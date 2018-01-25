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Dünya düzdür diyen "Çılgın Mike" yeni roketiyle geri döndü

Geçtiğimiz Kasım ayında bazı aksaklıklar nedeniyle kendini fırlatmayı başaramayan düz Dünyacı "Çılgın" Mike Hughes, yeni roketiyle sahalara geri döndü. İşte Hughes'ın belirlediği yeni kalkış tarihi:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,7b
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17
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak için ev yapımı roketiyle kendini gökyüzüne fırlatmak isteyen ABD'li "Çılgın" Mike Hughes, yeni ve gelişmiş roketiyle sahalara geri döndü. Bir önceki denemesinde ABD devletinden izin alamaması ve bazı teknik aksaklıklar nedeniyle kendini fırlatamadığını söyleyen Hughes, şimdiyse 3 Şubat'ta kalkışın kesinlikle gerçekleşeceğini söylüyor.

Hughes hatırlayacağınız üzere ilk kez geçtiğimiz Kasım ayında kendini fırlatacağını söylemiş ve bu ilginç planıyla bir anda tüm dünyada gündem haline gelmişti. Son yıllarını garajındaki hurda eşyalardan roket yapmaya çalışarak geçiren 61 yaşındaki bu ilginç adam, aslen bir limuzin şoförü. Hughes, roket mühendisliğiyle ilgili herhangi bir geçmişi olmamasına rağmen kendi öğrendiği bilgilerle yıllardır roketler üzerinde çeşitli deneyler yapıyor.

Ayrıca Bkz. "İşte Falcon Heavy'nin ilk test anlarından muhteşem görüntüler"
Hughes'ın nihai hedefi kendini tam 80 kilometre yüksekliğe fırlatıp Dünya'nın düz olduğunu herkese kanıtlamak. Ancak bu hedefine ulaşmak için çılgın ABD'linin çok daha gelişmiş bir rokete, bir uzay kıyafetine ve bunları mümkün kılabilmek için de yaklaşık 2 milyon dolar gibi bir kaynağa ihtiyacı var. Tek kişilik bir uzay programı kurmaya çalışan Hughes, önümüzdeki hafta gerçekleştirmeyi planladığı ilk uçuşunu bu nihai hedefine giden yolda ilk adım olarak görüyor.

Önümüzdeki hafta Cumartesi gününü yeni kalkış tarihi olarak belirleyen Mike Hughes, yeni roketiyle beraber kendisini yaklaşık 550 metre yüksekliğe fırlatmayı planlıyor. Hughes, roketini ilk kez test edeceği bu uçuşta saatte tam 800 kilometre gibi bir hızla hareket edecek. Uçuşun hayati riskiyse elbette çok yüksek.

Kendini roketle fırlatmanın korkunç bir durum olduğunu kabul eden Hughes, geçtiğimiz Kasım ayında verdiği röportajda,"Eğer bu işte 'ölümüne' korkmuyorsanız aptalsınız demektir. Elbette çok korkunç bir uçuş denemesi. ancak hiçbirimiz bu dünyadan canlı ayrılmayacağız. Ben kimsenin yapmadığı olağanüstü şeyleri yapmaktan hoşlanıyorum. Ve insanlık tarihinde daha önce kimse kendi dizany ettiği roketiyle kendini fırlatmamıştı." ifadelerini kullanmıştı.

Kendini roketle fırlatma işlerinde daha önceden bazı tecrübelere de sahip olan Hughes, 2014 yılında kendisini 419 metre yüksekliğe fırlatmış ve uçuş sonrasında G-kuvvetleri nedeniyle bayılarak 2 hafta boyunca sadece bir yürüteç yardımıyla yürüyebilmişti.


Hughes'ın bilimle ilgili yeni görüşleri de var


Şubat ayındaki uçuşu öncesinde The Washington Post'a konuşan Hughes, hakkında çıkan bazı eleştirilere de yanıt verdi. Düz Dünya görüşüün yalnızca roket yapımında maddi gelir toplamak için savunduğu yönündeki iddialarla ilgili konuşan Hughes,"Dünya'nın düz olduğuna inanmadığımı düşünenler var. Bu, elbette doğru değil. Dünya'nın düz olduğuna inanıyorum çünkü aylar süren araştırmalarımda aksini hiçbir şekilde kanıtlayamadım." ifadelerini kullanıyor.

