ERİDİ VE HÂLÂ DAHA ERİMEYE DEVAM EDİYOR.
Reklam için para mı vereceksiniz. Önce eğitimin içine etmeyin. Kaliteli insanlar yetişsin okullarda. Her gelen müfredatı değiştirir.Bunlarda her yeri imam ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 2 yıl
Kim bilir kimlerin cebi dolacak milletin verdiği vergilerle.
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
pUnduli 2 yıl
Zaten söylenmiş Turquality yıllardır var ve sadece "bize teşvik varmış beleş kullanalım" kafasıyla harcanmakta. Ne zaman ki Türkiye'nin markaları büyük düşünmeyi öğrenir, yatırımlarını Çin ve Balkanlara kaydırıp büyük oynamanın derdine düşer o zaman bir işe yarar belki.
Vestel burada vergi avantajı yaratıp millete telefon satmayı düşüneceğine Çin'e gidip Xiaomi olmayı düşünseydi bu halde olmazdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efecan0001 2 yıl
fetullahcı firmaların kullandığı bir program. kullanılmıyor diye kimse yalan atmasın ilk 100 firmaya giren şirketler bunu kullanıyo kimisi gerek yok benim param bana yeter diyor. ama sakallı fetöcüler darbeden önce özellikle çok kullandı. bende fetullahcı kahpelerin zamanında şirketinde çalıştım oradan biliyorum devlet bunu kaldırmalı ! fetullahcılar milyar dolarlar kaldırdı bedava bu sistem sayesinde fazladan fatura kestirerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bluflame 2 yıl
bu program 10+ yıldır ortalıkta geziyor, sonuç sıfır.
dünya çapında bilinen marka sayımız = sıfır.
bizde markalaşma yok, sadece köşe dönmek vardır.
bizde kalite göstermelik, içi boş bir konsept dir, her şey göz boyama üzerine kurulmuştur.
dünya çapında dominant olan hiç bir şirketimiz yoktur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 2 yıl
Yurtdışında öyle yapmıyorlar. Sen yap biz de sonra destek verelim demiyorlar. En azından işin başında öyle yapmadılar. Bu işi yapabilecek kişileri ve alanları seçip istihbaratından finansına hatta askeriyesine kadar her türlü kurumuyla destekliyorlar. Orada özellikle abd de zaten kurumsallaşmış durumda bu iş. O yüzden tüm markalar oradan çıkıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar Gerçekten harika bir haber açıkcası bu kadar sistemli ilerleyen desteklerin oalcagı aklıma gelmezdi ülkem güzel şeyler yapıyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Desene bunlara destek bize vergi olarak geri dönecek :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illusive Man 2 yıl
zengini dahada zengin edeceğiz yeterki yandaş olsun projesi.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 2 yıl
Kim bilir kimlerin cebi dolacak milletin verdiği vergilerle.
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 yıl
Hersey kucuk bir filizle baslar, bu haberleri duymak insani bir Turkiye vatandasi olarak gururlandiriyor..
Not: Ismi iyi bulmuslar, zekice!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
tr.wikipedia.org/...
Yillardir var AKP projelerinden biri. Sonucta dramatik ses getiren bir proje degil.
Neden mi : Turkiye de markalasma kalite yolundan gitmesi gerekirken malesef Turkiye de Kalite Kontrol her alanda gostemelik veya yetersiz ...
Kalite kontrol denetlemenin SIFIR oldugu bir ulkede bazen SIFIRIN altinda eksili durumlara da dusmekte.
En gunce ornek : DNA testi 3 kere yapilip ayni sonuc veren ama annenin evladindaki derideki izlerinden bu evlat benim degil demesi kazanmasi gibi .
Turkiye de DNA TESTI yaptirmak bile markalasma algisini artidan eksi algisi olusturmakta . Suclu olan DNA testi degil elbet o testi sozde sallama ele alan rapor hazirlayanlarin masrafdan kisarak asli gorevini yapamamasidir.
Turkiye once kendi icinde ticari insani vs ahlak olacak ki KALITE ve MARKALASMA olussun!.
Temeli saglam degilse uluslarasi proje de zamanla anlamsizlasir veya coker.
Ihrac edilen GIDA urunlerin fiyaskosu ortada ! Markalasmanin kalitenin en vasat halleri yillardir malesef gormekteyiz.
Kisacasi KALITE Turkiye ile ZIT bir kavramdir MALESEF :/

Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
13:31
vLog: Saç ektirdim | Bütün detaylarıyla saç ekimi nasıl yapılır bu videoda
25,1b izlenme · 5 ay
01:02:49
2si1 | AMD Muhteşem dönüyor Ryzen 3 ve Vega 2
15,3b izlenme · 4 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
731 izlenme · 3 sa. yeni video
08:29
Ekilen saçlar döküldü! | 7. hafta geride kaldı PRP yaptırdım
16,2b izlenme · 4 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
909 izlenme · 20 sa. yeni video
25:50
2si Bilmez | Zamanda yolculuk ve para!
7,3b izlenme · 3 ay
07:53
Klonlanmış imei sorunu nasıl çözülür? | Tüketici Haklı
8,7b izlenme · 3 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
19:56
Finansal okuryazarlık nedir? | Borç, faiz, kredi terimlere hakim miyiz?
7,9b izlenme · 4 ay
23:31
2si1 | Doğalgaz'dan nasıl tasarruf ediyorum
12,2b izlenme · 4 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 20 sa. yeni video
41:36
2si1 | Kültür Sanat özel bölüm
7,5b izlenme · 4 ay
56:11
2si1 | internet fiyatları öyle çok artmadı
9,6b izlenme · 3 ay
16:58
Mega Oyuncaklar: LEGO Technic 42055 Küreme Tekerli Ekskavatör
10,6b izlenme · 7 ay
08:54
Kredi kartı borç yapılandırma nasıl olmalı?
8,4b izlenme · 4 ay
53:48
2si1 | Yeni sınırsız fiber fiyatları açıklandı
14,1b izlenme · 4 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim