    Yeni tatil rotası Ay oldu: Sadece 250 bin dolara Ay’da otel odası

    GRU Space, Ay yüzeyinde otel kurma hedefiyle 250 bin dolarlık depozitoları kabul etmeye başladı. Şirket, 2032’de dört kişilik ilk Ay otelini hizmete almayı planlıyor.

    Ay turizmi uzun süredir bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmez konularından biri olarak görülüyordu. Ancak ABD merkezli GRU Space, bu hayali ticari bir projeye dönüştürme konusunda somut adımlar atmaya başladı. Şirket, Ay yüzeyinde kademeli olarak inşa edilecek bir Ay oteli için rezervasyon toplamaya başladı. Kurulacak otel ise Palace of the Fine Arts’tan ilham alacak.

    250 bin dolarlık Ay odası

    GRU Space, yaptığı duyuruyla Ay’da konaklamaya ilgi duyanlardan 250 bin ila 1 milyon dolar arasında değişen bir depozito talep etmeye başladığını açıkladı. Bu ödemeyi yapanlar, en erken altı yıl içinde gerçekleştirilecek ilk Ay yüzeyi görevlerinden birine katılma hakkı elde edecek. Şirketin hedef takvimine göre Ay’a yönelik ilk operasyonlar 2029 yılında başlayacak.



    Proje ilk bakışta iddialı, hatta gerçek dışı görünebilir. Zira GRU Space’in kurucusu Skyler Chan, Aralık ayı itibarıyla şirketin kendisi dışında yalnızca bir tam zamanlı çalışanı olduğunu belirtiyor. Berkeley’de elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimi eğitimi alan Chan, üniversite yıllarında Tesla’da araç yazılımları üzerinde çalıştı ve NASA destekli, uzaya gönderilen bir 3D yazıcı projesinde yer aldı.

    Peki Chan’in motivasyonunun arkasında ne bulunuyor? Bilindiği üzere halihazırda Ay, oldukça popüler bir konu. Ancak Ay’a insan gönderme konusu devletler ile milyarderler tarafından finanse edilen şirketler tarafından yönlendiriliyor. Chan’e göre bu modelde gerçek bir ticari müşteri kitlesi bulunmuyor. GRU Space, bu noktada “üçüncü sütun” olarak tanımladığı uzay turizmi sektörünü devreye sokmayı amaçlıyor.

    Sadece 250 bin dolara Ay’da bir otel odası tutulacak Tam Boyutta Gör
    Şirketin uzun vadeli planı yalnızca Ay’da bir otel inşa etmekle sınırlı değil. Otelin ardından yollar, depolar ve kalıcı üsler kurulması, daha sonra aynı modelin Mars’a taşınması hedefleniyor. GRU Space ismindeki “GRU” kısaltması da bu vizyonu yansıtıyor ve Galactic Resource Utilization (Galaktik Kaynak Kullanımı) anlamına geliyor.

    2032’de otel açılacak

    Tüm bu iddialı hedeflerin arkasında belirlenmiş bir teknik yol haritası bulunuyor. GRU Space, Y Combinator’dan tohum yatırımı almış durumda ve yılın başında hızlandırma programına katılacak. İlk görev, 2029 yılında ticari bir Ay iniş aracıyla gönderilecek 10 kilogramlık bir yük olacak. Bu görevde, şişirilebilir yapı teknolojisi test edilecek ve Ay toprağından “Ay tuğlaları” üretilecek.

    Sadece 250 bin dolara Ay’da bir otel odası tutulacak Tam Boyutta Gör
    İkinci görevde ise daha büyük bir şişirilebilir yapı, doğal bir Ay çukuruna yerleştirilecek. Burada daha büyük ölçekli yerinde kaynak üreitimi kabiliyetleri denenecek. Asıl dönüm noktası olarak görülen ilk Ay otelinin 2032 yılında fırlatılması planlanıyor. Bu şişirilebilir otel, aynı anda en fazla dört misafiri ağırlayabilecek kapasitede olacak. Bunun ardından da Ay yüzeyinden elde edilen tuğlalarla inşa edilecek ve mimari olarak Palace of the Fine Arts’ı andıran daha gelişmiş bir yapı devreye alınacak.

    Elbette GRU Space’in vizyonu halen birçok belirsizlik barındırıyor ve yüksek risk içeriyor. Ancak net takvimler, teknik hedefler ve alınan ilk yatırımlar, ilk kez bu kadar açık şekilde Ay’ı ticari bir destinasyon olarak tasvir ediyor. Chan, SpaceX gibi şirketlerin Amerika’ya giden ilk “gemiler” olduğunu ancak insanların gemide yaşatılamayacağını söylüyor. Tam da bu nedenle Ay’da kalıcı yapıların (konaklama ve altyapı gibi) yapılması gerektiğini ifade ediyor.

    Kaynakça https://arstechnica.com/space/2026/01/you-can-now-reserve-a-hotel-room-on-the-moon-for-250000/ https://www.gru.space/