Hughes'ın düz Dünya fikirleri haricinde bazı ilginç yeni bilimsel görüşleri de var. Gezegenin altında ne olduğuna dair söylenen her şeyin yalan olduğunu belirten Hughes,"Bugüne kadar Yeryüzü'nü sadece 12 kilometre boyunca kazabildik. Yani okullarda mantoyla ilgili bize öğretilen tüm o zırvalar sadece bir saçmalıktan ibaret." sözlerini kullanıyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında verdiği röportajlarda da kendisinin kesinlikle "bilime inanmadığını" söyleyen Hughes,"Aerodinamik, akışkanlar mekaniği, itki gibi şeyleri biliyorum. Ancak bunlar bilim değil, bunlar formül. Bilim ve bilim kurgu arasında hiçbir fark yok." sözlerini kullanmıştı. Hughes ayrıca John Glenn ve Neil Armstrong gibi tarihin önemli astronotlarının birer "mason" olduğunu da söyleyerken son olarak Elon Musk'ın ise bir sahtekar olduğunu belirtmişti. 

https://gizmodo.com/rebuffed-flat-earth-rocketeer-says-he-will-actually-lau-1822364177 Yorum Yaz
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ÖzdalDoğru 1 yıl en beğenilen
Delidir ne yapsa yeridir lafı...
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deniz_sea 1 yıl
Olağanüstü şeyler yapmayı seviyormuş, zaten yaptın sen olağanüstü manyaksın zaten, daha fazlasına gerek varmı.
Ayrıca ben senin yerinde olsam, Elon'ın marsa yollayacağı arabanın bagajına saklanırdım, (belki görürde aklına yatar ve gider bu dünyadan)
Olağanüstü şeyler yapmayı seviyormuş, zaten yaptın sen olağanüstü manyaksın zaten, daha fazlasına gerek varmı.Ayrıca ben senin yerinde olsam, Elon'ın marsa...
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Sirkadyen 1 yıl
Bütün gezegenler küresel bir dünya düz zaten.
2500 küsür yıl önceki insanların zekasına 2018 yılında hala erişemeyenler var. Komik.
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BekirHan 1 yıl
F... redneck!
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DH Misafiri 1 yıl
Ve insanlık tarihinde daha önce kimse kendi dizany ettiği roketiyle kendini fırlatmamıştı." ifadelerini kullanmıştı. osmanlıda kendi yaptıgı roketle havalanan kişi olmuştur.. sadece batılılar yapar fikrine sabit kalmış.
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basartenk 1 yıl
Ko..... delisi
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faniseyler 1 yıl
İşte gerçek amerikan zekası. Bu adamın Hocası olsa olsa Feto dur. Ancak ondan böyle fikirler çıkabilir.
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cemus 1 yıl
Manyak mı lan bu (Aaa evet manyakmış şöyle bir okudum da yazıyı) 550 m nedir adam gibi bir dağa çık bak etrafa hatta gel Fethiye Babadağ dan atla hem 2000 m den atlamış olursun hemde daha uzun süre bayılmadan ölmeden gözlem yapmış olursun
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serafon 1 yıl
Bazı şeyleri sulandırmak için ortaya atılmış da olabilir. Adnan Hoca hesabı!
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Godolphin 1 yıl
Çılgın Mike'a katılıyorum.
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daysleeperxp 1 yıl
Umarım atmosferden çıkar da görür etrafını
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technic26 1 yıl
Tüm uzay görsellerinde galaksiler, gezegen yörüngeleri hep yatay düzlemde. Bir tanesi kafasına göre dikey olarak niye sıralanmıyor? Filmlerde bile uzaydaki patlamalar yatay olarak gösteriliyor.Tek kişi mi hazırlıyor o kadar görseli.
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bytradm 1 yıl
sorgulama yetisini kaybetmemişlere lightaroundthemoon adlı youtube kanalındaki
ilgili bölümlere bakmalarını öneririm.
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